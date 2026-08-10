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Το ηφαιστειακό νέφος της Αίτνας διέσχισε τη Μεσόγειο και έφτασε μέχρι τη Λιβύη: Δείτε τον χάρτη
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Το ηφαιστειακό νέφος της Αίτνας διέσχισε τη Μεσόγειο και έφτασε μέχρι τη Λιβύη: Δείτε τον χάρτη

Η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οπτικοποίησε τις συνολικές ποσότητες ηφαιστειακού διοξειδίου του θείου (SO2)

Το ηφαιστειακό νέφος της Αίτνας διέσχισε τη Μεσόγειο και έφτασε μέχρι τη Λιβύη: Δείτε τον χάρτη
Το ηφαίστειο της Αίτνας στη Σικελία της Ιταλίας εισήλθε σε κατάσταση ηφαιστειακής δραστηριότητας με τα φαινόμενα να ξεκινούν την Παρασκευή (7/8) και να κορυφώνονται την Κυριακή και τη Δευτέρα (9-10/8). 

Χρησιμοποιώντας δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-5P του προγράμματος Copernicus, η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οπτικοποίησε τις συνολικές ποσότητες ηφαιστειακού διοξειδίου του θείου (SO2) σε ολόκληρη την ατμοσφαιρική στήλη πάνω από κάθε σημείο του χάρτη.

Ακολουθώντας τους επικρατούντες ανέμους, το ηφαιστειακό νέφος κινήθηκε νότια-νοτιοδυτικά διασχίζοντας τη Μεσόγειο θάλασσα, φτάνοντας μέχρι και τα παράλια της Αφρικής, στην Τρίπολη, πρωτεύουσα της Λιβύης.

Δείτε τον χάρτη: 

Το ηφαιστειακό νέφος της Αίτνας διέσχισε τη Μεσόγειο και έφτασε μέχρι τη Λιβύη: Δείτε τον χάρτη

Τα δεδομένα αφορούν το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2026. Επιλέχθηκε το SO2 διότι αποτελεί βασική παράμετρο των εκπομπών από ηφαιστειακές εκρήξεις, εκπέμπεται σε μεγάλες ποσότητες και ανιχνεύεται σχετικά εύκολα από τους δορυφόρους. Επιπλέον, η επιλογή του SO2 παρέχει μια καθαρή εικόνα για την έκταση και την τροχιά μεταφοράς του ηφαιστειακού νέφους, απομονώνοντάς το από τις υπόλοιπες πηγές σωματιδίων, όπως η σκόνη.

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