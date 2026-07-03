Σπύρος Μαρτίκας: Δεν ζητάω πολλά από μία γυναίκα, σημασία έχει ο σεβασμός, το καλό σεξ και η επικοινωνία με αντίληψη

«

».



Σε άλλο σημείο, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι ανέφερε ότι αυτή την περίοδο δεν είναι σε σχέση:

«

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Όσο για την πρώην σύντροφό του, Βρισηίδα Ανδριώτου που είπε πρόσφατα ότι είναι σε σχέση, δήλωσε: «

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Αυτή την περίοδο είμαι ελεύθερος. Ήμουν πριν από πολλούς μήνες σε σχέση με πρώην παίκτρια του SurvivorΘέλω να είναι πάντα ευτυχισμένη και θα είμαι πάντα δίπλα της να τη στηρίζω, χωρίς να υπάρχω δίπλα της