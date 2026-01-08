Ο Σπύρος Μαρτίκας χώρισε με τη σύντροφό του για το Survivor: Δεν είμαστε μαζί, αποφασίσαμε ότι πρέπει να πάει στο παιχνίδι χωρίς έννοιες
Ήμασταν μαζί σχεδόν τρεις μήνες, είπε ο επιχειρηματίας
Τον χωρισμό του από την τελευταία του σύντροφο, Βασιλική Μουντή, αποκάλυψε ο Σπύρος Μαρτίκας, καθώς η ίδια θα συμμετέχει στον νέο κύκλο του Survivor που κάνει πρεμιέρα σε λίγες ημέρες.
Ο επιχειρηματίας, ο οποίος υπήρξε και ο ίδιος παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης δύο φορές, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου και ανέφερε πως δεν θα έχει κανένα πρόβλημα εάν υπάρξει κάποιο φλερτ ανάμεσα στην πρώην σύντροφό του και κάποιον άλλο παίκτη και πως ίσως αφού ολοκληρωθεί το παιχνίδι να είναι και πάλι μαζί, αλλά αυτό είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία.
Ο Σπύρος Μαρτίκας δήλωσε χαρακτηριστικά για τον χωρισμό του: «Δεν υπάρχει καμία επαφή με τη Βασιλική. Απλά αποφασίσαμε ότι πρέπει να πάει να παίξει το παιχνίδι ανενόχλητη και χωρίς έννοιες πίσω της. Δεν είμαστε μαζί. Μετά βλέπουμε, μόλις γυρίσει με το καλό. Αποφασίσαμε να μπει ελεύθερη. Να μπει μόνη της. Να μην έχει έννοιες πίσω της. Είναι μία κοινή απόφαση, θεμιτή και άξια. Ήμασταν μαζί σχεδόν τρεις μήνες».
Για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιο φλερτ ανάμεσα στην ίδια και σε κάποιον συμπαίκτη της, απάντησε: «Χαρά μου να πετύχει τον στόχο της. Καθόλου δεν θα στεναχωρηθώ αν υπάρξει φλερτ, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Μαθήματα στρατηγικής χρειαζόταν, πρέπει σ’ αυτό το παιχνίδι να πας και να είσαι ακαταμάχητος. Μοιράστηκα μαζί της πολλές εμπειρίες μου και πώς μπορείς να διαχειριστείς γεγονότα που μπορεί να προκύψουν. Στο 2026 μπήκα ελεύθερος».
Όσον αφορά στην ανάμειξή του σχετικά με την συμμετοχή της στο ριάλιτι, ο Σπύρος Μαρτίκας είπε: «Η Βασιλική Μουντή είναι ένα φαβορί που θα συμμετάσχει στο Survivor 2026. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Είμαι σίγουρος ότι πάει για να το πάρει. Τα έχει κάνει όλα με την αξία της. Αξίζει να μπει, μπήκε με την αξία της στο παιχνίδι. Δεν μου επέτρεψε να κάνω το παραμικρό, να πάρω κανένα τηλέφωνο κάποιον γνωστό που έχω. Και δεν ενόχλησα κανέναν από την παραγωγή και το πέτυχε όλο μόνη της. Είναι μία εμπειρία που αν το καταφέρει να περάσει θα είναι μία εμπειρία ζωής για εκείνη. Έχουν γίνει και τα πρώτα γυρίσματα».
Σε συνέντευξη που είχε δώσει στο Happy Day λίγους μήνες πριν όπου είχε ανακοινώσει τη σχέση τους, είχε πει για τη Βασιλική Μουντή: «Η σύντροφός μου είναι αθλήτρια, κάνει ενόργανη γυμναστική και είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Με τη σύντροφό μου γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν σε κοινή παρέα. Το θέμα είναι ότι με την υπομονή που έχει κάποιος μπορεί να του έχει έρθει κάτι όμορφο. Ο έρωτας καλλιεργείται. Η διαφορά ηλικίας είναι απλά ένας αριθμός στη σχέση μου. Όλα τα άλλα έχουν μεγαλύτερη αξία. Όσο αντέχω, θα το παλεύω».
