Ο Νικηφόρος έγινε για πρώτη φορά νονός, οι φωτογραφίες με τη βαφτιστήρα του
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Νικηφόρος Νονός

Ο Νικηφόρος έγινε για πρώτη φορά νονός, οι φωτογραφίες με τη βαφτιστήρα του

Ο τραγουδιστής ανάρτησε στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τη βάφτιση

Ο Νικηφόρος έγινε για πρώτη φορά νονός, οι φωτογραφίες με τη βαφτιστήρα του
Νονός έγινε για πρώτη φορά ο Νικηφόρος, ενώ θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους υλικό από τη βάφτιση. 

Σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram απαθανατίζεται, έχοντας στην αγκαλιά του τη βαφτιστήρα του. Ακολούθησε ένα βίντεο από το μυστήριο που δείχνει τον Νικηφόρο να κρατά στα χέρια του το κοριτσάκι που βάφτισε. «Ιωάννα μου, να είσαι ευλογημένη», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο



Ο Νικηφόρος έγινε για πρώτη φορά νονός, οι φωτογραφίες με τη βαφτιστήρα του
Ο Νικηφόρος έγινε για πρώτη φορά νονός, οι φωτογραφίες με τη βαφτιστήρα του

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