Μέσα στο Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Ευγενίδης Direct Κρασί Οινοποιείο Μεγάλη Βρεταννία

Μέσα στο Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο

Ο Head Sommelier του ξενοδοχείου, Ευάγγελος Ψωφίδης φιλοξενείται στην εκπομπή Direct του protothema.gr και μας ταξιδεύει στον κόσμο του κρασιού και μιλά για τη νέα εποχή της ελληνικής οινικής σκηνής

Στο Wine Cellar της Μεγάλης Βρεταννίας: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο
Μέσα στο Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο
Γιώργος Ευγενίδης
8 ΣΧΟΛΙΑ
Η εκπομπή Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη ξεναγήθηκε στο εντυπωσιακό Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας, σε έναν χώρο γεμάτο ιστορία, σπάνιες ετικέτες και μοναδικές οινικές επιλογές.

Ο Head Sommelier του ξενοδοχείου, Ευάγγελος Ψωφίδης, μας ταξιδεύει στον κόσμο του κρασιού και μιλά για τη νέα εποχή της ελληνικής οινικής σκηνής. Από τις προτιμήσεις των Ελλήνων και το ενδιαφέρον των νεότερων για νέες προτάσεις, μέχρι το ελληνικό κρασί που «χτίζει» πλέον το δικό του διεθνές brand.

Το Ασύρτικο βρίσκεται στο επίκεντρο, με τους ξένους επισκέπτες να το αναζητούν όλο και περισσότερο, ενώ στη λίστα της Μεγάλης Βρετάννιας υπάρχουν πλέον περίπου 130 ετικέτες Ασύρτικου από παραγωγούς σε ολόκληρη την Ελλάδα.

«Το Ασύρτικο είναι μία από τις κλασικές ποικιλίες, που πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς», σημειώνει ο Ευάγγελος Ψωφίδης, εξηγώντας πώς η ποικιλία που συνδέθηκε αρχικά με τη Σαντορίνη έχει πλέον ανοίξει τα φτερά της και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ένα ξεχωριστό tour σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους χώρους της Μεγάλης Βρετάννιας, με τον Head Sommelier να μας θυμίζει πως η Ελλάδα, για τους ξένους επισκέπτες, είναι πλέον «η χαρά της ανακάλυψης» και στον κόσμο του κρασιού.

Μέσα στο Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο
Μέσα στο Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο
Μέσα στο Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο
Γιώργος Ευγενίδης
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης