Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Η κόρη τους γιόρτασε τα 15α γενέθλιά της στο Μαϊάμι με την οικογένειά της, απών ο αδερφός της, Μπρούκλιν
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Η κόρη τους γιόρτασε τα 15α γενέθλιά της στο Μαϊάμι με την οικογένειά της, απών ο αδερφός της, Μπρούκλιν
Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βραδιά στα social media
Με ένα πάρτι στο Μαϊάμι γιόρτασε η Χάρπερ Μπέκαμ τα 15α γενέθλιά της μαζί με την οικογένειά της.
Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ ταξίδεψαν στην Αμερική μαζί με την κόρη τους και τους δύο από τους τρεις γιους τους. Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη στιγμή που το μικρότερο παιδί του ζευγαριού σβήνει τα κεράκια της τούρτας γενεθλίων.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ενώ, ανήμερα των γενεθλίων της, τα μέλη της οικογένειας Μπέκαμ έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ευχηθούν στη Χάρπερ, ο μεγάλος της αδερφός, Μπρούκλιν, που έχει αποξενωθεί από τους γονείς του και τα αδέρφια του, δεν έκανε καμία δημόσια αναφορά. Τον περασμένο μήνα, εκείνη τον είχε επισκεφτεί στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, ελπίζοντας σε μία συμφιλίωση, αλλά η προσπάθειά της απέτυχε.
Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ ταξίδεψαν στην Αμερική μαζί με την κόρη τους και τους δύο από τους τρεις γιους τους. Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη στιγμή που το μικρότερο παιδί του ζευγαριού σβήνει τα κεράκια της τούρτας γενεθλίων.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ενώ, ανήμερα των γενεθλίων της, τα μέλη της οικογένειας Μπέκαμ έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ευχηθούν στη Χάρπερ, ο μεγάλος της αδερφός, Μπρούκλιν, που έχει αποξενωθεί από τους γονείς του και τα αδέρφια του, δεν έκανε καμία δημόσια αναφορά. Τον περασμένο μήνα, εκείνη τον είχε επισκεφτεί στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, ελπίζοντας σε μία συμφιλίωση, αλλά η προσπάθειά της απέτυχε.
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