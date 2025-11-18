Χάρης Χριστόπουλος για την πρόωρη γέννηση του γιου του: Σου υποσχέθηκα ότι θα σου κρατάω το χέρι για όσο αναπνέω
GALA
Χάρης Χριστόπουλος Πρόωρη Γήρανση Γιος

Χάρης Χριστόπουλος για την πρόωρη γέννηση του γιου του: Σου υποσχέθηκα ότι θα σου κρατάω το χέρι για όσο αναπνέω

Ο φωτογράφος και η σύζυγός του, Ανίτα Μπραντ απέκτησαν τον Δεκέμβριο του 2024 το τρίτο τους παιδί

Χάρης Χριστόπουλος για την πρόωρη γέννηση του γιου του: Σου υποσχέθηκα ότι θα σου κρατάω το χέρι για όσο αναπνέω
Ιωάννα Μαρίνου
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα προωρότητας ο Χάρης Χριστόπουλος έκανε μια ανάρτηση αφιερωμένη στον τρίτο του γιο, που ήρθε στη ζωή νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο φωτογράφος και η σύζυγός του, Ανίτα Μπραντ έγιναν  γονείς για τρίτη φορά τον Δεκέμβριο του 2024. Το ζευγάρι έχει μιλήσει δημόσια για τις ιδιαίτερες στιγμές που έζησε στο μαιευτήριο, όταν ο γιος του ήρθε πρόωρα στη ζωή.

Μέσα από μία δημοσίευση που έκανε ο Χάρης Χριστόπουλος την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο με το παιδί του από το μαιευτήριο και παράλληλα μοιράστηκε ορισμένες σκέψεις του για τους γονείς, που βιώνουν την εμπειρία της προωρώτητας.

Αναλυτικότερα έγραψε: «17/11/25 παγκόσμια ημέρα προωρότητας.  Και τώρα που άνοιξε η πόρτα του σπιτιού σου, και ξάπλωσες στο καθαρό σου σεντόνι, τώρα που βρήκες το δρόμο, που οδηγεί στην αγκαλιά της καρδιάς μας, βάζω την πρώτη φωτογραφία μας, και την αφιερώνω στις χιλιάδες γονείς πριν από εμάς, και στις χιλιάδες που θα ακολουθήσουν για όσο υπάρχουν άνθρωποι».

Δείτε την ανάρτησή του


Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη στιγμή που κράτησε για πρώτη φορά το παιδί του, σημείωσε: «Σου κράτησα το χέρι από τον πρώτο χτύπο της καρδιάς σου, και σου υποσχέθηκα ότι θα στο κρατώ έτσι για όσο αναπνέω παλικάρι μου. Κρατήστε σφικτά με όλη τη δύναμη της ψυχής σας αυτούς του μικρούς μαχητές της ανάσας. Τους το χρωστάμε. Δεν θα ξεχάσω κανένα από τα πρόσωπα σας, που είδα τις ατελείωτες ώρες πάνω και πίσω, από τα πλαστικά κουτιά. Τους το χρωστάμε.  Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ πνοή μου».

Ειδήσεις σήμερα:

Σοκαριστική καταγγελία για βιασμό 12χρονης από 16χρονο στην Πάτρα

Γιατί καταδικάστηκε σε θάνατο η πρώην πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές

Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης