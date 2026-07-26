Παγκόσμιο εμπόριο: Ο Παναμάς ανοίγει τέταρτο μέτωπο στις θαλάσσιες μεταφορές
Παγκόσμιο εμπόριο: Ο Παναμάς ανοίγει τέταρτο μέτωπο στις θαλάσσιες μεταφορές
Η ξηρασία στη Διώρυγα προστίθεται στην πολεμική αστάθεια σε Στενό του Ορμούζ, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα – Τέσσερις κρίσιμες ζώνες δοκιμάζουν ταυτόχρονα τις αντοχές της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας
Η Διώρυγα του Παναμά είναι η νέα αρνητική παράμετρος σε μια ήδη εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση για την παγκόσμια ναυτιλία. Την ώρα που τρία μεγάλα θαλάσσια μέτωπα βρίσκονται υπό την πίεση πολεμικών συγκρούσεων, ένα τέταρτο πρόβλημα εμφανίζεται χιλιάδες μίλια μακριά και αυτή τη φορά η απειλή δεν προέρχεται από πυραύλους και drones, αλλά από την έλλειψη νερού. Οι περιορισμένες βροχοπτώσεις πιέζουν ξανά τη λειτουργία της Διώρυγας του Παναμά, υποχρεώνοντας τη διαχειρίστρια Αρχή να περιορίσει τις διαθέσιμες κρατήσεις διέλευσης από 36 σε 34 πλοία την ημέρα και να προχωρήσει σε προσωρινές παρεμβάσεις στις ημερήσιες δημοπρασίες.
Από μόνη της η εξέλιξη θα αποτελούσε έναν ακόμη επιχειρησιακό πονοκέφαλο για τη ναυτιλία. Συμβαίνει όμως σε μια περίοδο κατά την οποία το Στενό του Ορμούζ, η Ερυθρά Θάλασσα και η Μαύρη Θάλασσα βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο σοβαρών γεωπολιτικών αναταράξεων. Έτσι, για πρώτη φορά στην παρούσα κρίση, τέσσερις διαφορετικές περιοχές στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο βρίσκονται ταυτόχρονα υπό πίεση. Και όσο περιορίζονται οι επιλογές των πλοίων τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος οι τοπικές κρίσεις να αποκτήσουν παγκόσμιο οικονομικό αποτύπωμα. Η νέα ανησυχία στον Παναμά ξυπνά μνήμες από την προηγούμενη μεγάλη περίοδο ξηρασίας, όταν οι περιορισμοί στις διελεύσεις είχαν προκαλέσει ουρές πλοίων και είχαν αναγκάσει εταιρείες να αναζητήσουν ακριβότερες εναλλακτικές. Η λειτουργία της Διώρυγας έχει μια κρίσιμη ιδιαιτερότητα ήτοι για κάθε διέλευση απαιτούνται σημαντικές ποσότητες γλυκού νερού. Επομένως, η στάθμη των ταμιευτήρων δεν αποτελεί απλώς περιβαλλοντικό δείκτη αλλά παράγοντα που καθορίζει άμεσα πόσα πλοία μπορούν να περάσουν.
Οι χαμηλές βροχοπτώσεις και οι ανησυχίες για την εξέλιξη του Ελ Νίνιο έχουν επαναφέρει το ζήτημα στο προσκήνιο. Η μείωση των διαθέσιμων slots μπορεί προς το παρόν να είναι περιορισμένη, αποτελεί όμως προειδοποιητικό σήμα για την αγορά. Μια περαιτέρω επιδείνωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις και εντονότερο ανταγωνισμό για εξασφάλιση διέλευσης. Και αυτή τη φορά το διεθνές σύστημα θαλάσσιων μεταφορών διαθέτει μικρότερα περιθώρια απορρόφησης ενός νέου σοκ. Η σημασία της εξέλιξης στον Παναμά βρίσκεται ακριβώς στο timing. Στην άλλη πλευρά του κόσμου, το Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να λειτουργεί υπό τη σκιά της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν. Σύμφωνα με στοιχεία της Allied QuantumSea Research, πριν από τον πόλεμο περνούσαν από την περιοχή περίπου 119 πλοία ημερησίως κατά μέσο όρο. Μετά την έναρξη των εχθροπραξιών ο αντίστοιχος αριθμός έπεσε στα 17. Η απόσταση μεταξύ των δύο αριθμών αποτυπώνει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο δείκτη το μέγεθος της αλλαγής. Η πρόσκαιρη βελτίωση που είχε ακολουθήσει την εκεχειρία δεν αποδείχθηκε αρκετή για να επαναφέρει την κανονικότητα. Η νέα κλιμάκωση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αναζωπύρωσε τις ανησυχίες, ενώ τα υψηλά ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου λειτουργούν αποτρεπτικά για μέρος των ανεξάρτητων πλοιοκτητών.
Containerships και LNG carriers βρίσκονται μεταξύ των κατηγοριών που έχουν δεχθεί τη μεγαλύτερη πίεση. Στην ήδη επιβαρυμένη εικόνα προστέθηκε και η υπόθεση του product tanker «Kavomaleas» της Dynacom, το οποίο, αφού επλήγη από δύο βλήματα και εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του, φέρεται να πέρασε υπό ιρανικό έλεγχο και να ρυμουλκήθηκε προς το Λαράκ.
Η απειλή κατά πλοίων που συνδέονται με σαουδαραβικά λιμάνια έχει ήδη προκαλέσει κινήσεις αποφυγής της περιοχής. Κινεζικά VLCC της COSCO Shipping Energy Transportation που μεταφέρουν σαουδαραβικό αργό έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της νέας κατάστασης, ενώ οι Χούθι έχουν ανακοινώσει επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο πλαίσιο της εκστρατείας τους κατά της ναυσιπλοΐας προς και από τη Σαουδική Αραβία. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα tankers. Για τους μεγάλους liners, κάθε νέα επιδείνωση στην Ερυθρά Θάλασσα δυσκολεύει την επιστροφή στη συντομότερη εμπορική διαδρομή Ασίας – Ευρώπης μέσω Σουέζ. Η CMA CGM έχει ήδη προχωρήσει σε παραλείψεις προσεγγίσεων στην Τζέντα σε επιλεγμένα δρομολόγια, ενώ η Maersk και άλλοι μεγάλοι όμιλοι επανεκτιμούν συνεχώς το επιχειρησιακό ρίσκο. Η εναλλακτική είναι γνωστή αλλά κοστίζει: περίπλους της Αφρικής μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, περισσότερα μίλια, περισσότερα καύσιμα και μεγαλύτερος χρόνος ταξιδιού.
Το τρίτο πολεμικό μέτωπο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στη Μαύρη Θάλασσα οι τελευταίες επιθέσεις δείχνουν ότι η έκθεση στον κίνδυνο δεν αφορά πλέον μόνο πλοία που σχετίζονται με τις ρωσικές εξαγωγές ή βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων. Τα πλήγματα σε δεξαμενόπλοια στις εγκαταστάσεις του Caspian Pipeline Consortium, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις σε ουκρανικούς λιμένες και εμπορικά πλοία, διευρύνουν σημαντικά την περίμετρο του κινδύνου. Πρόκειται για μια περιοχή από την οποία διακινούνται μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, σιτηρών και πρώτων υλών. Κάθε νέα κλιμάκωση επηρεάζει όχι μόνο την ασφάλεια των πληρωμάτων αλλά και το κόστος ασφάλισης, τη διαθεσιμότητα πλοίων και τελικά την τιμή μεταφοράς των φορτίων.
Αυτό ακριβώς κάνει τον Παναμά σημαντικότερο από όσο δείχνει εκ πρώτης όψεως η μείωση των ημερήσιων κρατήσεων κατά δύο πλοία. Η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα έχει μάθει να αντιμετωπίζει ένα κλειστό ή προβληματικό πέρασμα μεταφέροντας την κυκλοφορία σε κάποιο άλλο. Το πρόβλημα αρχίζει όταν και οι εναλλακτικές διαδρομές βρίσκονται υπό πίεση. Ένα πλοίο μπορεί να παρακάμψει το Σουέζ μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας. Μπορεί να αποφύγει μια εμπόλεμη ζώνη προσθέτοντας χιλιάδες μίλια στο ταξίδι του. Μπορεί να περιμένει ένα slot στον Παναμά ή να επιλέξει διαφορετική διαδρομή. Κάθε παράκαμψη όμως απαιτεί χρόνο και χρήμα και, κυρίως, δεσμεύει για μεγαλύτερο διάστημα τη διαθέσιμη χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου.
Γι’ αυτό και η ταυτόχρονη πίεση στα τέσσερα σημεία μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα: μεγαλύτερα ton-miles, αυξημένη κατανάλωση καυσίμων, υψηλότερα ασφάλιστρα, καθυστερήσεις στις παραδόσεις και ενδεχομένως υψηλότερους ναύλους. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις επιταχύνουν παράλληλα την αναζήτηση διαδρομών που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αντιμετωπίζονταν περισσότερο ως μακροπρόθεσμες επιλογές.
Η Βόρεια Θαλάσσια Οδός στην Αρκτική αποκτά αυξανόμενο ενδιαφέρον, με την Κίνα να σχεδιάζει την ανάπτυξη τακτικής σύνδεσης, ενώ στη Μέση Ανατολή επανέρχονται επενδυτικά σχέδια για αγωγούς που θα επιτρέπουν σε μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου να φθάνουν στις διεθνείς αγορές χωρίς να περνούν από το Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, οι λύσεις αυτές ούτε διαθέτουν ακόμη την απαιτούμενη δυναμικότητα ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν άμεσα τις παραδοσιακές αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου. Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού είχε συμπυκνώσει στα Ποσειδώνια τη σημασία αυτών των περασμάτων, επισημαίνοντας ότι όταν παρεμποδίζεται η ναυτιλία επηρεάζεται η λειτουργία ολόκληρου του κόσμου και χαρακτηρίζοντας τους θαλάσσιους δρόμους «αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας». Σήμερα αυτές οι αρτηρίες πιέζονται σε πολλά σημεία συγχρόνως. Ο Παναμάς δεν είναι ακόμη ένα νέο Σουέζ ή ένα νέο Ορμούζ. Είναι όμως η τέταρτη προειδοποιητική ένδειξη στον ίδιο παγκόσμιο χάρτη. Και όσο τρία πολεμικά μέτωπα παραμένουν ανοικτά, ακόμη και μια σχετικά περιορισμένη διαταραχή σε ένα τέταρτο στρατηγικό πέρασμα μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτή που θα είχε υπό κανονικές συνθήκες.
Πηγή: newmoney.gr
Από μόνη της η εξέλιξη θα αποτελούσε έναν ακόμη επιχειρησιακό πονοκέφαλο για τη ναυτιλία. Συμβαίνει όμως σε μια περίοδο κατά την οποία το Στενό του Ορμούζ, η Ερυθρά Θάλασσα και η Μαύρη Θάλασσα βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο σοβαρών γεωπολιτικών αναταράξεων. Έτσι, για πρώτη φορά στην παρούσα κρίση, τέσσερις διαφορετικές περιοχές στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο βρίσκονται ταυτόχρονα υπό πίεση. Και όσο περιορίζονται οι επιλογές των πλοίων τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος οι τοπικές κρίσεις να αποκτήσουν παγκόσμιο οικονομικό αποτύπωμα. Η νέα ανησυχία στον Παναμά ξυπνά μνήμες από την προηγούμενη μεγάλη περίοδο ξηρασίας, όταν οι περιορισμοί στις διελεύσεις είχαν προκαλέσει ουρές πλοίων και είχαν αναγκάσει εταιρείες να αναζητήσουν ακριβότερες εναλλακτικές. Η λειτουργία της Διώρυγας έχει μια κρίσιμη ιδιαιτερότητα ήτοι για κάθε διέλευση απαιτούνται σημαντικές ποσότητες γλυκού νερού. Επομένως, η στάθμη των ταμιευτήρων δεν αποτελεί απλώς περιβαλλοντικό δείκτη αλλά παράγοντα που καθορίζει άμεσα πόσα πλοία μπορούν να περάσουν.
Οι χαμηλές βροχοπτώσεις και οι ανησυχίες για την εξέλιξη του Ελ Νίνιο έχουν επαναφέρει το ζήτημα στο προσκήνιο. Η μείωση των διαθέσιμων slots μπορεί προς το παρόν να είναι περιορισμένη, αποτελεί όμως προειδοποιητικό σήμα για την αγορά. Μια περαιτέρω επιδείνωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις και εντονότερο ανταγωνισμό για εξασφάλιση διέλευσης. Και αυτή τη φορά το διεθνές σύστημα θαλάσσιων μεταφορών διαθέτει μικρότερα περιθώρια απορρόφησης ενός νέου σοκ. Η σημασία της εξέλιξης στον Παναμά βρίσκεται ακριβώς στο timing. Στην άλλη πλευρά του κόσμου, το Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να λειτουργεί υπό τη σκιά της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν. Σύμφωνα με στοιχεία της Allied QuantumSea Research, πριν από τον πόλεμο περνούσαν από την περιοχή περίπου 119 πλοία ημερησίως κατά μέσο όρο. Μετά την έναρξη των εχθροπραξιών ο αντίστοιχος αριθμός έπεσε στα 17. Η απόσταση μεταξύ των δύο αριθμών αποτυπώνει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο δείκτη το μέγεθος της αλλαγής. Η πρόσκαιρη βελτίωση που είχε ακολουθήσει την εκεχειρία δεν αποδείχθηκε αρκετή για να επαναφέρει την κανονικότητα. Η νέα κλιμάκωση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αναζωπύρωσε τις ανησυχίες, ενώ τα υψηλά ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου λειτουργούν αποτρεπτικά για μέρος των ανεξάρτητων πλοιοκτητών.
Containerships και LNG carriers βρίσκονται μεταξύ των κατηγοριών που έχουν δεχθεί τη μεγαλύτερη πίεση. Στην ήδη επιβαρυμένη εικόνα προστέθηκε και η υπόθεση του product tanker «Kavomaleas» της Dynacom, το οποίο, αφού επλήγη από δύο βλήματα και εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του, φέρεται να πέρασε υπό ιρανικό έλεγχο και να ρυμουλκήθηκε προς το Λαράκ.
Ερυθρά ΘάλασσαΛίγο δυτικότερα βρίσκεται το δεύτερο γεωπολιτικό chokepoint. Η αγορά είχε αρχίσει να εξετάζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία την προοπτική επιστροφής πλοίων μέσω Ερυθράς Θάλασσας και Σουέζ. Η επανεμφάνιση όμως των Χούθι ως ενεργού παράγοντα κινδύνου ανατρέπει εκ νέου τους σχεδιασμούς.
Η απειλή κατά πλοίων που συνδέονται με σαουδαραβικά λιμάνια έχει ήδη προκαλέσει κινήσεις αποφυγής της περιοχής. Κινεζικά VLCC της COSCO Shipping Energy Transportation που μεταφέρουν σαουδαραβικό αργό έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της νέας κατάστασης, ενώ οι Χούθι έχουν ανακοινώσει επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο πλαίσιο της εκστρατείας τους κατά της ναυσιπλοΐας προς και από τη Σαουδική Αραβία. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα tankers. Για τους μεγάλους liners, κάθε νέα επιδείνωση στην Ερυθρά Θάλασσα δυσκολεύει την επιστροφή στη συντομότερη εμπορική διαδρομή Ασίας – Ευρώπης μέσω Σουέζ. Η CMA CGM έχει ήδη προχωρήσει σε παραλείψεις προσεγγίσεων στην Τζέντα σε επιλεγμένα δρομολόγια, ενώ η Maersk και άλλοι μεγάλοι όμιλοι επανεκτιμούν συνεχώς το επιχειρησιακό ρίσκο. Η εναλλακτική είναι γνωστή αλλά κοστίζει: περίπλους της Αφρικής μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, περισσότερα μίλια, περισσότερα καύσιμα και μεγαλύτερος χρόνος ταξιδιού.
Το τρίτο πολεμικό μέτωπο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στη Μαύρη Θάλασσα οι τελευταίες επιθέσεις δείχνουν ότι η έκθεση στον κίνδυνο δεν αφορά πλέον μόνο πλοία που σχετίζονται με τις ρωσικές εξαγωγές ή βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων. Τα πλήγματα σε δεξαμενόπλοια στις εγκαταστάσεις του Caspian Pipeline Consortium, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις σε ουκρανικούς λιμένες και εμπορικά πλοία, διευρύνουν σημαντικά την περίμετρο του κινδύνου. Πρόκειται για μια περιοχή από την οποία διακινούνται μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, σιτηρών και πρώτων υλών. Κάθε νέα κλιμάκωση επηρεάζει όχι μόνο την ασφάλεια των πληρωμάτων αλλά και το κόστος ασφάλισης, τη διαθεσιμότητα πλοίων και τελικά την τιμή μεταφοράς των φορτίων.
Η Μαύρη Θάλασσα
Αυτό ακριβώς κάνει τον Παναμά σημαντικότερο από όσο δείχνει εκ πρώτης όψεως η μείωση των ημερήσιων κρατήσεων κατά δύο πλοία. Η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα έχει μάθει να αντιμετωπίζει ένα κλειστό ή προβληματικό πέρασμα μεταφέροντας την κυκλοφορία σε κάποιο άλλο. Το πρόβλημα αρχίζει όταν και οι εναλλακτικές διαδρομές βρίσκονται υπό πίεση. Ένα πλοίο μπορεί να παρακάμψει το Σουέζ μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας. Μπορεί να αποφύγει μια εμπόλεμη ζώνη προσθέτοντας χιλιάδες μίλια στο ταξίδι του. Μπορεί να περιμένει ένα slot στον Παναμά ή να επιλέξει διαφορετική διαδρομή. Κάθε παράκαμψη όμως απαιτεί χρόνο και χρήμα και, κυρίως, δεσμεύει για μεγαλύτερο διάστημα τη διαθέσιμη χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου.
Οι εναλλακτικές λιγοστεύουν
Γι’ αυτό και η ταυτόχρονη πίεση στα τέσσερα σημεία μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα: μεγαλύτερα ton-miles, αυξημένη κατανάλωση καυσίμων, υψηλότερα ασφάλιστρα, καθυστερήσεις στις παραδόσεις και ενδεχομένως υψηλότερους ναύλους. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις επιταχύνουν παράλληλα την αναζήτηση διαδρομών που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αντιμετωπίζονταν περισσότερο ως μακροπρόθεσμες επιλογές.
Η Βόρεια Θαλάσσια Οδός στην Αρκτική αποκτά αυξανόμενο ενδιαφέρον, με την Κίνα να σχεδιάζει την ανάπτυξη τακτικής σύνδεσης, ενώ στη Μέση Ανατολή επανέρχονται επενδυτικά σχέδια για αγωγούς που θα επιτρέπουν σε μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου να φθάνουν στις διεθνείς αγορές χωρίς να περνούν από το Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, οι λύσεις αυτές ούτε διαθέτουν ακόμη την απαιτούμενη δυναμικότητα ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν άμεσα τις παραδοσιακές αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου. Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού είχε συμπυκνώσει στα Ποσειδώνια τη σημασία αυτών των περασμάτων, επισημαίνοντας ότι όταν παρεμποδίζεται η ναυτιλία επηρεάζεται η λειτουργία ολόκληρου του κόσμου και χαρακτηρίζοντας τους θαλάσσιους δρόμους «αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας». Σήμερα αυτές οι αρτηρίες πιέζονται σε πολλά σημεία συγχρόνως. Ο Παναμάς δεν είναι ακόμη ένα νέο Σουέζ ή ένα νέο Ορμούζ. Είναι όμως η τέταρτη προειδοποιητική ένδειξη στον ίδιο παγκόσμιο χάρτη. Και όσο τρία πολεμικά μέτωπα παραμένουν ανοικτά, ακόμη και μια σχετικά περιορισμένη διαταραχή σε ένα τέταρτο στρατηγικό πέρασμα μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτή που θα είχε υπό κανονικές συνθήκες.
Πηγή: newmoney.gr
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