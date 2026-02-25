Η Πόπη Μαλλιωτάκη ποζάρει τόπλες σε πισίνα: Κάποιοι δημιουργούν τις τάσεις, άλλοι τις ακολουθούν, γράφει
Δείτε τις φωτογραφίες που ανάρτησε η τραγουδίστρια στο Instagram
Τόπλες πόζαρε σε πισίνα η Πόπη Μαλλιωτάκη, τονίζοντας πως κάποιοι άνθρωποι ακολουθούν τις τάσεις, σε αντίθεση με άλλους που τις δημιουργούν.
Η τραγουδίστρια πήρε πόζες με σέξι διάθεση, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μπικίνι της και μοιράστηκε στη συνέχεια μερικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram. Όπως σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της: «Κάποιοι δημιουργούν τις τάσεις, κάποιοι άλλοι τις ακολουθούν».
