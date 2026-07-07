Έξαλλη η Δήμητρα Αλεξανδράκη με μοντέλα σε επίδειξη μόδας: Ήθελα να ανέβω στην πασαρέλα και να τις χαστουκίσω
Έξαλλη η Δήμητρα Αλεξανδράκη με μοντέλα σε επίδειξη μόδας: Ήθελα να ανέβω στην πασαρέλα και να τις χαστουκίσω
Δεν ήξεραν να αναδείξουν τις δημιουργίες, πηγαίνετε να βρείτε άλλη δουλειά, σχολίασε το μοντέλο
Έξαλλη εμφανίστηκε σε βίντεό της η Δήμητρα Αλεξανδράκη, μεταφέροντας τις εντυπώσεις της από επίδειξη μόδας στην οποία πήγε πρόσφατα. Αν και η διοργάνωση ήταν εντυπωσιακή, την ενόχλησε ο τρόπος με τον οποίο ορισμένα μοντέλα παρουσίασαν τα ρούχα. Έχοντας σημειώσει τη δική της διαδρομή στο μόντελινγκ, παρατήρησε ότι δεν κατάφεραν να αναδείξουν τις δημιουργίες.
«Αυτήν την εβδομάδα πήγα σε ένα εκπληκτικό fashion show που επιμελήθηκε η σχεδιάστρια μου, η Τζένη. Ένα πράγμα που παρατήρησα είναι ότι τα μοντέλα, τελείως αντικειμενικά, δεν ήξεραν να αναδείξουν τις δημιουργίες του κάθε σχεδιαστή ή σχεδιάστριας. Δεν μπορεί να είναι ένα ρούχο που να πρέπει να του δώσεις αέρα και εσύ να βγαίνεις και να το κρατάς. Ήθελα να ανέβω στη σκηνή να τις χαστουκίσω! Αλήθεια. Επίσης ήταν τσαλακωμένα τα ρούχα, γιατί φαινόταν ότι καθόντουσαν», περιέγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στο βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι της στο Youtube.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 02:35
Με έντονο ύφος, η Δήμητρα Αλεξανδράκη σχολίασε ότι ένα μοντέλο δεν προσλαμβάνεται για να δείξει την ομορφιά του, αλλά για να αναδείξει το ρούχο. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή της για την εικόνα στην πασαρέλα, λέγοντας πως ακριβά υφάσματα εμφανίστηκαν τσαλακωμένα και κακοφορεμένα, ενώ υπογράμμισε ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν αρκεί χωρίς επαγγελματισμό και σωστή παρουσίαση.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Να ξέρετε ότι ένα μοντέλο τον προσλαμβάνουν όχι για να δείξεις τα κάλλη σου αλλά για να αναδείξεις το ρούχο. Οπότε δεν μπορείς να τρως, να σπας, να τσαλακώνεις και να καταστρέφεις όλη την εικόνα. Βγήκανε στο stage και ειλικρινά με έπιασαν τα νεύρα μου. Τσαλακωμένα όλα, πατημένα. Υφάσματα πανάκριβα και να έχουν γίνει σαν σφουγγαρόπανα. Είστε ακατάλληλες, δεν κάνετε για μοντέλα. Πηγαίνετε να βρείτε άλλη δουλειά, αλήθεια το λέω… Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά κουκλίτσα μου. Ναι είσαι όμορφη, είσαι κούκλα, η πιο όμορφη του πλανήτη. Δεν κάνεις για μοντέλο όμως, ειλικρινά. Κάπου όπα, τα έχουμε κάνει σαλάτα».
«Αυτήν την εβδομάδα πήγα σε ένα εκπληκτικό fashion show που επιμελήθηκε η σχεδιάστρια μου, η Τζένη. Ένα πράγμα που παρατήρησα είναι ότι τα μοντέλα, τελείως αντικειμενικά, δεν ήξεραν να αναδείξουν τις δημιουργίες του κάθε σχεδιαστή ή σχεδιάστριας. Δεν μπορεί να είναι ένα ρούχο που να πρέπει να του δώσεις αέρα και εσύ να βγαίνεις και να το κρατάς. Ήθελα να ανέβω στη σκηνή να τις χαστουκίσω! Αλήθεια. Επίσης ήταν τσαλακωμένα τα ρούχα, γιατί φαινόταν ότι καθόντουσαν», περιέγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στο βίντεο που δημοσίευσε στο κανάλι της στο Youtube.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 02:35
Με έντονο ύφος, η Δήμητρα Αλεξανδράκη σχολίασε ότι ένα μοντέλο δεν προσλαμβάνεται για να δείξει την ομορφιά του, αλλά για να αναδείξει το ρούχο. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή της για την εικόνα στην πασαρέλα, λέγοντας πως ακριβά υφάσματα εμφανίστηκαν τσαλακωμένα και κακοφορεμένα, ενώ υπογράμμισε ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν αρκεί χωρίς επαγγελματισμό και σωστή παρουσίαση.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Να ξέρετε ότι ένα μοντέλο τον προσλαμβάνουν όχι για να δείξεις τα κάλλη σου αλλά για να αναδείξεις το ρούχο. Οπότε δεν μπορείς να τρως, να σπας, να τσαλακώνεις και να καταστρέφεις όλη την εικόνα. Βγήκανε στο stage και ειλικρινά με έπιασαν τα νεύρα μου. Τσαλακωμένα όλα, πατημένα. Υφάσματα πανάκριβα και να έχουν γίνει σαν σφουγγαρόπανα. Είστε ακατάλληλες, δεν κάνετε για μοντέλα. Πηγαίνετε να βρείτε άλλη δουλειά, αλήθεια το λέω… Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά κουκλίτσα μου. Ναι είσαι όμορφη, είσαι κούκλα, η πιο όμορφη του πλανήτη. Δεν κάνεις για μοντέλο όμως, ειλικρινά. Κάπου όπα, τα έχουμε κάνει σαλάτα».
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