Αντιδράσεις κατά του Άλεκ Μπάλντουιν για το βίντεο που ανέβασε για τον Σαμ Νιλ: «Ήταν ένας μονόλογος για τον εαυτό του στην πραγματικότητα»
Αντιδράσεις κατά του Άλεκ Μπάλντουιν για το βίντεο που ανέβασε για τον Σαμ Νιλ: «Ήταν ένας μονόλογος για τον εαυτό του στην πραγματικότητα»
«Απογοητευτικό», έγραφαν στα social media, με τον κόσμο να αναρωτιέται ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός της ανάρτησής του
Αντιδράσεις προκάλεσε ο Άλεκ Μπάλντουιν με το βίντεο που ανέβασε για τον Σαμ Νιλ, με τον κόσμο να γράφει στα social media πως έμοιαζε περισσότερο με έναν μονόλογο για τον ίδιο του τον εαυτό, παρά με φόρο τιμής προς τον συνάδελφό του που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.
Ο ηθοποιός παρουσιάστηκε μόνος του στο Instagram, επισημαίνοντας αρχικά τον λόγο πίσω από την ανάρτησή του: «Ήθελα απλώς να μπω για λίγο και να πω πόσο συγκλονίστηκα όταν έμαθα για τον θάνατο του Σαμ Νιλ», είπε.
Στη συνέχεια ωστόσο, μιλώντας για τη συνεργασία τους στην ταινία «The Hunt for Red October», εστίασε περισσότερο στον δικό του ρόλο και στη σημασία που είχε για εκείνον: «Όταν γυρίζαμε το "The Hunt for Red October" το 1989, που κυκλοφόρησε το 1990, ήταν μάλλον η πρώτη πραγματικά μεγάλη ταινία στην οποία είχα έναν σημαντικό ρόλο. Είχα παίξει βέβαια στο "Εργαζόμενο Κορίτσι" και στον "Σκαθαροζούμη" και σε άλλες ταινίες, αλλά εκεί οι ρόλοι μου ήταν μικρότεροι», ανέφερε.
Ο Μπάλντουιν μίλησε και για τον σκηνοθέτη Τζον ΜακΤίρναν αλλά και για τον συγγραφέα Τομ Κλάνσι με τον οποίο είχε την τύχει να γνωριστεί, σημειώνοντας πως η συμμετοχή του στην ταινία ήταν μία εμπειρία που θα θυμάται για πάντα: «Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Κάθε φορά που γύριζες για να παίξεις μια σκηνή, βρισκόσουν δίπλα σε έναν σπουδαίο ηθοποιό», δήλωσε.
Στο τέλος του βίντεο αναφέρθηκε ξανά στον Σαμ Νιλ, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλειά του και τη συμπαράστασή του στην οικογένειά του: «Τέλος πάντων… Θεέ μου. Θεέ μου. Σαμ Νιλ. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του. Όλη μου η αγάπη στην οικογένειά του. Ουάου. Αναπαύσου εν ειρήνη», είπε.
Δείτε το βίντεο
Το γεγονός πως η αναφορά του στον ηθοποιό -που όπως αποκαλύφθηκε πέθανε από πνευμονία- ήταν τόσο μικρή, προκάλεσε δυσαρέσκεια στους θαυμαστές του, με πολλούς να αναρωτιούνται εάν η ανάρτηση αυτή ήταν πράγματι ένα αφιέρωμα στον Σαμ Νιλ.
Κάποια από τα σχόλια έγραφαν: «Οκ… ξεκίνας με τον Σαμ και καταλήγεις σε έναν μονόλογο για τον εαυτό σου… πραγματικά», «Δηλαδή πού είναι το αφιέρωμα για τον κύριο Σαμ Νιλ;», «Τι απογοητευτικό αφιέρωμα στον Σαμ Νιλ», «Μπορείς να μοιραστείς κάποια ιστορία για τον Σαμ Νιλ; Δεν είπες πολλά γι’ αυτόν. Σίγουρα έχεις κάποια ιστορία να πεις;», «Αν πρόκειται να κάνεις αφιέρωμα, Άλεκ, κάν’ το με περισσότερη ουσία. Όχι να αφορά εσένα».
Ο ηθοποιός παρουσιάστηκε μόνος του στο Instagram, επισημαίνοντας αρχικά τον λόγο πίσω από την ανάρτησή του: «Ήθελα απλώς να μπω για λίγο και να πω πόσο συγκλονίστηκα όταν έμαθα για τον θάνατο του Σαμ Νιλ», είπε.
Στη συνέχεια ωστόσο, μιλώντας για τη συνεργασία τους στην ταινία «The Hunt for Red October», εστίασε περισσότερο στον δικό του ρόλο και στη σημασία που είχε για εκείνον: «Όταν γυρίζαμε το "The Hunt for Red October" το 1989, που κυκλοφόρησε το 1990, ήταν μάλλον η πρώτη πραγματικά μεγάλη ταινία στην οποία είχα έναν σημαντικό ρόλο. Είχα παίξει βέβαια στο "Εργαζόμενο Κορίτσι" και στον "Σκαθαροζούμη" και σε άλλες ταινίες, αλλά εκεί οι ρόλοι μου ήταν μικρότεροι», ανέφερε.
Ο Μπάλντουιν μίλησε και για τον σκηνοθέτη Τζον ΜακΤίρναν αλλά και για τον συγγραφέα Τομ Κλάνσι με τον οποίο είχε την τύχει να γνωριστεί, σημειώνοντας πως η συμμετοχή του στην ταινία ήταν μία εμπειρία που θα θυμάται για πάντα: «Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Κάθε φορά που γύριζες για να παίξεις μια σκηνή, βρισκόσουν δίπλα σε έναν σπουδαίο ηθοποιό», δήλωσε.
Στο τέλος του βίντεο αναφέρθηκε ξανά στον Σαμ Νιλ, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλειά του και τη συμπαράστασή του στην οικογένειά του: «Τέλος πάντων… Θεέ μου. Θεέ μου. Σαμ Νιλ. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του. Όλη μου η αγάπη στην οικογένειά του. Ουάου. Αναπαύσου εν ειρήνη», είπε.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το γεγονός πως η αναφορά του στον ηθοποιό -που όπως αποκαλύφθηκε πέθανε από πνευμονία- ήταν τόσο μικρή, προκάλεσε δυσαρέσκεια στους θαυμαστές του, με πολλούς να αναρωτιούνται εάν η ανάρτηση αυτή ήταν πράγματι ένα αφιέρωμα στον Σαμ Νιλ.
Κάποια από τα σχόλια έγραφαν: «Οκ… ξεκίνας με τον Σαμ και καταλήγεις σε έναν μονόλογο για τον εαυτό σου… πραγματικά», «Δηλαδή πού είναι το αφιέρωμα για τον κύριο Σαμ Νιλ;», «Τι απογοητευτικό αφιέρωμα στον Σαμ Νιλ», «Μπορείς να μοιραστείς κάποια ιστορία για τον Σαμ Νιλ; Δεν είπες πολλά γι’ αυτόν. Σίγουρα έχεις κάποια ιστορία να πεις;», «Αν πρόκειται να κάνεις αφιέρωμα, Άλεκ, κάν’ το με περισσότερη ουσία. Όχι να αφορά εσένα».
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