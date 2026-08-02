Χαλκιδική: Βυθίστηκε σκάφος με Ρουμάνους τουρίστες - Καλά στην υγεία τους οι 5 επιβαίνοντες, βγήκαν στην ακτή κολυμπώντας
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Λιμενικό Σώμα

Χαλκιδική: Βυθίστηκε σκάφος με Ρουμάνους τουρίστες - Καλά στην υγεία τους οι 5 επιβαίνοντες, βγήκαν στην ακτή κολυμπώντας

Όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους

Χαλκιδική: Βυθίστηκε σκάφος με Ρουμάνους τουρίστες - Καλά στην υγεία τους οι 5 επιβαίνοντες, βγήκαν στην ακτή κολυμπώντας
Μηχανοκίνητη λέμβος με πέντε επιβάτες βυθίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, με τους επιβαίνοντες -Ρουμάνους τουρίστες- να βγαίνουν κολυμπώντας στην ακτή, η οποία βρισκόταν κοντά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών και στην περιοχή έσπευσαν άμεσα στελέχη της με περιπολικό όχημα. Όλοι οι επιβάτες της λέμβου είναι καλά στην υγεία τους και δήλωσαν πως δεν χρειάζεται διακομιδή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στην ξηρά με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.

Προανάκριση διενεργείται από το Β' Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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