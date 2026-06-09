Εντυπωσιασμένος ο Ρίτσαρντ Γκιρ με το ντεμπούτο του γιου του στο «Euphoria»: Μπορώ πλέον να αποσυρθώ, του παραδίδω τη σκυτάλη

περηφάνεια σχολίασε ο Ρίτσαρντ Γκιρ

Όπως εξήγησε ο Ρίτσαρντ Γκιρ, η άποψή του άλλαξε όταν είδε τη δουλειά του γιου του:

«

».

Η επαγγελματική εξέλιξη του Χόμερ φαίνεται να γεμίζει ικανοποίηση τον διάσημο ηθοποιό, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ ότι ίσως έχει φτάσει η στιγμή να παραδώσει τη σκυτάλη της καριέρας στον γιο του. Όπως είπε: «Μπορώ πλέον να αποσυρθώ. Του παραδίδω τη σκυτάλη».





«Euphoria»

Η τρίτη σεζόν αποτελεί την πρώτη σημαντική τηλεοπτική συμμετοχή του, ενώ η σειρά «The Shards», που αναμένεται να προβληθεί εντός του έτους, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην καριέρα του.