Η Κέλι Όσμπορν επισκέφτηκε τον τάφο του πατέρα της Όζι: Πέρασα λίγο χρόνο με τον μπαμπά μου
Κέλι Όσμπορν Όζι Όσμπορν

Η Κέλι Όσμπορν επισκέφτηκε τον τάφο του πατέρα της Όζι: Πέρασα λίγο χρόνο με τον μπαμπά μου

Η κόρη του τραγουδιστή του άφησε λίγα λουλούδια στο κτήμα όπου βρίσκεται η σορός του, δίπλα σε λίμνη

Η Κέλι Όσμπορν επισκέφτηκε τον τάφο του πατέρα της Όζι: Πέρασα λίγο χρόνο με τον μπαμπά μου
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τον τόπο όπου έχει ταφεί ο πατέρας της, Όζι Όσμπορν, επισκέφτηκε η κόρη του, Κέλι Όσμπορν, επισημαίνοντας πως πέρασε λίγο χρόνο μαζί του σε ανάρτηση που έκανε στα social media.

Η 41χρονη, την Παρασκευή 13 Μαρτίου, δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από το οικογενειακό κτήμα τους στην Αγγλία όπου βρίσκεται ο τάφος του τραγουδιστή μετά τον θάνατό του τον Ιούλιο του 2025.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Πέρασα λίγο χρόνο με τον μπαμπά μου σήμερα το πρωί» και σε αυτή φαίνεται μια μικρή λίμνη, στην όχθη της οποίας διακρίνεται η επιγραφή: «Ozzy F****ing Osbourne».

Η Κέλι Όσμπορν επισκέφτηκε τον τάφο του πατέρα της Όζι: Πέρασα λίγο χρόνο με τον μπαμπά μου


Σε άλλη φωτογραφία, η Κέλι έδειξε ένα μπουκέτο με λουλούδια που άφησε στον τάφο προς τιμήν του πατέρα της.

Η Κέλι Όσμπορν επισκέφτηκε τον τάφο του πατέρα της Όζι: Πέρασα λίγο χρόνο με τον μπαμπά μου

Πριν από μερικές ημέρες, ο αδερφός της, Τζακ, τίμησε επίσης τη μνήμη του πατέρα τους, δίνοντας το όνομά του στην πέμπτη κόρη του, η οποία γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου.

Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης