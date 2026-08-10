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Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα θα αυξήσουν τις ανθρωπιστικές ανάγκες
Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα θα αυξήσουν τις ανθρωπιστικές ανάγκες
Παράλληλα, οι οργανώσεις που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων από εκρηκτικά έχουν εντοπίσει και επισημάνει περισσότερα από 1.000 πυρομαχικά και άλλα εκρηκτικά αντικείμενα στην περιοχή
Την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα εκφράζει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο τους Παλαιστίνιους και να αυξάνουν τις ήδη μεγάλες ανθρωπιστικές ανάγκες στον παλαιστινιακό θύλακα.
Στην τελευταία ενημέρωσή του, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) αναφέρει ότι ισραηλινά πυρά, βομβαρδισμοί και πυρά από τη θάλασσα έχουν προκαλέσει απώλειες μεταξύ αμάχων από την Παρασκευή.
Το OCHA επανέλαβε παράλληλα ότι, βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι άμαχοι και οι μη στρατιωτικές υποδομές πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον κίνδυνο που εξακολουθούν να αποτελούν τα εκρηκτικά και πυρομαχικά του πολέμου που δεν έχουν εκραγεί για τον πληθυσμό της Γάζας.
Σύμφωνα με το OCHA, οι οργανώσεις που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων από εκρηκτικά έχουν εντοπίσει και επισημάνει περισσότερα από 1.000 πυρομαχικά και άλλα εκρηκτικά αντικείμενα στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου.
Παράλληλα, ομάδες που έχουν αναλάβει να ενημερώνουν τους κατοίκους για το πώς μπορούν να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν επικίνδυνα εκρηκτικά αντικείμενα έχουν πραγματοποιήσει μόνο μέσα στον τρέχοντα μήνα ενημερωτικές δράσεις με συνολικά 63.000 συμμετέχοντες.
Η εκπαίδευση του πληθυσμού θεωρείται κρίσιμη, καθώς τα μη εκραγέντα πυρομαχικά και άλλα εκρηκτικά κατάλοιπα εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο για τις οικογένειες που κινούνται σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Στην ενημέρωσή του, ο ΟΗΕ υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να επιτραπεί η είσοδος στη Γάζα βασικών προμηθειών και εξειδικευμένου εξοπλισμού.
Όπως επισημαίνει το OCHA, η πρόσβαση σε αυτά τα μέσα είναι απαραίτητη ώστε οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να μπορέσουν να διευρύνουν τις υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται «σωτήριες για τη ζωή» και να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού.
Η νέα προειδοποίηση του ΟΗΕ έρχεται καθώς οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι απώλειες μεταξύ αμάχων και οι κίνδυνοι από τα εκρηκτικά κατάλοιπα επιβαρύνουν περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.
Στην τελευταία ενημέρωσή του, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) αναφέρει ότι ισραηλινά πυρά, βομβαρδισμοί και πυρά από τη θάλασσα έχουν προκαλέσει απώλειες μεταξύ αμάχων από την Παρασκευή.
Το OCHA επανέλαβε παράλληλα ότι, βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι άμαχοι και οι μη στρατιωτικές υποδομές πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον κίνδυνο που εξακολουθούν να αποτελούν τα εκρηκτικά και πυρομαχικά του πολέμου που δεν έχουν εκραγεί για τον πληθυσμό της Γάζας.
Περισσότερα από 1.000 εκρηκτικά
Σύμφωνα με το OCHA, οι οργανώσεις που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων από εκρηκτικά έχουν εντοπίσει και επισημάνει περισσότερα από 1.000 πυρομαχικά και άλλα εκρηκτικά αντικείμενα στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου.
Παράλληλα, ομάδες που έχουν αναλάβει να ενημερώνουν τους κατοίκους για το πώς μπορούν να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν επικίνδυνα εκρηκτικά αντικείμενα έχουν πραγματοποιήσει μόνο μέσα στον τρέχοντα μήνα ενημερωτικές δράσεις με συνολικά 63.000 συμμετέχοντες.
Η εκπαίδευση του πληθυσμού θεωρείται κρίσιμη, καθώς τα μη εκραγέντα πυρομαχικά και άλλα εκρηκτικά κατάλοιπα εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο για τις οικογένειες που κινούνται σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Στην ενημέρωσή του, ο ΟΗΕ υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να επιτραπεί η είσοδος στη Γάζα βασικών προμηθειών και εξειδικευμένου εξοπλισμού.
Έκκληση για είσοδο εξοπλισμού και προμηθειών
Όπως επισημαίνει το OCHA, η πρόσβαση σε αυτά τα μέσα είναι απαραίτητη ώστε οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να μπορέσουν να διευρύνουν τις υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται «σωτήριες για τη ζωή» και να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού.
Η νέα προειδοποίηση του ΟΗΕ έρχεται καθώς οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι απώλειες μεταξύ αμάχων και οι κίνδυνοι από τα εκρηκτικά κατάλοιπα επιβαρύνουν περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.
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