Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Φαν Ντρόγκελεν
SPORTS
Παναθηναϊκός Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Φαν Ντρόγκελεν

Ο Ολλανδός στόπερ πάτησε ελληνικό έδαφος και η μεταγραφή του έχει μπει στην τελική της ευθεία

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Φαν Ντρόγκελεν
Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώθει η μεταγραφή του από την Σάμσουνσπορ στον Παναθηναϊκό.

Οι πράσινοι είχαν συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ, τα βρήκαν και με την Σαμσουνσπόρ και πλέον ο παίκτης ήρθε στην Ελλάδα για να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Δανού τεχνικού Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Φαν Ντρόγκελεν προβλέπεται να περάσει αύριο το πρωί στις 9:00 τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα μεταβεί για εργομετρικά στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης» και κατόπιν θα υπογράψει το 4ετές συμβόλαιό του με το τριφύλλι και θ' ανακοινωθεί η μεταγραφή του.

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