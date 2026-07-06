Ο Τομ Χόλαντ πίστεψε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν ήταν ικανοποιημένος από την ερμηνεία του στην «Οδύσσεια»
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τομ χόλαντ Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσεια

Ο Τομ Χόλαντ πίστεψε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν ήταν ικανοποιημένος από την ερμηνεία του στην «Οδύσσεια»

Νόμιζα ότι τα είχα κάνει εντελώς θάλασσα, είπε ο ηθοποιός

Ο Τομ Χόλαντ πίστεψε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν ήταν ικανοποιημένος από την ερμηνεία του στην «Οδύσσεια»
Γεωργία Κοτζιά
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Για τη συνεργασία του με τον Κρίστοφερ Νόλαν μίλησε ο Τομ Χόλαντ και εξομολογήθηκε πως πίστεψε ότι ο σκηνοθέτης δεν ήταν ικανοποιημένος από την ερμηνεία του κατά την πρώτη ημέρα γυρισμάτων της ταινίας «Οδύσσεια», εξαιτίας των συνεχών διακοπών σε συγκεκριμένη σκηνή.

Ο ηθοποιός ανέφερε σε συνέντευξή του, σύμφωνα με το Variety, ότι αρχικά παρεξήγησε τη συχνότητα με την οποία ο σκηνοθέτης διέκοπτε τα γυρίσματα, θεωρώντας ότι αυτό οφειλόταν στην απόδοσή του. Όπως εξήγησε: «Το να δουλεύεις για πρώτη φορά με κάμερες IMAX είναι μια εμπειρία. Δεν μοιάζει με τίποτα που έχω δει πριν και δεν ήξερα ότι καταγράφουν μόνο για τρία λεπτά. Θυμάμαι ότι συνέχιζε να λέει “κατ” και ήμουν με τον Τζον Μπέρνθαλ και λέγαμε "Γιατί συνεχίζει να διακόπτει; Γιατί το κάνει αυτό;"».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και στο μυαλό μου σκεφτόμουν “Δεν του αρέσει αυτό που κάνουμε; Τι συμβαίνει;". Και θυμάμαι ότι τελικά ο (συντονιστής κασκαντέρ) Τζορτζ Κοτλ είπε “Όχι, όχι, απλώς η κασέτα χωράει μόνο τρία λεπτά". Και τότε είπα "Δόξα τω Θεώ". Νόμιζα ότι τα είχα κάνει εντελώς θάλασσα σε αυτή τη σκηνή».


Στην ταινία «Οδύσσεια», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου, ο Χόλαντ υποδύεται τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ματ Ντέιμον. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Τζον Μπέρνθαλ, Έλιοτ Πέιτζ, Μπένι Σάφντι, Μία Γκοθ και Τζον Λεγκουιζάμο.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά
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