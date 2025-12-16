Οι Rolling Stones ακύρωσαν τα σχέδια για περιοδεία στην Ευρώπη το 2026: Ο Κιθ Ρίτσαρντς, που γίνεται μεθαύριο 82, λέει ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί...
Μετά την ολοκλήρωση του νέου του άλμπουμ, το θρυλικό συγκρότημα ετοίμαζε ένα tour στη Γηραιά Ήπειρο
Οι Rolling Stones ακύρωσαν τα σχέδιά τους για περιοδεία στην Ευρώπη το 2026, όπως επιβεβαιώνει πηγή κοντά στο συγκρότημα στο Variety, μετά από αναφορές ότι ο κιθαρίστας Κιθ Ρίτσαρντς δεν μπορεί να δεσμευτεί.
Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της εφημερίδας «The Sun», στο οποίο αναφερόταν ότι Αμερικανός κριτικός μουσικής δήλωσε ότι ο Κιθ Ρίτσαρντς, ενημέρωσε τον Μικ Τζάγκερ και τον Ρόνι Γουντ ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί για μια νέα περιοδεία αυτή τη στιγμή.
«Οι Rolling Stones είχαν όλους τους μεγάλους διοργανωτές να τους προτείνουν πολλές ιδέες και ημερομηνίες για το επόμενο καλοκαίρι. Όταν όμως κάθισαν κανονικά για να συζητήσουν για την περιοδεία, ο Κιθ είπε ότι δεν είναι πρόθυμος για μια μεγάλη περιοδεία σε στάδια για πάνω από τέσσερις μήνες» ανέφερε ο κριτικός μουσικής.
Αν και δεν ανακοινώθηκε ποτέ επίσημα, ο πιανίστας του συγκροτήματος, Τσακ Λίβελ και ένας εκπρόσωπος, δήλωσαν πρόσφατα στον Τύπο στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι το συγκρότημα έχει σχεδόν ολοκληρώσει ένα νέο άλμπουμ -το δεύτερο με τον 35χρονο παραγωγό Άντριου Γουάτ- και σχεδιάζει να κάνει περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.
Ωστόσο, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ο οποίος γίνεται 82 ετών την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, λέγεται ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί λόγω των δυσκολιών που συνοδεύει μια περιοδεία. «Το συγκρότημα ήθελε να κάνει περιοδεία νωρίτερα φέτος, αλλά δεν μπορεί να το καταφέρει. Είναι δύσκολο για τους θαυμαστές τους, αλλά οι Stones θα επιστρέψουν στη σκηνή όταν θα είναι καλά και έτοιμοι», ανέφερε πηγή.
Οι Rolling Stones κάνουν περιοδείες σχεδόν κάθε χρόνο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αν και το πρόγραμμά των συναυλιών είναι πιο περιορισμένο.
Rolling Stones Call Off 2026 Tour
