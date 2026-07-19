Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Σαλαμίνα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή - Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας
Κώστας Στάμου
UPD: 22 ΣΧΟΛΙΑ
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Σελίνια της Σαλαμίνας.

Λόγω της εγγύτητας της φωτιάς σε σπίτια, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, καλώντας τους να απομακρυνθούν από τα Σελίνια με κατεύθυνση προς την παραλία.





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Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν σημαντικά για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 100 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού οκτώ αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας




Πηγή φωτογραφιών: salamina-press
Κώστας Στάμου
UPD: 22 ΣΧΟΛΙΑ

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