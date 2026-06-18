Χρηματιστήριο Αθηνών: Φρένο στο 5ήμερο ανοδικό σερί, αλλά δεν απομακρύνθηκε από τις κορυφές του
Χρηματιστήριο Αθηνών: Φρένο στο 5ήμερο ανοδικό σερί, αλλά δεν απομακρύνθηκε από τις κορυφές του
Ο Γενικός Δείκτης έμεινε κοντά στα υψηλά 17 ετών και τις 2.500 μονάδες - Έπιασε τα 11 ευρώ η HELLENiQ ENERGY ενδοσυνεδριακά, σε νέο υψηλό 18,5 ετών - Ράλι για Aktor, Cenergy, ΕΥΔΑΠ - Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον ΑΔΜΗΕ μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ
Μεταξύ της κατοχύρωσης κερδών (profit taking) και του ευνοϊκού κλίματος στο εξωτερικό «ισορρόπησε» η Λεωφόρος Αθηνών, με τους πωλητές να επικρατούν και να βάζουν τέλος στο πενθήμερο ράλι που είχε οδηγήσει το ΧΑ σε συνεχείς υπερβάσεις των υψηλών 17ετίας (επίπεδα Νοεμβρίου 2009). Ωστόσο, οι απώλειες ήταν ελεγχόμενες, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης Τιμών να μην απομακρυνθεί από τα πρόσφατα κεκτημένα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (18/6) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 12,91 μονάδες ή -0,52% και έκλεισε στις 2.471,78 μονάδες. Σε περίπου 21 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.467,80 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.489,11 μονάδες. Κέρδη +4,18% σημειώνει το Χρηματιστήριο τον Ιούνιο, ενώ ενισχύεται κατά +16,55% εντός του 2026.
Με τις τράπεζες να κινούνται σήμερα σε «ρηχά νερά», υπήρξαν ορισμένα blue chips τα οποία ξεχώρισαν λόγω των ισχυρών κερδών τους και απέτρεψαν ένα μεγαλύτερο «κύμα» πωλήσεων στο ταμπλό. Ο λόγος για την Aktor, τη Cenergy και την ΕΥΔΑΠ, οι οποίες ενισχύθηκαν μεταξύ +3% και +6%. Η HELLENiQ ENERGY συνέχισε σε θετική τροχιά -και τροχιά ρεκόρ- για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, ξεπερνώντας τα 11 ευρώ και διευρύνοντας το υψηλό 18,5 ετών (Ιανουάριος 2008). Ισχυρή άνοδο κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ, κλείνοντας πάνω από τα 4,4 ευρώ σε νέο ιστορικό υψηλό, λίγο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Το βλέμμα στο rebalancing των FTSE-Stoxx και στο ορόσημο των 2.500 μονάδων
Η πρώτη, ιστορική απόφαση του νέου προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις και πιέσεις στη Wall Street. Παρόλο που η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε -όπως αναμενόταν- τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος του 3,5% με 3,75%, η αγορά «θορυβήθηκε» από τη σκληρή στάση του Γουόρς. Ο νέος επικεφαλής της Fed επέλεξε να μη δώσει καμία μελλοντική καθοδήγηση (guidance), καταργώντας τις ενδείξεις για πιθανή χαλάρωση της πολιτικής εντός του 2026 και αφήνοντας ανοιχτό το «παράθυρο» ακόμη και για αυξήσεις.
Στον απόηχο αυτής της επιθετικής ρητορικής, οι ευρωαγορές κινούνται σήμερα σε μεικτό έδαφος, ενώ και η Αθήνα συντονίστηκε με την επιφυλακτικότητα που επικρατεί διεθνώς. Η επενδυτική ψυχολογία στηρίζεται εν μέρει μόνο από την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, η οποία ακολούθησε την επίσημη υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας και της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα μέρος των επενδυτών στο ΧΑ προχώρησε σε επιλεκτικές ρευστοποιήσεις για την κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών (profit taking).
Σε κάθε περίπτωση, η εγχώρια αγορά επιδεικνύει ισχυρή αυτόνομη δυναμική. Το χθεσινό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη στις 2.484 μονάδες -επίπεδο που αποτελεί νέο υψηλό 17 ετών- επιβεβαίωσε το πρόσφατο αγοραστικό ξέσπασμα και έδωσε ξεκάθαρο σήμα για τη βραχυπρόθεσμη τάση, με το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων να αποτελεί τον επόμενο άμεσο στόχο.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στο αυριανό rebalancing των διεθνών δεικτών FTSE και Stoxx. Μεγάλη κερδισμένη της διαδικασίας είναι η CrediaBank, η οποία παίρνει τη θέση της Σαράντης στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την εισαγωγή της και στους δείκτες του Stoxx, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει σημαντικές εισροές κεφαλαίων από ξένα χαρτοφυλάκια.
Σήμερα το απόγευμα (16:00 ώρα Ελλάδος) ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ύψους 530 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της ευρύτερης ΑΜΚ του διαχειριστή, ύψους 1 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που έχει εκδηλωθεί, η εταιρεία έκανε γνωστό ότι προσφορές κάτω των 4,05 ευρώ ανά νέα μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη. Υπενθυμίζεται ότι ανώτατη τιμή διάθεσης έχουν οριστεί τα 4,17 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τον καθορισμό της τελικής τιμής (18-19 Ιουνίου), οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους στη Euronext Athens στις 24 Ιουνίου.
Στις αγορές με 7ετές ομόλογο βγήκε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,6 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 5,2 φορές το ζητούμενο ποσό. Το επιτόκιο για το ομόλογο λήξεως το 2033 διαμορφώθηκε σε 3,75%. Η εκκαθάριση έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου, με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην αγορά Global Exchange Market της Euronext στο Δουβλίνο. Ταυτόχρονα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έλαβε την επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s (Baa1 με σταθερές προοπτικές) και την S&P Global (BBB+ με σταθερές προοπτικές).
Στην τελική ευθεία έχει μπει η είσοδος της Attica Πολυκαταστήματα στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, μέσω της διάθεσης έως 18 εκατ. μετοχών της εταιρείας (ποσοστό 29,9%). Έως 17,1 εκατ. μετοχές θα προσφερθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και έως 900.000 μετοχές θα προσφερθούν μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 10:00 ώρα Ελλάδος και θα λήξει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Την Τρίτη (23/6) θα ανακοινωθεί το δεσμευτικό εύρος της τιμής διάθεσης, με τη μέγιστη τιμή να διαμορφώνεται στα 3,2 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών έχει οριστεί για την Πέμπτη 2 Ιουλίου.
Η Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών.
Η Ideal Holdings διαπραγματευόταν σήμερα με νέα ονομαστική αξία 1,2 ευρώ (από 1,9 ευρώ προηγουμένως) και χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,7 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει οριστεί η Τετάρτη 24 Ιουνίου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (18/6) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 12,91 μονάδες ή -0,52% και έκλεισε στις 2.471,78 μονάδες. Σε περίπου 21 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.467,80 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.489,11 μονάδες. Κέρδη +4,18% σημειώνει το Χρηματιστήριο τον Ιούνιο, ενώ ενισχύεται κατά +16,55% εντός του 2026.
Με τις τράπεζες να κινούνται σήμερα σε «ρηχά νερά», υπήρξαν ορισμένα blue chips τα οποία ξεχώρισαν λόγω των ισχυρών κερδών τους και απέτρεψαν ένα μεγαλύτερο «κύμα» πωλήσεων στο ταμπλό. Ο λόγος για την Aktor, τη Cenergy και την ΕΥΔΑΠ, οι οποίες ενισχύθηκαν μεταξύ +3% και +6%. Η HELLENiQ ENERGY συνέχισε σε θετική τροχιά -και τροχιά ρεκόρ- για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, ξεπερνώντας τα 11 ευρώ και διευρύνοντας το υψηλό 18,5 ετών (Ιανουάριος 2008). Ισχυρή άνοδο κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ, κλείνοντας πάνω από τα 4,4 ευρώ σε νέο ιστορικό υψηλό, λίγο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Το βλέμμα στο rebalancing των FTSE-Stoxx και στο ορόσημο των 2.500 μονάδων
Η πρώτη, ιστορική απόφαση του νέου προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις και πιέσεις στη Wall Street. Παρόλο που η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε -όπως αναμενόταν- τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος του 3,5% με 3,75%, η αγορά «θορυβήθηκε» από τη σκληρή στάση του Γουόρς. Ο νέος επικεφαλής της Fed επέλεξε να μη δώσει καμία μελλοντική καθοδήγηση (guidance), καταργώντας τις ενδείξεις για πιθανή χαλάρωση της πολιτικής εντός του 2026 και αφήνοντας ανοιχτό το «παράθυρο» ακόμη και για αυξήσεις.
Στον απόηχο αυτής της επιθετικής ρητορικής, οι ευρωαγορές κινούνται σήμερα σε μεικτό έδαφος, ενώ και η Αθήνα συντονίστηκε με την επιφυλακτικότητα που επικρατεί διεθνώς. Η επενδυτική ψυχολογία στηρίζεται εν μέρει μόνο από την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, η οποία ακολούθησε την επίσημη υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας και της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα μέρος των επενδυτών στο ΧΑ προχώρησε σε επιλεκτικές ρευστοποιήσεις για την κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών (profit taking).
Σε κάθε περίπτωση, η εγχώρια αγορά επιδεικνύει ισχυρή αυτόνομη δυναμική. Το χθεσινό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη στις 2.484 μονάδες -επίπεδο που αποτελεί νέο υψηλό 17 ετών- επιβεβαίωσε το πρόσφατο αγοραστικό ξέσπασμα και έδωσε ξεκάθαρο σήμα για τη βραχυπρόθεσμη τάση, με το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων να αποτελεί τον επόμενο άμεσο στόχο.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στο αυριανό rebalancing των διεθνών δεικτών FTSE και Stoxx. Μεγάλη κερδισμένη της διαδικασίας είναι η CrediaBank, η οποία παίρνει τη θέση της Σαράντης στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την εισαγωγή της και στους δείκτες του Stoxx, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει σημαντικές εισροές κεφαλαίων από ξένα χαρτοφυλάκια.
Σήμερα το απόγευμα (16:00 ώρα Ελλάδος) ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ύψους 530 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της ευρύτερης ΑΜΚ του διαχειριστή, ύψους 1 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που έχει εκδηλωθεί, η εταιρεία έκανε γνωστό ότι προσφορές κάτω των 4,05 ευρώ ανά νέα μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη. Υπενθυμίζεται ότι ανώτατη τιμή διάθεσης έχουν οριστεί τα 4,17 ευρώ ανά μετοχή. Μετά τον καθορισμό της τελικής τιμής (18-19 Ιουνίου), οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους στη Euronext Athens στις 24 Ιουνίου.
Στις αγορές με 7ετές ομόλογο βγήκε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,6 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 5,2 φορές το ζητούμενο ποσό. Το επιτόκιο για το ομόλογο λήξεως το 2033 διαμορφώθηκε σε 3,75%. Η εκκαθάριση έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου, με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην αγορά Global Exchange Market της Euronext στο Δουβλίνο. Ταυτόχρονα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έλαβε την επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s (Baa1 με σταθερές προοπτικές) και την S&P Global (BBB+ με σταθερές προοπτικές).
Στην τελική ευθεία έχει μπει η είσοδος της Attica Πολυκαταστήματα στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, μέσω της διάθεσης έως 18 εκατ. μετοχών της εταιρείας (ποσοστό 29,9%). Έως 17,1 εκατ. μετοχές θα προσφερθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και έως 900.000 μετοχές θα προσφερθούν μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 10:00 ώρα Ελλάδος και θα λήξει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Την Τρίτη (23/6) θα ανακοινωθεί το δεσμευτικό εύρος της τιμής διάθεσης, με τη μέγιστη τιμή να διαμορφώνεται στα 3,2 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών έχει οριστεί για την Πέμπτη 2 Ιουλίου.
Η Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών.
Η Ideal Holdings διαπραγματευόταν σήμερα με νέα ονομαστική αξία 1,2 ευρώ (από 1,9 ευρώ προηγουμένως) και χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,7 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει οριστεί η Τετάρτη 24 Ιουνίου.
Η Trade Estates «έκοψε» σήμερα μέρισμα, το οποίο ανέρχεται σε 0,0654 ευρώ ανά μετοχή. Πρόκειται για υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα της περσινής χρήσης και ανέρχεται σε περίπου 7,95 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή πρόκειται να ξεκινήσει την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο είχε προηγηθεί η διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,065 ευρώ ανά μετοχή (ποσού περίπου 7,87 εκατ. ευρώ), με το συνολικό προς διανομή μέρισμα να διαμορφώνεται σε 0,13 ευρώ ανά μετοχή.
Δυναμικό rebound στη Wall Street – Μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη
Κέρδη σημειώνουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, ανακάμπτοντας εν μέρει από τις απώλειες της χθεσινής συνεδρίασης. Ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,4%, ο S&P 500 κατά +0,9% και ο Nasdaq κατά +1,2%. Στην πρώτη συνεδρίαση της Fed με τον Κέβιν Γουόρς στο «τιμόνι», τα επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα στο εύρος 3,5% με 3,75%. Ωστόσο, το αναθεωρημένο dot plot έδειξε ότι η διάμεση εκτίμηση για το τέλος του 2026 ανέβηκε στο 3,8% (από 3,4% τον Μάρτιο), υποδεικνύοντας τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων εντός του έτους.
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους περισσότερους κλαδικούς δείκτες σε αρνητικό έδαφος. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,5% και ο βρετανικός FTSE 100 κινείται χαμηλότερα κατά -1,2% μετά την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,75%. Αντίθετα, ο γερμανικός DAX κερδίζει +0,1% και ο γαλλικός CAC +0,2%. Στην Ασία, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας έσπασε για πρώτη φορά το «φράγμα» των 71.000 μονάδων, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 9.000 μονάδων.
Πηγή: www.newmoney.gr
Δυναμικό rebound στη Wall Street – Μεικτά πρόσημα στην Ευρώπη
Κέρδη σημειώνουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, ανακάμπτοντας εν μέρει από τις απώλειες της χθεσινής συνεδρίασης. Ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,4%, ο S&P 500 κατά +0,9% και ο Nasdaq κατά +1,2%. Στην πρώτη συνεδρίαση της Fed με τον Κέβιν Γουόρς στο «τιμόνι», τα επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα στο εύρος 3,5% με 3,75%. Ωστόσο, το αναθεωρημένο dot plot έδειξε ότι η διάμεση εκτίμηση για το τέλος του 2026 ανέβηκε στο 3,8% (από 3,4% τον Μάρτιο), υποδεικνύοντας τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων εντός του έτους.
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους περισσότερους κλαδικούς δείκτες σε αρνητικό έδαφος. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,5% και ο βρετανικός FTSE 100 κινείται χαμηλότερα κατά -1,2% μετά την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,75%. Αντίθετα, ο γερμανικός DAX κερδίζει +0,1% και ο γαλλικός CAC +0,2%. Στην Ασία, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας έσπασε για πρώτη φορά το «φράγμα» των 71.000 μονάδων, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 9.000 μονάδων.
Πηγή: www.newmoney.gr
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