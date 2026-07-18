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Δύο νεκροί λουόμενοι το Σάββατο σε παραλίες της Μεσσηνίας και της Κρήτης
Δύο νεκροί λουόμενοι το Σάββατο σε παραλίες της Μεσσηνίας και της Κρήτης
Πρόκειται για μια 66χρονη που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία Καλό Νερό και έναν 72χρονο
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά που σημειώθηκαν στη Μεσσηνία και τα Χανιά. Πρόκειται για μία 66χρονη γυναίκα και έναν 72χρονο άνδρα, οι οποίοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από παραλίες και, παρά τις προσπάθειες για την παροχή πρώτων βοηθειών, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους στα νοσοκομεία όπου μεταφέρθηκαν.
Συγκεκριμένα, το πρωί του Σαββάτου ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Κυπαρισσίας ότι μία 66χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία «Καλό Νερό» του Δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Κυπαρισσίας του Λιμεναρχείου Πύλου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή των Χανίων για τον εντοπισμό ενός 72χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Αλβανίας) στη θαλάσσια περιοχή «Κουμ Καπί» του Δήμου Χανίων. Στον 72χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο. Στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.
Συγκεκριμένα, το πρωί του Σαββάτου ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Κυπαρισσίας ότι μία 66χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία «Καλό Νερό» του Δήμου Τριφυλίας Μεσσηνίας. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Κυπαρισσίας του Λιμεναρχείου Πύλου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή των Χανίων για τον εντοπισμό ενός 72χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Αλβανίας) στη θαλάσσια περιοχή «Κουμ Καπί» του Δήμου Χανίων. Στον 72χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο. Στη συνέχεια, ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.
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