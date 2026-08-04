Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Αποφυλακίστηκαν υπό όρους τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια
Αποφυλακίστηκαν υπό όρους τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια
Πρόκειται για τον γαμπρό και τον ανιψιό του Φανούρη Καργάκη και τον αδερφό του - Είχαν προφυλακιστεί για υπόθεση ζωοκλοπής
Εκτός φυλακής βρίσκονται από σήμερα τα τρία προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια, δηλαδή ο γαμπρός και ο ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, καθώς και ο αδερφός του θύματος.
Οι τρεις τους ήταν προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπών στο Ρέθυμνο, ενώ για την υπόθεση των Βοριζίων είχαν κληθεί πρόσφατα να απολογηθούν σχετικά με την έκρηξη του αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη που «πυροδότησε» το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου του 2025.
Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, Θεονύμφη Μπέρκη και Γιώργο Φραντζεσκάκη, οι τρεις αποφυλακίστηκαν με διάταξη ανακριτή και οι όροι που τους επιβλήθηκαν είναι: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης κάθε μένα ενώπιον της αρμόδιας αστυνομικής Αρχής και της μη προσέγγισης των φερόμενων παθόντων και των παριστάμενων προς υποστήριξη της κατηγορίας.
Επειδή, δε, μετά τις απολογίες τους στα τέλη του Ιουνίου τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, της μη προσέγγισης των αντίδικων οικογενειών καθώς και της απαγόρευσης διαμονής στο δήμο Φαιστού, δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, στα Βορίζια.
Πηγή: cretalive.gr
Οι τρεις τους ήταν προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπών στο Ρέθυμνο, ενώ για την υπόθεση των Βοριζίων είχαν κληθεί πρόσφατα να απολογηθούν σχετικά με την έκρηξη του αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη που «πυροδότησε» το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου του 2025.
Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, Θεονύμφη Μπέρκη και Γιώργο Φραντζεσκάκη, οι τρεις αποφυλακίστηκαν με διάταξη ανακριτή και οι όροι που τους επιβλήθηκαν είναι: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης κάθε μένα ενώπιον της αρμόδιας αστυνομικής Αρχής και της μη προσέγγισης των φερόμενων παθόντων και των παριστάμενων προς υποστήριξη της κατηγορίας.
- Υπενθυμίζεται ότι στους τρεις είχαν απαγγελθεί οι ακόλουθες κατηγορίες για τη βόμβα στο σπίτι του Φραγκιαδάκη:
- - ηθική αυτουργία, από κοινού και κατά μόνας, σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο,
- - ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνας σε κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και
- - ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνας σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού.
Επειδή, δε, μετά τις απολογίες τους στα τέλη του Ιουνίου τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, της μη προσέγγισης των αντίδικων οικογενειών καθώς και της απαγόρευσης διαμονής στο δήμο Φαιστού, δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, στα Βορίζια.
Πηγή: cretalive.gr
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