Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή - Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Σελίνια της Σαλαμίνας.
Λόγω της εγγύτητας της φωτιάς σε σπίτια, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, καλώντας τους να απομακρυνθούν από τα Σελίνια με κατεύθυνση προς την παραλία.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν σημαντικά για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 100 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού οκτώ αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Λόγω της εγγύτητας της φωτιάς σε σπίτια, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, καλώντας τους να απομακρυνθούν από τα Σελίνια με κατεύθυνση προς την παραλία.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 19, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Α και Β #Πανόραμα_Σεληνίων #Σαλαμίνας της Περιφέρειας #Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Σεληνίων
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki…
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν σημαντικά για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 100 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 27 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού οκτώ αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Πηγή φωτογραφιών: salamina-press
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