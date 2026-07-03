Η Ελένη Φουρέιρα φωτογραφήθηκε με τα βραβεία της από τα MAD VMA: Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που με στηρίζετε, έγραψε
Η Ελένη Φουρέιρα φωτογραφήθηκε με τα βραβεία της από τα MAD VMA: Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που με στηρίζετε, έγραψε
Η τραγουδίστρια βραβεύτηκε για το Βίντεο της Χρονιάς με το τραγούδι «Alleluia» ενώ αναδείχτηκε και Best Performer
Με τα βραβεία της από τα φετινά MAD VMA φωτογραφήθηκε η Ελένη Φουρέιρα και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους θαυμαστές της, οι οποίοι τη στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.
Η τραγουδίστρια στην απονομή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do βραβεύτηκε για το Βίντεο της Χρονιάς με το τραγούδι «Alleluia», ενώ αναδείχτηκε και Best Performer και γιόρτασε τη σημαντική αυτή στιγμή δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Performer of the year & Video of the year. Σας αγαπώ πολύ και σας ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου για όλα αυτά τα χρόνια που με στηρίζετε».
Δείτε τις φωτογραφίες
«Δώσατε την ευκαιρία στη μικρή Ελένη από μία ξένη χώρα να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα»
Το βράδυ της απονομής, όταν η Ελένη Φουρέιρα ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το πρώτο της βραβείο, δεν κατάφερε να κρύψει την συγκίνησή της και δάκρυα άρχισαν να τρέχουν στο πρόσωπό της. Η ίδια ευχαρίστησε τον κόσμο που την ψήφισε, την οικογένειά της και τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία για τη στήριξή τους.
Όπως είπε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή γιατί σημαίνουν πάρα πολλά αυτά τα βραβεία για εμένα. Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που είναι πάντα εκεί, όσες πρόβες και να κάνω, τη μανούλα μου που μου φέρνει κάθε μέρα φαγητό στο σπίτι γιατί δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω. Να ευχαριστήσω τον άντρα μου, τον Αλμπέρτο, που είναι τώρα στο σπίτι με το παιδί μου. Είναι πάντα εκεί για να μπορώ εγώ να κάνω δύο ημέρες βιντεοκλίπ. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, που δώσατε την ευκαιρία στη μικρή Ελένη που ήρθε από ξένη χώρα εδώ στην Ελλάδα να μπορεί να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ».
Η τραγουδίστρια στην απονομή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do βραβεύτηκε για το Βίντεο της Χρονιάς με το τραγούδι «Alleluia», ενώ αναδείχτηκε και Best Performer και γιόρτασε τη σημαντική αυτή στιγμή δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Performer of the year & Video of the year. Σας αγαπώ πολύ και σας ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου για όλα αυτά τα χρόνια που με στηρίζετε».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Δώσατε την ευκαιρία στη μικρή Ελένη από μία ξένη χώρα να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα»
Το βράδυ της απονομής, όταν η Ελένη Φουρέιρα ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το πρώτο της βραβείο, δεν κατάφερε να κρύψει την συγκίνησή της και δάκρυα άρχισαν να τρέχουν στο πρόσωπό της. Η ίδια ευχαρίστησε τον κόσμο που την ψήφισε, την οικογένειά της και τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία για τη στήριξή τους.
Όπως είπε: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή γιατί σημαίνουν πάρα πολλά αυτά τα βραβεία για εμένα. Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που είναι πάντα εκεί, όσες πρόβες και να κάνω, τη μανούλα μου που μου φέρνει κάθε μέρα φαγητό στο σπίτι γιατί δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω. Να ευχαριστήσω τον άντρα μου, τον Αλμπέρτο, που είναι τώρα στο σπίτι με το παιδί μου. Είναι πάντα εκεί για να μπορώ εγώ να κάνω δύο ημέρες βιντεοκλίπ. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, που δώσατε την ευκαιρία στη μικρή Ελένη που ήρθε από ξένη χώρα εδώ στην Ελλάδα να μπορεί να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ».
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