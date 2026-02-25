ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Η Πόπη Μαλλιωτάκη ποζάρει τόπλες σε πισίνα: Κάποιοι δημιουργούν τις τάσεις, άλλοι τις ακολουθούν, γράφει
GALA
Πόπη Μαλλιωτάκη Πισίνα

Η Πόπη Μαλλιωτάκη ποζάρει τόπλες σε πισίνα: Κάποιοι δημιουργούν τις τάσεις, άλλοι τις ακολουθούν, γράφει

Δείτε τις φωτογραφίες που ανάρτησε η τραγουδίστρια στο Instagram

Η Πόπη Μαλλιωτάκη ποζάρει τόπλες σε πισίνα: Κάποιοι δημιουργούν τις τάσεις, άλλοι τις ακολουθούν, γράφει
17 ΣΧΟΛΙΑ
Τόπλες πόζαρε σε πισίνα η Πόπη Μαλλιωτάκη, τονίζοντας πως κάποιοι άνθρωποι ακολουθούν τις τάσεις, σε αντίθεση με άλλους που τις δημιουργούν.

Η τραγουδίστρια πήρε πόζες με σέξι διάθεση, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μπικίνι της και μοιράστηκε στη συνέχεια μερικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram. Όπως σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της: «Κάποιοι δημιουργούν τις τάσεις, κάποιοι άλλοι τις ακολουθούν».  

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Πόπη Μαλλιωτάκη ποζάρει τόπλες σε πισίνα: Κάποιοι δημιουργούν τις τάσεις, άλλοι τις ακολουθούν, γράφει
Η Πόπη Μαλλιωτάκη ποζάρει τόπλες σε πισίνα: Κάποιοι δημιουργούν τις τάσεις, άλλοι τις ακολουθούν, γράφει
17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης