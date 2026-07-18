Ο Τομ Μπρέιντι χαστούκισε τον Λόγκαν Πολ, το βίντεο που έγινε viral
Ο Τομ Μπρέιντι χαστούκισε τον Λόγκαν Πολ, το βίντεο που έγινε viral
Ο θρύλος του αμερικανικού ποδοσφαίρου και ο Youtuber αντάλλαξαν έντονες κουβέντες και κατέληξαν να τσακώνονται με τον κόσμο γύρω τους να προσπαθεί να τους χωρίσει
Viral έχει γίνει στα social media το χαστούκι του Τομ Μπρέιντι στον Λόγκαν Πολ μέσα σε λίγες ώρες.
Οι δύο άντρες, σύμφωνα με το Variety, βρίσκονταν στο Fanatics Fest που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη και αφού πραγματοποίησαν μία συζήτηση σε κοινό πάνελ, όπου αντάλλαξαν έντονες κουβέντες, κατέληξαν να τσακώνονται, με τον θρύλο του αμερικανικού ποδοσφαίρου να καταλήγει να χτυπά τον Youtuber στο πρόσωπο.
Ο μπασκετμπολίστας Καρλ Άντονι Τάουνς, ο οποίος βρισκόταν επίσης εκεί, όπως και άλλοι άντρες γύρω τους, έσπευσαν να τους χωρίσουν.
Δείτε το βίντεο
Η κόντρα μεταξύ του Τομ Μπρέιντι και του Λόγκαν Πολ συνεχίστηκε και στα social media, καθώς μετά το σκηνικό ο Πολ ισχυρίστηκε ότι πείραζε τον Μπρέιντι επειδή τον νίκησε σε αγώνα flag football και κατηγόρησε τον θρύλο του NFL ότι δίνει κακό παράδειγμα.
Από την άλλη, ο Μπρέιντι τον αποκάλεσε σπασίκλα στο X.
Οι δύο άντρες, σύμφωνα με το Variety, βρίσκονταν στο Fanatics Fest που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη και αφού πραγματοποίησαν μία συζήτηση σε κοινό πάνελ, όπου αντάλλαξαν έντονες κουβέντες, κατέληξαν να τσακώνονται, με τον θρύλο του αμερικανικού ποδοσφαίρου να καταλήγει να χτυπά τον Youtuber στο πρόσωπο.
Ο μπασκετμπολίστας Καρλ Άντονι Τάουνς, ο οποίος βρισκόταν επίσης εκεί, όπως και άλλοι άντρες γύρω τους, έσπευσαν να τους χωρίσουν.
Δείτε το βίντεο
.@TomBrady just SLAPPED @LoganPaul at #FanaticsFest! 😱@Fanatics | @FanaticsFest pic.twitter.com/PdhHOInFPF— WWE (@WWE) July 17, 2026
Η κόντρα μεταξύ του Τομ Μπρέιντι και του Λόγκαν Πολ συνεχίστηκε και στα social media, καθώς μετά το σκηνικό ο Πολ ισχυρίστηκε ότι πείραζε τον Μπρέιντι επειδή τον νίκησε σε αγώνα flag football και κατηγόρησε τον θρύλο του NFL ότι δίνει κακό παράδειγμα.
This happened bc I was roasting Tom for beating him in flag football. And he tries to smack me ?? Horrible example for the kids— Logan Paul (@LoganPaul) July 17, 2026
Aura -100
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Blocked. With a torn tricep https://t.co/3EMBQwYT9M
Από την άλλη, ο Μπρέιντι τον αποκάλεσε σπασίκλα στο X.
Dork pic.twitter.com/zKOfL6VUOE— Tom Brady (@TomBrady) July 17, 2026
I tried America… will try again next time I see this nerd https://t.co/asiJrmYr3j— Tom Brady (@TomBrady) July 17, 2026
Η ένταση ανάμεσά τους έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο, όταν ο Πολ δήλωσε ότι «το WWE τον έχει κάνει εξίσου αθλητικό με NFL παίκτες» και σύγκρινε τον εαυτό του με κορυφαίους αθλητές.
Ο Μπρέιντι, ο οποίος έχει βγει 7 φορές νικητής Super Bowl δεν χάρηκε με τη δήλωση αυτή και έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί σε δηλώσεις του ότι θέλει να μπει στο WWE στον ρόλο του κακού.
Η διαμάχη αυτή έχει διχάσει το ίντερνετ, με πολλούς να αναρωτιούνται εάν ο καβγάς ήταν αυθεντικός ή εάν αποτελεί προωθητική ενέργεια ενός μελλοντικούς τους ματς.
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