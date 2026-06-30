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Κλιντ Ίστγουντ: Έχω δει σε αυτή τη δουλειά σοκαριστικές συμπεριφορές που δεν θα περνούσαν σε καμία άλλη βιομηχανία, δήλωσε ο γιος του
Κλιντ Ίστγουντ: Έχω δει σε αυτή τη δουλειά σοκαριστικές συμπεριφορές που δεν θα περνούσαν σε καμία άλλη βιομηχανία, δήλωσε ο γιος του
Ο πατέρας μου δεν ήταν ποτέ έτσι, ήταν της λογικής ότι είναι δουλειά, τόνισε ο Σκοτ Ίστγουντ
Ο Σκοτ Ίστγουντ κατακεραύνωσε σταρ του Χόλιγουντ για τη συμπεριφόρα τους, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ονόματα. Όπως είπε έχει έρθει αντιμέτωπος με συμπεριφορές που δεν θα ήταν ανεκτές σε άλλους επαγγελματικούς χώρους.
Ο 40χρονος ηθοποιός, γιος του Κλιντ Ίστγουντ, θεωρεί ότι κάποιοι άνθρωποι είναι διάσημοι για «υπερβολικά μεγάλο διάστημα», με αποτέλεσμα να μη λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Σε συνέντευξή του στο The Joe Rogan Experience, περιέγραψε μια διαμάχη που είχε με έναν σταρ πρώτης γραμμής, λέγοντας: «Κάποια ζητήματα λογοδοσίας σε αυτή τη βιομηχανία είναι απλώς απίστευτα. Μόλις δούλεψα με κάποιον και, χωρίς να πω ονόματα, υπάρχουν άνθρωποι που γίνονται υπερβολικά διάσημοι για υπερβολικά μεγάλο διάστημα και νομίζουν ότι ο κόσμος τούς χρωστά κάτι».
Ο ηθοποιός συνέχισε την περιγραφή του, αναφέροντας ότι: «Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σε μια ταινία με έναν σκηνοθέτη και, αφού είχαμε ήδη ξοδέψει πολλά χρήματα, αποφάσισαν ότι απλώς δεν ήθελαν να δουλέψουν με αυτό το άλλο άτομο. Εγώ είπα: “Εντάξει, τότε πρέπει να επιστρέψεις αυτά τα χρήματα στο άτομο που επένδυσε σε εσένα”. Εκείνοι είπαν: “Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό”».
Ο γιος του διάσημου ηθοποιού και σκηνοθέτη τόνισε στο συγκεκριμένο πρόσωπο πως η επιστροφή των χρημάτων στον επενδυτή θα ήταν «το σωστό πράγμα που έπρεπε να γίνει». «Απλώς αποχώρησαν επειδή δεν ήθελαν να δουλέψουν με κάποιον άλλον, ενώ είχαμε ήδη ξεκινήσει την προπαραγωγή. Έχω δει σε αυτή τη δουλειά συμπεριφορές που είναι σοκαριστικές και δεν θα περνούσαν σε καμία άλλη βιομηχανία», εξήγησε.
Στην ίδια συνέντευξη, ο Σκοτ επαίνεσε τον πατέρα του, υπογραμίζοντας ότι εμφύσησε στην οικογένειά του ισχυρή εργασιακή ηθική, επιμένοντας πως η στάση του ήταν πάντα: «φόρα τις μπότες σου και πήγαινε στη δουλειά».
Παράλληλα, δήλωσε τυχερός, επειδή είχε την ευκαιρία να δει κακές συμπεριφορές από πρώτο χέρι όταν μεγάλωνε και επισκεπτόταν τον πατέρα του στη δουλειά, κάτι που του έδειξε ένα παράδειγμα για το πώς δεν πρέπει να συμπεριφέρεται. Όπως είπε: «Νομίζω ότι ήμουν τυχερός κατά κάποιον τρόπο, επειδή το είδα μεγαλώνοντας και είδα πόσο μπούρδες είναι όλο αυτό».
Ο Σκοτ απέδωσε τα εύσημα στον πατέρα του επειδή έκανε «πολύ καλή δουλειά προστατεύοντας» τον ίδιο και τα αδέλφια του από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο παρουσιαστής σημείωσε ότι οι σταρ που γίνονται διάσημοι ως παιδιά μπορεί να «μείνουν πίσω στην εξέλιξή τους» όταν αποκτούν φήμη σε νεαρή ηλικία. Ο Σκοτ απάντησε τότε: «Εννοώ, μπράβο στον πατέρα μου, γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά στο να μας προστατεύσει από αυτό και ήταν πολύ ιδιωτικός άνθρωπος. Δεν ζούσαμε στο Λος Άντζελες, ζούσαμε στο Κάρμελ. Ήταν πολύ... όσο πιο φυσιολογικό μπορούσε να είναι, με την έννοια ότι εκείνος έλεγε: “Όχι, πρέπει απλώς να είσαι ένα φυσιολογικό παιδί και να μάθεις πώς λειτουργεί ο κόσμος”».
Τέλος, ο ηθοποιός ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας του αντιμετώπιζαν πάντα την υποκριτική «ως δουλειά» και ποτέ δεν ακολουθούσαν τη μέθοδο της απόλυτης ταύτισης με τον ρόλο, τονίζοντας ότι δεν είναι «ένας από αυτούς τους τρελούς ψυχάκηδες» που μένουν μέσα στον χαρακτήρα τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα.
«Ο πατέρας μου δεν ήταν ποτέ έτσι. Ήταν της λογικής ότι είναι δουλειά. Πήγαινε στη δουλειά, κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς, κάνε τις επαναλήψεις σου, φρόντισε να ξέρεις καλά αυτά που πρέπει και να έρχεσαι προετοιμασμένος, να έχεις κάτι ενδιαφέρον, αλλά να το αφήνεις στην πόρτα», κατέληξε.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Ο 40χρονος ηθοποιός, γιος του Κλιντ Ίστγουντ, θεωρεί ότι κάποιοι άνθρωποι είναι διάσημοι για «υπερβολικά μεγάλο διάστημα», με αποτέλεσμα να μη λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Σε συνέντευξή του στο The Joe Rogan Experience, περιέγραψε μια διαμάχη που είχε με έναν σταρ πρώτης γραμμής, λέγοντας: «Κάποια ζητήματα λογοδοσίας σε αυτή τη βιομηχανία είναι απλώς απίστευτα. Μόλις δούλεψα με κάποιον και, χωρίς να πω ονόματα, υπάρχουν άνθρωποι που γίνονται υπερβολικά διάσημοι για υπερβολικά μεγάλο διάστημα και νομίζουν ότι ο κόσμος τούς χρωστά κάτι».
Ο ηθοποιός συνέχισε την περιγραφή του, αναφέροντας ότι: «Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σε μια ταινία με έναν σκηνοθέτη και, αφού είχαμε ήδη ξοδέψει πολλά χρήματα, αποφάσισαν ότι απλώς δεν ήθελαν να δουλέψουν με αυτό το άλλο άτομο. Εγώ είπα: “Εντάξει, τότε πρέπει να επιστρέψεις αυτά τα χρήματα στο άτομο που επένδυσε σε εσένα”. Εκείνοι είπαν: “Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό”».
Ο γιος του διάσημου ηθοποιού και σκηνοθέτη τόνισε στο συγκεκριμένο πρόσωπο πως η επιστροφή των χρημάτων στον επενδυτή θα ήταν «το σωστό πράγμα που έπρεπε να γίνει». «Απλώς αποχώρησαν επειδή δεν ήθελαν να δουλέψουν με κάποιον άλλον, ενώ είχαμε ήδη ξεκινήσει την προπαραγωγή. Έχω δει σε αυτή τη δουλειά συμπεριφορές που είναι σοκαριστικές και δεν θα περνούσαν σε καμία άλλη βιομηχανία», εξήγησε.
Στην ίδια συνέντευξη, ο Σκοτ επαίνεσε τον πατέρα του, υπογραμίζοντας ότι εμφύσησε στην οικογένειά του ισχυρή εργασιακή ηθική, επιμένοντας πως η στάση του ήταν πάντα: «φόρα τις μπότες σου και πήγαινε στη δουλειά».
Clint Eastwood's son reveals shocking on set spat with entitled Hollywood star: 'They think the world owes them' https://t.co/lfSETMI8XZ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 29, 2026
Ο Σκοτ απέδωσε τα εύσημα στον πατέρα του επειδή έκανε «πολύ καλή δουλειά προστατεύοντας» τον ίδιο και τα αδέλφια του από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο παρουσιαστής σημείωσε ότι οι σταρ που γίνονται διάσημοι ως παιδιά μπορεί να «μείνουν πίσω στην εξέλιξή τους» όταν αποκτούν φήμη σε νεαρή ηλικία. Ο Σκοτ απάντησε τότε: «Εννοώ, μπράβο στον πατέρα μου, γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά στο να μας προστατεύσει από αυτό και ήταν πολύ ιδιωτικός άνθρωπος. Δεν ζούσαμε στο Λος Άντζελες, ζούσαμε στο Κάρμελ. Ήταν πολύ... όσο πιο φυσιολογικό μπορούσε να είναι, με την έννοια ότι εκείνος έλεγε: “Όχι, πρέπει απλώς να είσαι ένα φυσιολογικό παιδί και να μάθεις πώς λειτουργεί ο κόσμος”».
Τέλος, ο ηθοποιός ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πατέρας του αντιμετώπιζαν πάντα την υποκριτική «ως δουλειά» και ποτέ δεν ακολουθούσαν τη μέθοδο της απόλυτης ταύτισης με τον ρόλο, τονίζοντας ότι δεν είναι «ένας από αυτούς τους τρελούς ψυχάκηδες» που μένουν μέσα στον χαρακτήρα τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα.
«Ο πατέρας μου δεν ήταν ποτέ έτσι. Ήταν της λογικής ότι είναι δουλειά. Πήγαινε στη δουλειά, κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς, κάνε τις επαναλήψεις σου, φρόντισε να ξέρεις καλά αυτά που πρέπει και να έρχεσαι προετοιμασμένος, να έχεις κάτι ενδιαφέρον, αλλά να το αφήνεις στην πόρτα», κατέληξε.
Φωτογραφίες: Shutterstock
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