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Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση έξω από τη Χαλκίδα, δείτε βίντεο
Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση έξω από τη Χαλκίδα, δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 8 οχήματα
UPD:
Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (10/8) σε χαμηλή βλάστηση έξω από τη Χαλκίδα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 8 οχήματα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 8 οχήματα.
Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: evima.gr
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Χαλκίδα Ευβοίας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026
Κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές και 8 οχήματα
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
UPD:
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