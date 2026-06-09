Εντυπωσιασμένος ο Ρίτσαρντ Γκιρ με το ντεμπούτο του γιου του στο «Euphoria»: Μπορώ πλέον να αποσυρθώ, του παραδίδω τη σκυτάλη
Εντυπωσιασμένος ο Ρίτσαρντ Γκιρ με το ντεμπούτο του γιου του στο «Euphoria»: Μπορώ πλέον να αποσυρθώ, του παραδίδω τη σκυτάλη
Ο 26χρονος Χόμερ Γκιρ υποδύεται τον Ντίλαν Ριντ στη σειρά
Με υπερηφάνεια σχολίασε ο Ρίτσαρντ Γκιρ την επαγγελματική πορεία του μεγαλύτερου γιου του, Χόμερ, ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική συμμετέχοντας στον νέο κύκλο της δημοφιλούς σειράς «Euphoria» του HBO, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως μπορεί να του «παραδώσει τη σκυτάλη».
Σε συνέντευξή του στο E! News, με αφορμή την προβολή της δεύτερης σεζόν της σειράς «The Agency», ο καταξιωμένος ηθοποιός αποκάλυψε ότι αρχικά δεν έβλεπε θετικά το ενδεχόμενο ο γιος του να ακολουθήσει τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο με εκείνον. «Με χαρά θα του έλεγα "Χόμερ, ξέχνα το. Μην ανακατεύεσαι με αυτό"» σχολίασε και πρόσθεσε: «Δεν ήταν ο στόχος του εξαρχής, του προέκυψε αργότερα. Είναι 26 ετών».
Όπως εξήγησε ο Ρίτσαρντ Γκιρ, η άποψή του άλλαξε όταν είδε τη δουλειά του γιου του: «Μου έδειξε τι έκανε και του είπα: “Είσαι πραγματικά καλός”. Το ένα έφερε το άλλο και τώρα συμμετέχει στο “Euphoria” και μετά θα πρωταγωνιστήσει σε μια άλλη σειρά. Θα πάρει μέρος σε μια μεγάλη παραγωγή, η οποία μάλλον θα του πάρει δύο με τρία χρόνια από τη ζωή του, με τον Ράιαν Μέρφι. Και μόλις επέστρεψε από τα γυρίσματα μιας ταινίας με τον Όλιβερ Στόουν». Η επαγγελματική εξέλιξη του Χόμερ φαίνεται να γεμίζει ικανοποίηση τον διάσημο ηθοποιό, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ ότι ίσως έχει φτάσει η στιγμή να παραδώσει τη σκυτάλη της καριέρας στον γιο του. Όπως είπε: «Μπορώ πλέον να αποσυρθώ. Του παραδίδω τη σκυτάλη».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του
Ο Χόμερ Γκιρ, τον οποίο απέκτησε ο ηθοποιός με την πρώην σύζυγό του Κάρεϊ Λόουελ, είχε αρχικά στραφεί σε διαφορετικά μονοπάτια, αποκτώντας πτυχία στις εικαστικές τέχνες και την ψυχολογία. «Είχε εντελώς άλλα πράγματα στο μυαλό του και όλο αυτό ξεκίνησε τυχαία, φτιάχνοντας ταινίες ενώ ήταν φοιτητής. Πειραματιζόταν γράφοντας το σενάριο, αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία αλλά και παίζοντας σε αυτές. Απλώς περνούσε καλά» σημείωσε ο πατέρας του.
Ο 26χρονος ηθοποιός, Χόμερ Γκιρ, υποδύεται τον Ντίλαν Ριντ στο «Euphoria» και στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου η Κάσι Τζέικομπς, την οποία ενσαρκώνει η Σίντνεϊ Σουίνι τον αποπλάνησε με τους δυο τους να κάνουν σεξ και στη συνέχεια εκείνος να εμφανίζεται φορώντας εσώρουχα. Ο Γκιρ έχει ήδη εμφανιστεί σε αρκετά επεισόδια της τρίτης σεζόν της σειράς, ωστόσο αρκετοί δεν είχαν καταλάβει ποιος είναι και έγραφαν στο X, πως δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι είναι ο γιος του Ρίτσαρντ Γκρι. Σε ένα από τα σχόλια ανέφεραν πως μοιάζει περισσότερο με γιο του Τζακ Νίκολσον.
Η τρίτη σεζόν αποτελεί την πρώτη σημαντική τηλεοπτική συμμετοχή του, ενώ η σειρά «The Shards», που αναμένεται να προβληθεί εντός του έτους, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην καριέρα του.
Σε συνέντευξή του στο E! News, με αφορμή την προβολή της δεύτερης σεζόν της σειράς «The Agency», ο καταξιωμένος ηθοποιός αποκάλυψε ότι αρχικά δεν έβλεπε θετικά το ενδεχόμενο ο γιος του να ακολουθήσει τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο με εκείνον. «Με χαρά θα του έλεγα "Χόμερ, ξέχνα το. Μην ανακατεύεσαι με αυτό"» σχολίασε και πρόσθεσε: «Δεν ήταν ο στόχος του εξαρχής, του προέκυψε αργότερα. Είναι 26 ετών».
Όπως εξήγησε ο Ρίτσαρντ Γκιρ, η άποψή του άλλαξε όταν είδε τη δουλειά του γιου του: «Μου έδειξε τι έκανε και του είπα: “Είσαι πραγματικά καλός”. Το ένα έφερε το άλλο και τώρα συμμετέχει στο “Euphoria” και μετά θα πρωταγωνιστήσει σε μια άλλη σειρά. Θα πάρει μέρος σε μια μεγάλη παραγωγή, η οποία μάλλον θα του πάρει δύο με τρία χρόνια από τη ζωή του, με τον Ράιαν Μέρφι. Και μόλις επέστρεψε από τα γυρίσματα μιας ταινίας με τον Όλιβερ Στόουν». Η επαγγελματική εξέλιξη του Χόμερ φαίνεται να γεμίζει ικανοποίηση τον διάσημο ηθοποιό, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ ότι ίσως έχει φτάσει η στιγμή να παραδώσει τη σκυτάλη της καριέρας στον γιο του. Όπως είπε: «Μπορώ πλέον να αποσυρθώ. Του παραδίδω τη σκυτάλη».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του
The Agency’s Richard Gere reacted to his 26-year-old son Homer Gere’s breakout role in ‘Euphoria,’ during an exclusive E! News interview. pic.twitter.com/HivYwGanoO— E! News (@enews) June 8, 2026
Ο 26χρονος ηθοποιός, Χόμερ Γκιρ, υποδύεται τον Ντίλαν Ριντ στο «Euphoria» και στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου η Κάσι Τζέικομπς, την οποία ενσαρκώνει η Σίντνεϊ Σουίνι τον αποπλάνησε με τους δυο τους να κάνουν σεξ και στη συνέχεια εκείνος να εμφανίζεται φορώντας εσώρουχα. Ο Γκιρ έχει ήδη εμφανιστεί σε αρκετά επεισόδια της τρίτης σεζόν της σειράς, ωστόσο αρκετοί δεν είχαν καταλάβει ποιος είναι και έγραφαν στο X, πως δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι είναι ο γιος του Ρίτσαρντ Γκρι. Σε ένα από τα σχόλια ανέφεραν πως μοιάζει περισσότερο με γιο του Τζακ Νίκολσον.
I can’t believe this is Richard Gere’s son. Omg get in the gym 💀 https://t.co/7ySRu32zA6— final girl 𓆩ᥫ᭡𓆪 (@SicilianlnHeels) May 25, 2026
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