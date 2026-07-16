Η Σία Κοσιώνη υπέγραψε με τον ΑΝΤ1: Αναλαμβάνει ρόλο σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων
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Σία Κοσιώνη ΑΝΤ1

Η Σία Κοσιώνη υπέγραψε με τον ΑΝΤ1: Αναλαμβάνει ρόλο σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Η δημοσιογράφος θα παρουσιάσει επίσης ενημερωτική εκπομπή του σταθμού

Η Σία Κοσιώνη υπέγραψε με τον ΑΝΤ1: Αναλαμβάνει ρόλο σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων
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Στον ΑΝΤ1 πηγαίνει η Σία Κοσιώνη όπως έγινε γνωστό με επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, αναλαμβάνοντας ρόλο σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Η δημοσιογράφος υπέγραψε με το κανάλι για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι εκτός από τη συμμετοχή της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, θα αναλάβει  και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια. Με μια αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μια σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό. Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης».
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