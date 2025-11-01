Γιώργος Κακοσαίος: Δεν νιώθω ότι τα έχω καταφέρει ακόμα
Για τη μέχρι τώρα πορεία του στη μουσική σκηνή μίλησε ο Γιώργος Κακοσαίος. Ο τραγουδιστής και γιος του Γιάννη Πλούταρχου τόνισε ότι στη φάση που βρίσκεται επαγγελματικά αυτή τη στιγμή δεν θα τολμούσε να πει ότι τα έχει καταφέρει. Όπως είπε, έχει ακόμα πολλά πράγματα να κάνει για να μπορέσει να πει κάτι τέτοιο.
«Δεν νιώθω ακόμα ότι τα έχω καταφέρει. Έχω πολλά χρόνια ακόμα μπροστά μου για να πω αν τα έχω καταφέρει ή όχι», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το Σάββατο 1 Νοεμβρίου.
«Πιστεύω πολύ στο Θεό, είναι μεγάλη δύναμη για μένα», ανέφερε σε άλλο σημείο, ενώ στάθηκε και στη στήριξη που έχει από τη μητέρα του λέγοντας: «Εννοείται ότι η μητέρα μου είναι πάντα δίπλα μου. Είναι πάντα στήριγμα. Είναι η κολώνα του σπιτιού, όπως λέω συνέχεια, και θα συνεχίσω να το λέω. Είναι το στήριγμά μας».
Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Κακοσαίος κλήθηκε να κάνει το δικό του σχόλιο για τα μπουζούκια. Για εκείνον, δεν πρόκειται για ένα παρεξηγημένο μουσικό είδος, αλλά για μια μορφή διασκέδασης. «Δεν θεωρώ ότι τα μπουζούκια είναι παρεξηγημένο είδος. Είναι μια μορφή διασκέδασης, πάντα ήταν, πάντα θα είναι, και όποιου του αρέσει αυτού του είδους η διασκέδαση έρχεται», σχολίασε.
