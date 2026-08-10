Η Ουκρανία χτυπά μεταφορές καυσίμων και διυλιστήρια βαθιά μέσα από τα σύνορα με τη Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί, δείτε βίντεο
Το Κίεβο τους τελευταίους μήνες έχει βάλει στο στόχαστρο μονάδες που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα για να διαταράξει τη ροή καυσίμων στη Ρωσία για πολίτες αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις
Μεταξύ των νεκρών ήταν και ένα παιδί.
Στόχος ήταν η βιομηχανική πόλη του Νιζνεκάμσκ, σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2026
Ukrainian long-range drones have struck Russia’s 3rd-largest oil refinery
Tatneft’s TANECO refinery in Nizhnekamsk in the Tatarstan region has a refining capacity of 17 million tons of oil per year. Only Omsk (22 million) and Kirishi (20 million) have more. pic.twitter.com/Jt1h6KuVmv
Ukrainian drones struck a series of targets across Russia and occupied territory overnight.— Clash Report (@clashreport) August 10, 2026
Drones set fire to the Galaktika shopping center in Makiivka, a former Epicentr seized by Russian forces in 2014.
They also struck the oil refinery in Nizhnekamsk, Tatarstan, while… pic.twitter.com/jcDW2Je7vA
Τα ουκρανικά drone χτύπησαν «βιομηχανικές μονάδες και κατοικημένες περιοχές» στην πόλη που φιλοξενεί διυλιστήρια πετρελαίου και ένα σημαντικό πετροχημικό εργοστάσιο, σύμφωνα με τις αρχές.
Οι ίδιες εγκαταστάσεις είχαν χτυπηθεί από την Ουκρανία στις 12 Ιουνίου.
Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι τα περισσότερα θύματα (που ήταν Ουζμπέκοι) διέμεναν σε χόστελ και ήταν άμαχοι.
Σε ένα άλλο περιστατικό, τις απογευματινές ώρες, η Ουκρανία έπληξε το πετροχημικό εργοστάσιο ZapSibNeftekhim στην επαρχία Τιουμέν που απέχει περίπου 2.200 χιλιόμετρα από την Ουκρανία.
Around 2pm today, Ukrainian Forces successfully targeted the largest petrochemical complex in Russia, the ZapSibNeftekhim facility in the Tyumen Region, approximately 2200 km from Ukraine.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 10, 2026
The central gas fractionation unit (GFU), which converts a liquid mixture of gases into… pic.twitter.com/gAoImbWONz
Another blast on Russia's rear logistics route. A powerful explosion was reported on the occupied Mariupol-Dzhankoi highway, where more burned-out fuel tankers are reportedly appearing. #Ukraine pic.twitter.com/OzdPykKF7C— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2026
Η Ουκρανία τους τελευταίους μήνες έχει βάλει στο στόχαστρο διυλιστήρια ακόμη και όσα βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα. Στόχος του Κιέβου είναι να διαταράξει τη ροή καυσίμων στη Ρωσία για πολίτες αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις, όπως και να περιορίσει τα έσοδα για τη χώρα από τις πωλήσεις καυσίμων.
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