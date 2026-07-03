Ο Λιούις Χάμιλτον δήλωσε ότι η Κιμ Καρντάσιαν τον κάνει πιο ευτυχισμένο
Ο Λιούις Χάμιλτον δήλωσε ότι η Κιμ Καρντάσιαν τον κάνει πιο ευτυχισμένο
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Πιο ευτυχισμένο κάνει τον Λιούις Χάμιλτον η Κιμ Καρντάσιαν, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στη σκηνή του Σίλβερστοουν την Πέμπτη 2 Ιουλίου, ενόψει του Βρετανικού Γκραν Πρι.
Ο 41χρονος οδηγός της Formula 1 εμφανίστηκε στη σκηνή των φιλάθλων μαζί με τους Όλιβερ Μπέρμαν, Λάντο Νόρις, Άρβιντ Λίντμπλαντ και Τζορτζ Ράσελ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, σύμφωνα με την Daily Mail, δέχτηκε ερώτηση από θαυμαστή: «Τον τελευταίο καιρό φαίνεσαι πιο ευτυχισμένος, γιατί συμβαίνει αυτό; Μήπως έχει να κάνει με κάποια σύντροφο;».
Ο παρουσιαστής Ντέιβιντ Κροφτ παρενέβη με χιούμορ, λέγοντας: «Ξέρεις γιατί ρωτάει; Θέλει να μάθει αν η Κίμι χρειάζεται δύο πετσέτες ή όχι». Ο Χάμιλτον αντέδρασε γελώντας: «Ναι, καλό αυτό», πριν αναφερθεί στην ομάδα του.
Στη συνέχεια δήλωσε: «Μόλις περάσεις έναν χρόνο με αυτή την ομάδα, η Ferrari είναι η πιο εμβληματική ομάδα όλων των εποχών και έχει περάσει μια δύσκολη περίοδο. Είναι μια απίστευτη ομάδα και ήταν πολύ φιλόξενοι. Ο πρώτος χρόνος ήταν προφανώς πολύ δύσκολος, αλλά το να βλέπουμε επιτέλους τη δουλειά που έχουμε κάνει να μας φέρνει εκεί που θέλουμε, είναι σημαντικό».
Αναφερόμενος και στην προσωπική του ζωή, πρόσθεσε: «Και φυσικά, φυσικά είναι και η Κιμ».
Η αναφορά στην πετσέτα αφορά σε ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο Μονακό τον προηγούμενο μήνα, όταν η Κιμ Καρντάσιαν πήρε την πετσέτα που προοριζόταν για τον οδηγό της Mercedes, Κίμι Αντονέλι, μετά τη νίκη του στο Γκραν Πρι για να σκουπίσει το πρόσωπό της μετά τους πανηγυρισμούς με σαμπάνια, με το βίντεο να γίνεται viral στα social media.
Η ομάδα της Mercedes αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο ο 19χρονος Αντονέλι ρωτά: «Αναρωτιόμουν, έχετε δει την πετσέτα μου;». Σε επόμενο στιγμιότυπο, του παραδίδεται νέα πετσέτα με κέντημα «Για τον Κίμι από την Κιμ», με τον ίδιο να απαντά: «Ευχαριστώ Κιμ».
Ο 41χρονος οδηγός της Formula 1 εμφανίστηκε στη σκηνή των φιλάθλων μαζί με τους Όλιβερ Μπέρμαν, Λάντο Νόρις, Άρβιντ Λίντμπλαντ και Τζορτζ Ράσελ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, σύμφωνα με την Daily Mail, δέχτηκε ερώτηση από θαυμαστή: «Τον τελευταίο καιρό φαίνεσαι πιο ευτυχισμένος, γιατί συμβαίνει αυτό; Μήπως έχει να κάνει με κάποια σύντροφο;».
Ο παρουσιαστής Ντέιβιντ Κροφτ παρενέβη με χιούμορ, λέγοντας: «Ξέρεις γιατί ρωτάει; Θέλει να μάθει αν η Κίμι χρειάζεται δύο πετσέτες ή όχι». Ο Χάμιλτον αντέδρασε γελώντας: «Ναι, καλό αυτό», πριν αναφερθεί στην ομάδα του.
Lewis Hamilton credits girlfriend Kim Kardashian for making him a 'happier man' on stage at Silverstone ahead of British Grand Prix https://t.co/Ounvn1EkDm— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 2, 2026
Στη συνέχεια δήλωσε: «Μόλις περάσεις έναν χρόνο με αυτή την ομάδα, η Ferrari είναι η πιο εμβληματική ομάδα όλων των εποχών και έχει περάσει μια δύσκολη περίοδο. Είναι μια απίστευτη ομάδα και ήταν πολύ φιλόξενοι. Ο πρώτος χρόνος ήταν προφανώς πολύ δύσκολος, αλλά το να βλέπουμε επιτέλους τη δουλειά που έχουμε κάνει να μας φέρνει εκεί που θέλουμε, είναι σημαντικό».
Αναφερόμενος και στην προσωπική του ζωή, πρόσθεσε: «Και φυσικά, φυσικά είναι και η Κιμ».
Η αναφορά στην πετσέτα αφορά σε ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο Μονακό τον προηγούμενο μήνα, όταν η Κιμ Καρντάσιαν πήρε την πετσέτα που προοριζόταν για τον οδηγό της Mercedes, Κίμι Αντονέλι, μετά τη νίκη του στο Γκραν Πρι για να σκουπίσει το πρόσωπό της μετά τους πανηγυρισμούς με σαμπάνια, με το βίντεο να γίνεται viral στα social media.
Η ομάδα της Mercedes αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο ο 19χρονος Αντονέλι ρωτά: «Αναρωτιόμουν, έχετε δει την πετσέτα μου;». Σε επόμενο στιγμιότυπο, του παραδίδεται νέα πετσέτα με κέντημα «Για τον Κίμι από την Κιμ», με τον ίδιο να απαντά: «Ευχαριστώ Κιμ».
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