Ταμείο Ανάκαμψης: Η τελική ευθεία για τα 36 δισ. ευρώ – Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Έως τις 31 Αυγούστου πρέπει να κλείσουν όλα τα έργα - Τι αλλάζει στο «Ελλάδα 2.0», ποια έργα αναθεωρούνται, πότε έρχεται η τελευταία εκταμίευση - Το νέο επενδυτικό σχέδιο των 23 δισ. ευρώ