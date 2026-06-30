Ντέιβι Τσέις: To AIDS ήταν η αιτία θανάτου της «Σαμάρα» του The Ring
Ντέιβι Τσέις: To AIDS ήταν η αιτία θανάτου της «Σαμάρα» του The Ring
Στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται επίσης ως σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας η χρόνια χρήση πολλαπλών ναρκωτικών ουσιών
Το AIDS ήταν η αιτία θανάτου της ηθοποιού Ντέιβι Τσέις, η οποία έγινε γνωστή ως η ανατριχιαστική Σαμάρα Μόργκαν στην ταινία τρόμου The Ring και ως η φωνή της Λίλο στο επιτυχημένο animation της Disney Lilo & Stitch, σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες.
Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ως σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας η χρόνια χρήση πολλαπλών ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε ως προκληθείς από φυσικά αίτια.
Σύμφωνα με το BBC, η Τσέις άφησε την τελευταία της πνοή στις 16 Ιουνίου, σε ηλικία 35 ετών, σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Ο πατέρας της, Τζον Ντέιβιντ Σβάλιερ, δήλωσε στους New York Times ότι η κόρη του ήταν άστεγη και ζούσε στο Λος Άντζελες μαζί με τον σύντροφό της πριν από τον θάνατό της.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο μάνατζέρ της, Τζον Ράιαν Τζούνιορ, είχε αναφέρει στο BBC ότι η ηθοποιός κατέληξε από σηψαιμία, έπειτα από επιπλοκές που προκάλεσε μηνιγγίτιδα, κατά τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο της πόλης.
Γνωστή και ως Ντέιβι Σβάλιερ, η ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της μόλις στα τέσσερα της χρόνια, ενώ την πρώτη της επαγγελματική δουλειά στο Χόλιγουντ την εξασφάλισε σε ηλικία επτά ετών. Ο πρώτος τηλεοπτικός της ρόλος ήταν μια μικρή εμφάνιση στη δημοφιλή σειρά Sabrina the Teenage Witch με πρωταγωνίστρια τη Μελίσα Τζόαν Χαρτ.
Η μεγάλη της ευκαιρία ήρθε το 2001, όταν υποδύθηκε τη Σαμάνθα Ντάρκο στην ταινία Donnie Darko, ενώ επέστρεψε στο ίδιο κινηματογραφικό σύμπαν το 2009 με το S. Darko.
Το 2002 έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Σαμάρα Μόργκαν στο The Ring, την αμερικανική μεταφορά της ιαπωνικής ταινίας τρόμου. Η ανατριχιαστική φιγούρα του κοριτσιού με τα μακριά μαλλιά που έβγαινε από την τηλεόραση καθιερώθηκε ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του σύγχρονου κινηματογράφου τρόμου και χάρισε στην Τσέις το βραβείο MTV Movie Award 2003 στην κατηγορία του καλύτερου κινηματογραφικού «κακού».
Την ίδια χρονιά χάρισε τη φωνή της στη Λίλο, τη μικρή πρωταγωνίστρια της ταινίας κινουμένων σχεδίων Lilo & Stitch. Η ερμηνεία της τιμήθηκε με βραβείο Annie για την καλύτερη φωνητική ερμηνεία σε ταινία κινουμένων σχεδίων, ενώ συνέχισε να δανείζει τη φωνή της στον χαρακτήρα και στις επόμενες παραγωγές του franchise.
Παράλληλα, συμμετείχε στην αγγλόφωνη μεταγλώττιση της βραβευμένης ιαπωνικής ταινίας κινουμένων σχεδίων Spirited Away, δίνοντας τη φωνή της στη Τσιχίρο, ενώ αργότερα εμφανίστηκε και στη δραματική σειρά Big Love.
Σύμφωνα με τον μάνατζέρ της, η Ντέιβι Τσέις εγκατέλειψε την υποκριτική οριστικά το 2015. Τα επόμενα χρόνια η ζωή της σημαδεύτηκε από προσωπικές δυσκολίες και συνεχή προβλήματα με τον νόμο.
Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, είχε κατηγορηθεί σε διαφορετικές υποθέσεις για κατοχή ναρκωτικών και για οδήγηση κλεμμένου αυτοκινήτου.
Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ως σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας η χρόνια χρήση πολλαπλών ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε ως προκληθείς από φυσικά αίτια.
Σύμφωνα με το BBC, η Τσέις άφησε την τελευταία της πνοή στις 16 Ιουνίου, σε ηλικία 35 ετών, σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Ο πατέρας της, Τζον Ντέιβιντ Σβάλιερ, δήλωσε στους New York Times ότι η κόρη του ήταν άστεγη και ζούσε στο Λος Άντζελες μαζί με τον σύντροφό της πριν από τον θάνατό της.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο μάνατζέρ της, Τζον Ράιαν Τζούνιορ, είχε αναφέρει στο BBC ότι η ηθοποιός κατέληξε από σηψαιμία, έπειτα από επιπλοκές που προκάλεσε μηνιγγίτιδα, κατά τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο της πόλης.
Από παιδί-θαύμα στα ναρκωτικά και τα προβλήματα με τον νόμο
Γνωστή και ως Ντέιβι Σβάλιερ, η ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της μόλις στα τέσσερα της χρόνια, ενώ την πρώτη της επαγγελματική δουλειά στο Χόλιγουντ την εξασφάλισε σε ηλικία επτά ετών. Ο πρώτος τηλεοπτικός της ρόλος ήταν μια μικρή εμφάνιση στη δημοφιλή σειρά Sabrina the Teenage Witch με πρωταγωνίστρια τη Μελίσα Τζόαν Χαρτ.
Η μεγάλη της ευκαιρία ήρθε το 2001, όταν υποδύθηκε τη Σαμάνθα Ντάρκο στην ταινία Donnie Darko, ενώ επέστρεψε στο ίδιο κινηματογραφικό σύμπαν το 2009 με το S. Darko.
Το 2002 έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Σαμάρα Μόργκαν στο The Ring, την αμερικανική μεταφορά της ιαπωνικής ταινίας τρόμου. Η ανατριχιαστική φιγούρα του κοριτσιού με τα μακριά μαλλιά που έβγαινε από την τηλεόραση καθιερώθηκε ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του σύγχρονου κινηματογράφου τρόμου και χάρισε στην Τσέις το βραβείο MTV Movie Award 2003 στην κατηγορία του καλύτερου κινηματογραφικού «κακού».
Την ίδια χρονιά χάρισε τη φωνή της στη Λίλο, τη μικρή πρωταγωνίστρια της ταινίας κινουμένων σχεδίων Lilo & Stitch. Η ερμηνεία της τιμήθηκε με βραβείο Annie για την καλύτερη φωνητική ερμηνεία σε ταινία κινουμένων σχεδίων, ενώ συνέχισε να δανείζει τη φωνή της στον χαρακτήρα και στις επόμενες παραγωγές του franchise.
Παράλληλα, συμμετείχε στην αγγλόφωνη μεταγλώττιση της βραβευμένης ιαπωνικής ταινίας κινουμένων σχεδίων Spirited Away, δίνοντας τη φωνή της στη Τσιχίρο, ενώ αργότερα εμφανίστηκε και στη δραματική σειρά Big Love.
Σύμφωνα με τον μάνατζέρ της, η Ντέιβι Τσέις εγκατέλειψε την υποκριτική οριστικά το 2015. Τα επόμενα χρόνια η ζωή της σημαδεύτηκε από προσωπικές δυσκολίες και συνεχή προβλήματα με τον νόμο.
Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, είχε κατηγορηθεί σε διαφορετικές υποθέσεις για κατοχή ναρκωτικών και για οδήγηση κλεμμένου αυτοκινήτου.
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