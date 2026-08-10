Όταν ο Στέλιος Ράμφος μιλούσε στον Δανίκα για την Ελλάδα, τη Μεγάλη Ιδέα, τα όνειρα και τις «διαστροφές» του μυαλού

«Το θέμα δεν είναι η ερμηνεία των ονείρων. Αλλά με ποιον τρόπο ζουν και λειτουργούν μέσα μας όταν είμαστε ξύπνιοι. Και γίνονται τα όνειρα επιλογές ζωής, εθνικά οράματα, όπως η Μεγάλη Ιδέα. Η Μεγάλη Ιδέα είναι όραμα εθνικό. Αποτελείται από πρόσθεση σκέψεων και συναισθημάτων και αυτά με τη σειρά τους συνδυάζονται με ιδέες. Στα οράματα έχουμε ένα κράμα ιδεών, σκέψεων και συναισθημάτων. Οτι, φέρ’ ειπείν, θα διώξουμε τους Τούρκους στην Κόκκινη Μηλιά. Ο τύπος του οράματος αυτού λέγεται ή επανάσταση ή μεγάλη ιδέα».«Το όραμα συνδυάζεται με μια προσδοκία. Η οποία ξεπερνάει συνήθως το όραμα, πηγαίνει πέρα από την πραγματικότητα και εκφράζει μια προσδοκία. Μια ελπίδα. Αυτή η προσδοκία μπορεί να γίνει και σκοπός κομματικός ή εθνικός. Δεν υπάρχει λαός που να μην έχει μεγάλες προσδοκίες. Το συναίσθημά του πρέπει να ακουμπήσει την προσδοκία του. Το ατομικό όραμα ενός ανθρώπου είναι, λόγου χάριν, να γίνει γιατρός. Το συλλογικό όραμα μπορεί να είναι να γίνει η πατρίδα μεγαλύτερη. Κάθε φορά τα περιεχόμενα των οραμάτων είναι διαφορετικά».«Πριν από μερικές δεκαετίες το συλλογικό όραμα ήταν η ενσωμάτωσή μας στην. Να υπερβούμε όλα τα εμπόδια. Να περάσουμε σε μια περίοδο ευημερίας με ασφάλεια. Στη διάρκεια του Εμφυλίου κάθε μερίδα είχε τη δική της προσδοκία. Οι μεν επιθυμούσαν μια αταξική κοινωνία, οι δε μια ελεύθερη και δημοκρατική πολιτεία».«Σήμερα να τελειώνουμε με τον. Η εποχή μας ως ψηφιακή, με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, δίνει σάρκα και οστά σε πανάρχαιες ελπίδες. Αίφνης στον τομέα της υγείας ή της τεχνικής. Οι επιστήμονες, για παράδειγμα, οραματίζονται την κατάκτηση της αθανασίας ή ταξίδια χωρίς επιστροφή στο αχανές Σύμπαν».«Ο καθένας έχει τον μύθο του. Αλλά αν θέλουμε να δώσει καρπό, πρέπει να τον συνδυάσουμε με την πραγματικότητα. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, τότε ανήκουμε στην κατηγορία των παρανοϊκών ανθρώπων. Γιατί ο παρανοϊκός ζει μόνο με τη φαντασία του. Η περίπτωσή τους ανήκει στη σφαίρα της Ψυχοπαθολογίας. Επειδή είμαστε κανονικοί άνθρωποι, πρέπει να συνδυάζουμε το φαντασιακό με την πραγματικότητα. Με το τι κάνουμε κάθε μέρα».«Οι μύθοι, οι εθνικοί, είναι διαχρονικοί. Εχουν πολιτισμική διάσταση. Η πολιτική είναι δευτερεύουσα ιστορία. Είναι πολιτισμικά τα εθνικά όνειρα. Δεν έχουν ενδιαφέρον τα εθνικά όνειρα για την επικαιρότητα. Η επικαιρότητα θρέφεται με το παρόν».«Τα εθνικά όνειρα δεν έχουν χαρακτήρα κοινωνικό. Εχουν χαρακτήρα επιβράβευσης της συλλογικής ταυτότητας. Στα πολιτικοκοινωνικά όνειρα οι άνθρωποι χωρίς να το ξέρουν επιτελούν μια καθημερινή θρησκευτικότητα. Κάνουν εμφύλιους πολέμους, επαναστάσεις για τη σωτηρία του κόσμου. Αυτά που λέει η θρησκεία. Γι’ αυτό μαραίνονται τα όνειρα όπως μαραίνονται οι επαναστάσεις. Οπου υπάρχει σωτηρία, υπάρχει πίσω η θρησκεία. Ποιο είναι το αντίθετο; Η σχέση με το πραγματικό μπολιασμένη με οράματα».«Εχουν μάθει να μιλάνε χωρίς να ξέρουν ποιο το νόημα κάθε λέξης. Οταν λες ψωμί, πρέπει να εννοείς ψωμί, όχι τοίχο. Το συναίσθημα παρασύρει και ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Αυτό συμβαίνει όταν έχεις μάθει να χρησιμοποιείς άτακτα τις λέξεις σου και να τις υποτάσσεις στα συναισθήματά σου. Είναι θέμα καλού σχολείου, καλής παιδείας. Αλλωστε δεν ξέρουμε τι συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο. Το συναίσθημα είναι το πεδίο όπου κινείται η επιθυμία του και μετά ντύνεται με διάφορες ιδέες-εικόνες. Γι’ αυτό βλέπουμε πλούσιους να είναι επαναστάτες, όπως ο Ενγκελς ή ο πρίγκιπας Κροπότκιν. Εκεί παίζει ρόλο η σχέση με τη δική τους συναισθηματική κατάσταση και όχι με την υλική τους ζωή».«Είναι ένα παγιωμένο διανοητικό σχήμα. Το οποίο δεν έχει άλλο χρόνο από τον χρόνο της κατασκευής του. Ενας άνθρωπος των στερεοτύπων, παραδείγματος χάριν ένας μανδαρίνος ή ένας γραφειοκράτης. Και οι δύο είναι καταδικασμένοι να χάνουν το παιχνίδι. Στερεότυπο επίσης είναι όταν ζούμε σε ένα σπίτι ή σε μια κοινωνία όπου όλα είναι ρυθμισμένα εξαρχής και επαναλαμβάνονται. Τότε είτε ζούμε διακόσια χρόνια είτε μία ημέρα είναι το ίδιο πράγμα. Ο χρόνος παγώνει. Η ψυχή μαραζώνει».«Μπορεί, λόγου χάριν, το Τέξας να έχει στατικά στοιχεία. Ομως ηείναι μια χώρα που διψάει για το καινούριο. Το κύριο στοιχείο του στερεότυπου είναι η στατικότητα. Πρόκειται για απολιθωματικές μορφές, για αγκυλώσεις των σχημάτων που δίνουμε στη ζωή μας. Ο,τι δεν αλλάζει αυτό πεθαίνει. Παράδειγμα, ο «Επιθεωρητής» του Γκόγκολ όπου μια κοινωνία βρίσκεται σε ακινησία, στο τέλμα. Αυτό, ένα από τα καλύτερα παραδείγματα στατικότητας. Και όπου η στατικότητα κυριαρχεί, έχουμε κοιμητήριο».«Αυτά που διαβάζουμε τους τελευταίους μήνες είναι μορφές άρρωστες ενός ζωντανού πράγματος, του έρωτα. Το στερεότυπο που σπρώχνει τον βιαστή είναι ένα τραύμα. Η ανάγκη του να ξαναζήσει το τραύμα-στερεότυπο τον κάνει βιαστή. Γιατί δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Τα ψυχικά στερεότυπα είναι που δημιουργούν τις διαστροφές. Οι εσωτερικές αγκυλώσεις. Παραδείγματος χάριν, αν εγώ συνδέω την ερωτική μου ευχαρίστηση με τη βία, αυτό με οδηγεί στον σαδισμό. Πρόκειται για ψυχαναγκαστικές καταστάσεις. Παραιτούμαι από τον αυθορμητισμό της επιθυμίας και την υποτάσσω σε ψυχαναγκασμούς. Είμαστε υποταγμένοι σε ιδέες. Για παράδειγμα, μας αρέσει να φοράμε μόνο κίτρινα, κόκκινα κ.ο.κ. Οτι μόνο όποιος φοράει κίτρινα, κόκκινα, μπλε είναι γοητευτικός. Από εκεί προέρχονται τα μεγάλα προβλήματα στην ερωτική ζωή των ανθρώπων. Από τις ιδέες μας. Οι λεγόμενες “ψυχαναγκαστικές ιδέες”. Με τους ψυχαναγκασμούς. Το γεγονός ότι κάθε μέρα ανοίγουμε την πόρτα και βάζουμε το σακάκι μας σε ένα ορισμένο σημείο. Και όταν η ψυχαναγκαστική κίνηση αγριέψει, μπορεί να μας πάει σε χειρότερα πράγματα. Είναι ασθένειες σοβαρές. Και για το υποκείμενο και για το θύμα».«Το όνειρο πέρα από τη λογική και τον ορθολογισμό. Μια παθολογία ενός διεστραμμένου ανθρώπου. Οταν προσπαθούμε να επιβάλουμε την επιθυμία μας διά της βίας πάνω στους άλλους. Ενα όνειρο που το συμμερίζονται και άλλοι. Ετσι απελευθερώνονται από τα δεσμά της λογικής και έτσι καταλήγουμε στο Αουσβιτς και στα γκουλάγκ. Το πιο επικίνδυνο είναι όταν δίνουμε μορφή λογικής στην τρέλα μας. Εκεί συμβαίνουν τα χειρότερα».«Να υπάρχει πάντα μια καλή γέφυρα μεταξύ σκοτεινού και πραγματικού. Φανταστικού και πραγματικού. Να γεφυρώνεται το πραγματικό με το μη πραγματικό. Σκοπός δεν είναι να διαγράψουμε το παράλογο και να λειτουργούμε μόνο με το λογικό. Και το αντίθετο. Να διαγράψουμε το λογικό και να λειτουργούμε μόνο με το παράλογο. Υπάρχουν και τα δύο και θα υπάρχουν για πάντα. Να γεφυρώνονται έτσι ώστε να μας κάνει πλουσιότερους. Εχουμε ανάγκη και από το συναίσθημα και από τη λογική. Με μια σύνθεσή τους που να διαρκεί. Το ένα να περνάει γόνιμα στο άλλο. Αυτός είναι ο μεγάλος και ο αιώνιος ρόλος της τέχνης».«Οσο ένας πολιτισμός έχει προβλήματα με την τέχνη τόσο εκπίπτει. Οπου δεν αναπτύσσεται η τέχνη, τότε ο πολιτισμός δοκιμάζεται. Δεν μπορεί να δώσει μορφή στον κόσμο του συναισθήματος και του λόγου. Να τα συναιρέσει. Δεν μπορεί τις μεγάλες αντίπαλες δυνάμεις να τις οδηγήσει σε ένα άλλο επίπεδο και να τους δώσει μορφή. Πρέπει να ξέρουμε τις συνθέσεις του λογικού με το μη λογικό. Η τέχνη προηγείται, συλλαμβάνει ένα επίπεδο που δεν μπορεί να μπει ο επιστήμονας. Η τέχνη συλλαμβάνει αυτό που δεν μπορεί να δει και να συλλάβει ο επιστήμονας. Και για να τελειώνω. Μην ξεχνάμε πόση σημασία έχει η τέχνη. Πόση σημασία έχει η καλλιέργειά μας, η λεπτότητά μας. Η τέχνη είναι η καλλιέργεια της λεπτότητάς μας».