Σπύρος Μαρτίκας: Δεν ζητάω πολλά από μία γυναίκα, σημασία έχει ο σεβασμός, το καλό σεξ και η επικοινωνία με αντίληψη
Σπύρος Μαρτίκας: Δεν ζητάω πολλά από μία γυναίκα, σημασία έχει ο σεβασμός, το καλό σεξ και η επικοινωνία με αντίληψη
Αυτή την περίοδο είμαι ελεύθερος, είπε ο πρώην παίκτης του Survivor
Τα βασικά στοιχεία που θεωρεί καθοριστικά σε μια σχέση περιέγραψε ο Σπύρος Μαρτίκας, επισημαίνοντας ότι αναζητά μία γυναίκα που θα του δείχνει σεβασμό, θα υπάρχει καλή σεξουαλική επαφή και επικοινωνία με αντίληψη.
Ο πρώην παίκτης του Survivor παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star που προβλήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως αυτή την περίοδο δεν είναι σε σχέση, μην αποκλείοντας ωστόσο να παντρευτεί στο μέλλον, σε περίπτωση που βρει μία σύντροφο με τα στοιχεία που θεωρεί σημαντικά για μία σχέση.
Αρχικά, ο Σπύρος Μαρτίκας εξήγησε, πως αν και η εξωτερική εμφάνιση είναι εκείνη που κάνει μία γυναίκα σε πρώτη φάση ελκυστική, στη συνέχεια άλλα είναι τα χαρακτηριστικά που εκείνος θα ξεχωρίσει. Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Αν σταθώ ευλογημένος και τυχερός να βρω τον άνθρωπο εκείνο που θα μου κεντρίσει το ενδιαφέρον να οδηγηθώ σε κάτι πιο σοβαρό, δεν είμαι αρνητικός. Δεν ζητάω πολλά από μία γυναίκα, δεν έχω πολλές απαιτήσεις. Σαφώς η εμφάνιση δημιουργεί την πρώτη εντύπωση, αλλά σημασία έχει ο σεβασμός, το καλό σεξ, γιατί είναι και η σύνδεση και μία συναισθηματική σύνδεση και μία επικοινωνία με αντίληψη».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι ανέφερε ότι αυτή την περίοδο δεν είναι σε σχέση: «Αυτή την περίοδο είμαι ελεύθερος. Ήμουν πριν από πολλούς μήνες σε σχέση με πρώην παίκτρια του Survivor». Όσο για την πρώην σύντροφό του, Βρισηίδα Ανδριώτου που είπε πρόσφατα ότι είναι σε σχέση, δήλωσε: «Θέλω να είναι πάντα ευτυχισμένη και θα είμαι πάντα δίπλα της να τη στηρίζω, χωρίς να υπάρχω δίπλα της».
Ο πρώην παίκτης του Survivor παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star που προβλήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως αυτή την περίοδο δεν είναι σε σχέση, μην αποκλείοντας ωστόσο να παντρευτεί στο μέλλον, σε περίπτωση που βρει μία σύντροφο με τα στοιχεία που θεωρεί σημαντικά για μία σχέση.
Αρχικά, ο Σπύρος Μαρτίκας εξήγησε, πως αν και η εξωτερική εμφάνιση είναι εκείνη που κάνει μία γυναίκα σε πρώτη φάση ελκυστική, στη συνέχεια άλλα είναι τα χαρακτηριστικά που εκείνος θα ξεχωρίσει. Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Αν σταθώ ευλογημένος και τυχερός να βρω τον άνθρωπο εκείνο που θα μου κεντρίσει το ενδιαφέρον να οδηγηθώ σε κάτι πιο σοβαρό, δεν είμαι αρνητικός. Δεν ζητάω πολλά από μία γυναίκα, δεν έχω πολλές απαιτήσεις. Σαφώς η εμφάνιση δημιουργεί την πρώτη εντύπωση, αλλά σημασία έχει ο σεβασμός, το καλό σεξ, γιατί είναι και η σύνδεση και μία συναισθηματική σύνδεση και μία επικοινωνία με αντίληψη».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι ανέφερε ότι αυτή την περίοδο δεν είναι σε σχέση: «Αυτή την περίοδο είμαι ελεύθερος. Ήμουν πριν από πολλούς μήνες σε σχέση με πρώην παίκτρια του Survivor». Όσο για την πρώην σύντροφό του, Βρισηίδα Ανδριώτου που είπε πρόσφατα ότι είναι σε σχέση, δήλωσε: «Θέλω να είναι πάντα ευτυχισμένη και θα είμαι πάντα δίπλα της να τη στηρίζω, χωρίς να υπάρχω δίπλα της».
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