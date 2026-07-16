I Play Rocky: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με την ιστορία πίσω από τον Σιλβέστερ Σταλόνε
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Σιλβέστερ Σταλόνε Rocky Ταινία Τρέιλερ

I Play Rocky: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με την ιστορία πίσω από τον Σιλβέστερ Σταλόνε

Τον ρόλο του νεαρού Σταλόνε αναλαμβάνει ο Άντονι Ιπολίτο

I Play Rocky: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με την ιστορία πίσω από τον Σιλβέστερ Σταλόνε
Ιωάννα Μαρίνου
Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας «I Play Rocky» του Πίτερ Φαρέλι, η οποία επιστρέφει στην ιστορία πίσω από τη δημιουργία του θρυλικού «Rocky» (1976) και στην πορεία του Σιλβέστερ Σταλόνε μέχρι την καθιέρωσή του σε έναν από τους σημαντικότερους σταρ του Χόλιγουντ.

Το φιλμ, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Νοέμβριο, παρουσιάζει το παρασκήνιο της προσπάθειας του νεαρού τότε ηθοποιού να υλοποιήσει το όραμά του, παρά τις δυσκολίες και τις πιέσεις που αντιμετώπισε.

Τον ρόλο του νεαρού Σταλόνε αναλαμβάνει ο Άντονι Ιπολίτο, ο οποίος παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με τον ηθοποιό. Ο ίδιος έγινε γνωστός στο παρελθόν για την ερμηνεία του ως Αλ Πατσίνο στη μίνι σειρά της Paramount «The Offer».

Δείτε το τρέιλερ του «I Play Rocky» 

I Play Rocky | Official Trailer

Το σενάριο του Γκαμπλ επικεντρώνεται «σε έναν άγνωστο ηθοποιό με μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία, ο οποίος αρνείται πεισματικά τις δελεαστικές προτάσεις των μεγάλων στούντιο να αγοράσουν το έργο του, καθώς επιμένει να κρατήσει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο». Όπως αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη της ταινίας «απορρίπτοντας μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή εργάζεται για ψίχουλα προκειμένου να γυριστεί η ταινία, με τον ίδιο ως πρωταγωνιστή».

Το «Rocky» εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες του 1976, κατακτώντας το κοινό και αποσπώντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ενώ κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Στο καστ του «I Play Rocky» συμμετέχουν επίσης οι Άννα Σοφία Ρομπ, Ματ Ντίλον, Στέφαν Τζέιμς, Πι Τζέι Μπερν  και Τζέι Ντουπλάς.
Ιωάννα Μαρίνου

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