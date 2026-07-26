Μέσα στο Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο
Μέσα στο Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο
Ο Head Sommelier του ξενοδοχείου, Ευάγγελος Ψωφίδης φιλοξενείται στην εκπομπή Direct του protothema.gr και μας ταξιδεύει στον κόσμο του κρασιού και μιλά για τη νέα εποχή της ελληνικής οινικής σκηνής
Η εκπομπή Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη ξεναγήθηκε στο εντυπωσιακό Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας, σε έναν χώρο γεμάτο ιστορία, σπάνιες ετικέτες και μοναδικές οινικές επιλογές.
Ο Head Sommelier του ξενοδοχείου, Ευάγγελος Ψωφίδης, μας ταξιδεύει στον κόσμο του κρασιού και μιλά για τη νέα εποχή της ελληνικής οινικής σκηνής. Από τις προτιμήσεις των Ελλήνων και το ενδιαφέρον των νεότερων για νέες προτάσεις, μέχρι το ελληνικό κρασί που «χτίζει» πλέον το δικό του διεθνές brand.
Το Ασύρτικο βρίσκεται στο επίκεντρο, με τους ξένους επισκέπτες να το αναζητούν όλο και περισσότερο, ενώ στη λίστα της Μεγάλης Βρετάννιας υπάρχουν πλέον περίπου 130 ετικέτες Ασύρτικου από παραγωγούς σε ολόκληρη την Ελλάδα.
«Το Ασύρτικο είναι μία από τις κλασικές ποικιλίες, που πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς», σημειώνει ο Ευάγγελος Ψωφίδης, εξηγώντας πώς η ποικιλία που συνδέθηκε αρχικά με τη Σαντορίνη έχει πλέον ανοίξει τα φτερά της και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Ένα ξεχωριστό tour σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους χώρους της Μεγάλης Βρετάννιας, με τον Head Sommelier να μας θυμίζει πως η Ελλάδα, για τους ξένους επισκέπτες, είναι πλέον «η χαρά της ανακάλυψης» και στον κόσμο του κρασιού.
Ο Head Sommelier του ξενοδοχείου, Ευάγγελος Ψωφίδης, μας ταξιδεύει στον κόσμο του κρασιού και μιλά για τη νέα εποχή της ελληνικής οινικής σκηνής. Από τις προτιμήσεις των Ελλήνων και το ενδιαφέρον των νεότερων για νέες προτάσεις, μέχρι το ελληνικό κρασί που «χτίζει» πλέον το δικό του διεθνές brand.
Το Ασύρτικο βρίσκεται στο επίκεντρο, με τους ξένους επισκέπτες να το αναζητούν όλο και περισσότερο, ενώ στη λίστα της Μεγάλης Βρετάννιας υπάρχουν πλέον περίπου 130 ετικέτες Ασύρτικου από παραγωγούς σε ολόκληρη την Ελλάδα.
«Το Ασύρτικο είναι μία από τις κλασικές ποικιλίες, που πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς», σημειώνει ο Ευάγγελος Ψωφίδης, εξηγώντας πώς η ποικιλία που συνδέθηκε αρχικά με τη Σαντορίνη έχει πλέον ανοίξει τα φτερά της και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Ένα ξεχωριστό tour σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους χώρους της Μεγάλης Βρετάννιας, με τον Head Sommelier να μας θυμίζει πως η Ελλάδα, για τους ξένους επισκέπτες, είναι πλέον «η χαρά της ανακάλυψης» και στον κόσμο του κρασιού.
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