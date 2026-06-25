Η Πόπη Μαλλιωτάκη φωτογραφίζεται πάνω σε σκάφος και δίπλα σε έναν γάιδαρο και γράφει «Όταν λάμπεις, ενοχλείς»
Η Πόπη Μαλλιωτάκη φωτογραφίζεται πάνω σε σκάφος και δίπλα σε έναν γάιδαρο και γράφει «Όταν λάμπεις, ενοχλείς»
Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη Μύκονο και πόζαρε σε σημεία του νησιού με λεοπάρ μπικίνι
Πάνω σε ένα σκάφος, μπροστά σε έναν ανεμόμυλο και δίπλα σε έναν γάιδαρο φωτογραφήθηκε η Πόπη Μαλλιωτάκη κατά τη διάρκεια παραμονής της στη Μύκονο.
Η τραγουδίστρια επέλεξε για τη φωτογράφιση ένα λεοπάρ μπικίνι και ένα μαύρο παρεό. Την εμφάνισή της συμπλήρωσε με μαύρα γυαλιά ηλίου, κοσμήματα και καπέλο με χάντρες. Με ανέμελη διάθεση πόζαρε σε διάφορα σημεία του κυκλαδίτικου νησιού και μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους. «Όταν λάμπεις, ενοχλείς, αλλά ποιος νοιάζεται;», σχολίασε η Πόπη Μαλλιωτάκη στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε
Η τραγουδίστρια επέλεξε για τη φωτογράφιση ένα λεοπάρ μπικίνι και ένα μαύρο παρεό. Την εμφάνισή της συμπλήρωσε με μαύρα γυαλιά ηλίου, κοσμήματα και καπέλο με χάντρες. Με ανέμελη διάθεση πόζαρε σε διάφορα σημεία του κυκλαδίτικου νησιού και μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους. «Όταν λάμπεις, ενοχλείς, αλλά ποιος νοιάζεται;», σχολίασε η Πόπη Μαλλιωτάκη στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε
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