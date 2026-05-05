Διαδηλωτής κατά του Τζεφ Μπέζος προκάλεσε αναστάτωση στο κόκκινο χαλί του Met Gala, δείτε βίντεο
Πήδηξε πάνω από μεταλλικό φράγμα την ώρα που η Χάιντι Κλουμ ανέβαινε τα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης
Αναστάτωση στο κόκκινο χαλί του φετινού Met Gala προκάλεσε διαδηλωτής κατά του Τζεφ Μπέζος, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου στη Νέα Υόρκη, την ώρα που η Χάιντι Κλουμ ανέβαινε τα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης, σύμφωνα με το Variety. Ο διαδηλωτής φέρεται πως έφτασε σε απόσταση περίπου έξι μέτρων από τους διάσημους καλεσμένους, σπρώχνοντας για να περάσει μέσα από το πλήθος των θαυμαστών και των δημοσιογράφων που βρίσκονταν εκεί, πίσω από ένα μεταλλικό φράγμα.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Page Six, ακινητοποιήθηκε άμεσα από 12 άντρες ασφαλείας, οι οποίοι τον απομάκρυναν από τον χώρο και η εκδήλωση συνεχίστηκε κανονικά χωρίς περαιτέρω προβλήματα. «Πήδηξε πάνω από το πρώτο από τα δύο μεταλλικά φράγματα που υπήρχαν ανάμεσα σε αυτόν και το πάρτι, έτρεξε μέσα από την κίνηση στη διάσημη λεωφόρο κατά μήκος του Σέντραλ Παρκ και πήδηξε πάνω από το δεύτερο μεταλλικό φράγμα», ανέφερε ένας από τους μάρτυρες.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος άντρας ανήκε σε ομάδα που καταγγέλλει τις εργασιακές πρακτικές της Amazon που ανήκει στον Τζεφ Μπέζος.
Πριν πραγματοποιηθεί το Met Gala, υπήρχαν ήδη αναφορές για πιθανές διαμαρτυρίες λόγω της χορηγίας από τον Τζεφ Μπέζος και τη σύζυγό του Λόρεν Σάντσεζ στη διοργάνωση, ενώ είχε γίνει λόγος μέχρι και για μποϊκοτάζ από πολλούς σελέμπριτι.
Δείτε το βίντεο
A protester attempts to break through the entrance of the #MetGalahttps://t.co/zD8CFt9P4t pic.twitter.com/Y7udfiACld— Variety (@Variety) May 4, 2026
