Η Κέλι Όσμπορν επισκέφτηκε τον τάφο του πατέρα της Όζι: Πέρασα λίγο χρόνο με τον μπαμπά μου
Η Κέλι Όσμπορν επισκέφτηκε τον τάφο του πατέρα της Όζι: Πέρασα λίγο χρόνο με τον μπαμπά μου
Η κόρη του τραγουδιστή του άφησε λίγα λουλούδια στο κτήμα όπου βρίσκεται η σορός του, δίπλα σε λίμνη
Τον τόπο όπου έχει ταφεί ο πατέρας της, Όζι Όσμπορν, επισκέφτηκε η κόρη του, Κέλι Όσμπορν, επισημαίνοντας πως πέρασε λίγο χρόνο μαζί του σε ανάρτηση που έκανε στα social media.
Η 41χρονη, την Παρασκευή 13 Μαρτίου, δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από το οικογενειακό κτήμα τους στην Αγγλία όπου βρίσκεται ο τάφος του τραγουδιστή μετά τον θάνατό του τον Ιούλιο του 2025.
Στην ανάρτησή της έγραψε: «Πέρασα λίγο χρόνο με τον μπαμπά μου σήμερα το πρωί» και σε αυτή φαίνεται μια μικρή λίμνη, στην όχθη της οποίας διακρίνεται η επιγραφή: «Ozzy F****ing Osbourne».
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε άλλη φωτογραφία, η Κέλι έδειξε ένα μπουκέτο με λουλούδια που άφησε στον τάφο προς τιμήν του πατέρα της.
Πριν από μερικές ημέρες, ο αδερφός της, Τζακ, τίμησε επίσης τη μνήμη του πατέρα τους, δίνοντας το όνομά του στην πέμπτη κόρη του, η οποία γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 41χρονη, την Παρασκευή 13 Μαρτίου, δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από το οικογενειακό κτήμα τους στην Αγγλία όπου βρίσκεται ο τάφος του τραγουδιστή μετά τον θάνατό του τον Ιούλιο του 2025.
Στην ανάρτησή της έγραψε: «Πέρασα λίγο χρόνο με τον μπαμπά μου σήμερα το πρωί» και σε αυτή φαίνεται μια μικρή λίμνη, στην όχθη της οποίας διακρίνεται η επιγραφή: «Ozzy F****ing Osbourne».
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε άλλη φωτογραφία, η Κέλι έδειξε ένα μπουκέτο με λουλούδια που άφησε στον τάφο προς τιμήν του πατέρα της.
Πριν από μερικές ημέρες, ο αδερφός της, Τζακ, τίμησε επίσης τη μνήμη του πατέρα τους, δίνοντας το όνομά του στην πέμπτη κόρη του, η οποία γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE