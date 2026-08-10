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Η Ουκρανία χτυπά μεταφορές καυσίμων και διυλιστήρια βαθιά μέσα από τα σύνορα με τη Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί, δείτε βίντεο
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Η Ουκρανία χτυπά μεταφορές καυσίμων και διυλιστήρια βαθιά μέσα από τα σύνορα με τη Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί, δείτε βίντεο

Το Κίεβο τους τελευταίους μήνες έχει βάλει στο στόχαστρο μονάδες που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα για να διαταράξει τη ροή καυσίμων στη Ρωσία για πολίτες αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις

Η Ουκρανία χτυπά μεταφορές καυσίμων και διυλιστήρια βαθιά μέσα από τα σύνορα με τη Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί, δείτε βίντεο
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Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 75 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones στο Ταταρστάν, στην κεντρική Ρωσία, επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές.

Μεταξύ των νεκρών ήταν και ένα παιδί.

Στόχος ήταν η βιομηχανική πόλη του Νιζνεκάμσκ, σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.



Η επίθεση με τα drone κράτησε πολλές ώρες τα ξημερώματα της Δευτέρας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τα ουκρανικά drone χτύπησαν «βιομηχανικές μονάδες και κατοικημένες περιοχές» στην πόλη που φιλοξενεί διυλιστήρια πετρελαίου και ένα σημαντικό πετροχημικό εργοστάσιο, σύμφωνα με τις αρχές.

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Οι ίδιες εγκαταστάσεις είχαν χτυπηθεί από την Ουκρανία στις 12 Ιουνίου.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι τα περισσότερα θύματα (που ήταν Ουζμπέκοι) διέμεναν σε χόστελ και ήταν άμαχοι.

Σε ένα άλλο περιστατικό, τις απογευματινές ώρες, η Ουκρανία έπληξε το πετροχημικό εργοστάσιο ZapSibNeftekhim στην επαρχία Τιουμέν που απέχει περίπου 2.200 χιλιόμετρα από την Ουκρανία.

Επιθέσεις όμως γίνονται και σε στόχους ευκαιρίας, όπως αυτό το βυτίο καυσίμων στην περιοχή της Μαριούπολης, που έχει καταλάβει η Ρωσία.

Οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν κατά την διάρκεια της νύκτας από την Κυριακή προς τη Δευτέρα 456 ουκρανικά drones επάνω από διάφορες περιοχές και το έδαφος της προσαρτημένης Κριμαίας.

Η Ουκρανία τους τελευταίους μήνες έχει βάλει στο στόχαστρο διυλιστήρια ακόμη και όσα βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα. Στόχος του Κιέβου είναι να διαταράξει τη ροή καυσίμων στη Ρωσία για πολίτες αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις, όπως και να περιορίσει τα έσοδα για τη χώρα από τις πωλήσεις καυσίμων.
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