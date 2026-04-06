Snik για τη γέννηση της κόρης του: Ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου
Μόλις την έπιασα στα χέρια μου και είδα ότι με κοιτάει, ήταν σαν να με αναγνώρισε, ανέφερε ο τράπερ
Ως την καλύτερη ημέρα της ζωής του χαρακτήρισε ο Snik την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη, που απέκτησε με τη Μάρτα Αχαρονιάν.
Ο τράπερ έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση την Πέμπτη 2 Απριλίου με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε τη Δευτέρα, μετέφερε τα συναισθήματά του για το νέο κεφάλαιο που άνοιξε στην προσωπική του ζωή.
Όπως είπε αρχικά για την απόκτηση της κόρης του: «Τώρα αρχίζω να το συνειδητοποιώ σιγά σιγά. Χθες ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου νομίζω. Μόλις την έπιασα στα χέρια μου και είδα ότι με κοιτάει, δηλαδή σαν να με αναγνώρισε, γιατί τόσο καιρό που της μίλαγα απ’ την κοιλιά, νομίζω ότι με καταλαβαίνει. Είμαι πολύ συγκινημένος και τώρα ξεκινάει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μου. Και νομίζω ότι τώρα θα το συνειδητοποιήσω πιο πολύ που πάμε σπίτι, που θα είμαστε στο ασφαλές περιβάλλον μας. Αν χρειαστεί θα την κάνω και μπάνιο. Απλά δεν ξέρω ακόμα πώς γίνεται, θα μάθω».
Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι έχει παντρευτεί με πολιτικό γάμο με τη Μάρτα Αχαρονιάν: «Ο γάμος έχει ήδη γίνει. Έχουμε παντρευτεί στο δημαρχείο. Τον θρησκευτικό γάμο θα τον κανονίσουμε αργότερα. Έχουμε κάποια ονόματα στο μυαλό μας για την κόρη μας, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κανένας μήνας γι' αυτό. Μέχρι τότε, μπέμπα».
Ο Snik ανακοίνωσε ότι έγινε πατέρας για πρώτη φορά, μέσω ενός Instagram story που έκανε, στο οποίο εμφανίζεται αγκαλιά με το νεογέννητο παιδί του.
