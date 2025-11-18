Χάρης Χριστόπουλος για την πρόωρη γέννηση του γιου του: Σου υποσχέθηκα ότι θα σου κρατάω το χέρι για όσο αναπνέω
Χάρης Χριστόπουλος για την πρόωρη γέννηση του γιου του: Σου υποσχέθηκα ότι θα σου κρατάω το χέρι για όσο αναπνέω
Ο φωτογράφος και η σύζυγός του, Ανίτα Μπραντ απέκτησαν τον Δεκέμβριο του 2024 το τρίτο τους παιδί
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα προωρότητας ο Χάρης Χριστόπουλος έκανε μια ανάρτηση αφιερωμένη στον τρίτο του γιο, που ήρθε στη ζωή νωρίτερα από το αναμενόμενο.
Ο φωτογράφος και η σύζυγός του, Ανίτα Μπραντ έγιναν γονείς για τρίτη φορά τον Δεκέμβριο του 2024. Το ζευγάρι έχει μιλήσει δημόσια για τις ιδιαίτερες στιγμές που έζησε στο μαιευτήριο, όταν ο γιος του ήρθε πρόωρα στη ζωή.
Μέσα από μία δημοσίευση που έκανε ο Χάρης Χριστόπουλος την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο με το παιδί του από το μαιευτήριο και παράλληλα μοιράστηκε ορισμένες σκέψεις του για τους γονείς, που βιώνουν την εμπειρία της προωρώτητας.
Αναλυτικότερα έγραψε: «17/11/25 παγκόσμια ημέρα προωρότητας. Και τώρα που άνοιξε η πόρτα του σπιτιού σου, και ξάπλωσες στο καθαρό σου σεντόνι, τώρα που βρήκες το δρόμο, που οδηγεί στην αγκαλιά της καρδιάς μας, βάζω την πρώτη φωτογραφία μας, και την αφιερώνω στις χιλιάδες γονείς πριν από εμάς, και στις χιλιάδες που θα ακολουθήσουν για όσο υπάρχουν άνθρωποι».
Δείτε την ανάρτησή του
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη στιγμή που κράτησε για πρώτη φορά το παιδί του, σημείωσε: «Σου κράτησα το χέρι από τον πρώτο χτύπο της καρδιάς σου, και σου υποσχέθηκα ότι θα στο κρατώ έτσι για όσο αναπνέω παλικάρι μου. Κρατήστε σφικτά με όλη τη δύναμη της ψυχής σας αυτούς του μικρούς μαχητές της ανάσας. Τους το χρωστάμε. Δεν θα ξεχάσω κανένα από τα πρόσωπα σας, που είδα τις ατελείωτες ώρες πάνω και πίσω, από τα πλαστικά κουτιά. Τους το χρωστάμε. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ πνοή μου».
