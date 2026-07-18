Ο Τομ Μπρέιντι χαστούκισε τον Λόγκαν Πολ, το βίντεο που έγινε viral

Ο θρύλος του αμερικανικού ποδοσφαίρου και ο Youtuber αντάλλαξαν έντονες κουβέντες και κατέληξαν να τσακώνονται με τον κόσμο γύρω τους να προσπαθεί να τους χωρίσει





Οι δύο άντρες, σύμφωνα με το Variety, βρίσκονταν στο Fanatics Fest που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη και αφού πραγματοποίησαν μία συζήτηση σε κοινό πάνελ, όπου αντάλλαξαν έντονες κουβέντες, κατέληξαν να τσακώνονται, με τον θρύλο του αμερικανικού ποδοσφαίρου να καταλήγει να χτυπά τον Youtuber στο πρόσωπο.







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Viral έχει γίνει στα social media το χαστούκι του Τομ Μπρέιντι στον Λόγκαν Πολ μέσα σε λίγες ώρες.Οι δύο άντρες, σύμφωνα με το Variety, βρίσκονταν στο Fanatics Fest που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη και αφού πραγματοποίησαν μία συζήτηση σε κοινό πάνελ, όπου αντάλλαξαν έντονες κουβέντες, κατέληξαν να τσακώνονται, με τον θρύλο του αμερικανικού ποδοσφαίρου να καταλήγει να χτυπά τον Youtuber στο πρόσωπο.Ο μπασκετμπολίστας Καρλ Άντονι Τάουνς, ο οποίος βρισκόταν επίσης εκεί, όπως και άλλοι άντρες γύρω τους, έσπευσαν να τους χωρίσουν.Η κόντρα μεταξύ του Τομ Μπρέιντι και του Λόγκαν Πολ συνεχίστηκε και στα social media, καθώς μετά το σκηνικό ο Πολ ισχυρίστηκε ότι πείραζε τον Μπρέιντι επειδή τον νίκησε σε αγώνα flag football και κατηγόρησε τον θρύλο του NFL ότι δίνει κακό παράδειγμα.Από την άλλη, ο Μπρέιντι τον αποκάλεσε σπασίκλα στο X.



Η ένταση ανάμεσά τους έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο, όταν ο Πολ δήλωσε ότι «το WWE τον έχει κάνει εξίσου αθλητικό με NFL παίκτες» και σύγκρινε τον εαυτό του με κορυφαίους αθλητές.



Ο Μπρέιντι, ο οποίος έχει βγει 7 φορές νικητής Super Bowl δεν χάρηκε με τη δήλωση αυτή και έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί σε δηλώσεις του ότι θέλει να μπει στο WWE στον ρόλο του κακού.



Η διαμάχη αυτή έχει διχάσει το ίντερνετ, με πολλούς να αναρωτιούνται εάν ο καβγάς ήταν αυθεντικός ή εάν αποτελεί προωθητική ενέργεια ενός μελλοντικούς τους ματς.