Ο Σπύρος Μαρτίκας χώρισε με τη σύντροφό του για το Survivor: Δεν είμαστε μαζί, αποφασίσαμε ότι πρέπει να πάει στο παιχνίδι χωρίς έννοιες

Ο Σπύρος Μαρτίκας δήλωσε χαρακτηριστικά για τον χωρισμό του: «Δεν υπάρχει καμία επαφή με τη Βασιλική. Απλά αποφασίσαμε ότι πρέπει να πάει να παίξει το παιχνίδι ανενόχλητη και χωρίς έννοιες πίσω της. Δεν είμαστε μαζί. Μετά βλέπουμε, μόλις γυρίσει με το καλό. Αποφασίσαμε να μπει ελεύθερη. Να μπει μόνη της. Να μην έχει έννοιες πίσω της. Είναι μία κοινή απόφαση, θεμιτή και άξια. Ήμασταν μαζί σχεδόν τρεις μήνες».





Για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποιο φλερτ ανάμεσα στην ίδια και σε κάποιον συμπαίκτη της, απάντησε: «Χαρά μου να πετύχει τον στόχο της. Καθόλου δεν θα στεναχωρηθώ αν υπάρξει φλερτ, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Μαθήματα στρατηγικής χρειαζόταν, πρέπει σ’ αυτό το παιχνίδι να πας και να είσαι ακαταμάχητος. Μοιράστηκα μαζί της πολλές εμπειρίες μου και πώς μπορείς να διαχειριστείς γεγονότα που μπορεί να προκύψουν. Στο 2026 μπήκα ελεύθερος».

