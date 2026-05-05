Μπίλι Άιλις: Ο τραυματισμός που την κράτησε μακριά από τον χορό και σηματοδότησε την καριέρα της στη μουσική
Όταν νομίζεις ότι κάτι καταστρέφει τη ζωή σου, και στην πραγματικότητα τη σώζει, δήλωσε η διάσημη τραγουδίστρια
Ένας τραυματισμός που κράτησε την Μπίλι Άιλις μακριά από τον χορό ήταν αυτός που σηματοδότησε την έναρξη της καριέρας της στη μουσική.
Κατά την εμφάνισή της στο podcast Good Hang, την Τρίτη 5 Μαΐου, η 24χρονη τραγουδίστρια μίλησε για τα προεφηβικά της χρόνια, όταν το μεγάλο της όνειρο ήταν να γίνει επαγγελματίας χορεύτρια. Τα πράγματα, όμως, πήραν απρόβλεπτη τροπή στην τελική πρόβα πριν από τον πρώτο της διαγωνισμό.
Η Άιλις θυμήθηκε ότι είχε ένα σόλο σε κάθε συνδυασμό χορογραφίας και ήταν πολύ ενθουσιασμένη. Όπως είπε: «Είχα ένα σόλο σε κάθε combo. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Είχαμε τελειώσει την πρόβα. Ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε. Και η δασκάλα μας είπε: “Περιμένετε, ας κάνουμε άλλη μία φορά για να το βιντεοσκοπήσουμε”. Κι έτσι το κάναμε άλλη μία φορά. Το βιντεοσκοπήσαμε και στη μέση του μικρού μου twerk — κυριολεκτικά 12 ετών — το ισχίο μου βγήκε από τη θέση του και τραυματίστηκα».
Ο τραυματισμός άφησε την Άιλις «ξαπλωμένη στο πάτωμα», χωρίς να μπορεί να περπατήσει ή να χορέψει. «Σίγουρα δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και ήμουν ουσιαστικά καθηλωμένη στο κρεβάτι για τουλάχιστον μία εβδομάδα, και μετά ήμουν με πατερίτσες, και κυριολεκτικά δεν χόρεψα ποτέ ξανά», θυμήθηκε.
Εκείνη η δύσκολη στιγμή, όμως, συνέπεσε με την απόφαση της Άιλις και του αδελφού της, Φινέας, να ανεβάσουν το τραγούδι τους «Ocean Eyes» στο SoundCloud, όπου άρχισε να συγκεντρώνει μεγάλη απήχηση. «Εκείνη την εβδομάδα πήγα σε όλες αυτές τις συναντήσεις με τις πατερίτσες μου. Συναντήθηκα με την Interscope Records, συναντήθηκα με όλους αυτούς τους διαφορετικούς booking agents, είχα τις πατερίτσες μου και ήμουν τόσο λυπημένη», εξήγησε η Άιλις.
Κοιτάζοντας, πάντως, πίσω σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, η Άιλις συνειδητοποίησε ότι ο τραυματισμός ήταν τελικά μια ευλογία μεταμφιεσμένη σε ατυχία. «Όταν νομίζεις ότι κάτι καταστρέφει τη ζωή σου, και στην πραγματικότητα τη σώζει», δήλωσε κλείνοντας.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Billie Eilish Was Once Bedridden Due to a Hip Injury. Almost 12 Years Later, Singer Says Moment Saved Her Life https://t.co/lsQglFgI8Z— People (@people) May 5, 2026
