Ψυχρολουσία για τις Pussycat Dolls: Ακύρωσαν τις εμφανίσεις τους στην Αμερική, στα αζήτητα τα εισιτήρια

Το συγκρότημα επέστρεψε ως τρίο για τα 20 χρόνια του, ανακοινώνοντας την περιοδεία PCD Forever Tour





Το συγκρότημα που πρόσφατα επανενώθηκε ως τρίο, αφήνοντας εκτός τα υπόλοιπα μέλη, ακύρωσε και τις 33 προγραμματισμένες εμφανίσεις του στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Σχεδόν όλοι οι χώροι στις ΗΠΑ δυσκολεύονταν να γεμίσουν θέσεις από τότε που τα εισιτήρια κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο, με ορισμένες συναυλίες να μην έχουν φτάσει ούτε στο ένα τέταρτο της πληρότητας.







«Όταν ανακοινώσαμε την PCD FOREVER Tour, ελπίζαμε να φέρουμε το σόου στους θαυμαστές μας σε όλο τον κόσμο. Αφού εξετάσαμε με ειλικρίνεια το βορειοαμερικανικό σκέλος, πήραμε τη δύσκολη και σπαρακτική απόφαση να ακυρώσουμε όλες τις ημερομηνίες στη Βόρεια Αμερική, εκτός από μία», ανέφερε το συγκρότημα σε δήλωσή του.



«Οι ημερομηνίες μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη προχωρούν κανονικά όπως είχαν προγραμματιστεί και η ανταπόκριση ήταν απίστευτη, με αρκετές εμφανίσεις να έχουν ήδη γίνει sold out», συνέχισαν.



«Βάζουμε τα πάντα σε αυτό το σόου, ώστε να γίνει μια πραγματική γιορτή της μουσικής και των αναμνήσεων, για τους θαυμαστές που ήταν μαζί μας από την αρχή και για εκείνους που μας ανακαλύπτουν για πρώτη φορά. Δουλεύουμε σκληρά για να δημιουργήσουμε το είδος του σόου που πάντα ονειρευόμασταν να σας παρουσιάσουμε. Ανυπομονούμε να φέρουμε αυτή την επανένωση στην Ευρώπη και να κάνουμε αυτές τις βραδιές αξέχαστες», σημείωσαν κλείνοντας.







Η επιστροφή των Pussycat Dolls έχει σημαδευτεί από αντιδράσεις από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε, λόγω του αποκλεισμού τριών ιδρυτικών μελών του συγκροτήματος. Τον Μάρτιο, η Νικόλ Σέρζινγκερ, μαζί με την Άσλεϊ Ρόμπερτς και την Κίμπερλι Γουάιατ, αποκάλυψαν ότι επανενώθηκαν για ένα νέο single και μια παγκόσμια περιοδεία.



Ωστόσο, αρκετοί θαυμαστές αιφνιδιάστηκαν όταν έμαθαν ότι οι Τζέσικα Σούτα, Κάρμιτ Μπατσάρ και Μέλοντι Θόρντον δεν συμμετείχαν στα σχέδια επιστροφής του συγκροτήματος. Η Σούτα και η Μπατσάρ δήλωσαν αργότερα ότι δεν τους ζητήθηκε ποτέ καν να συμμετάσχουν στην επανένωση, με τη Σούτα να φτάνει στο σημείο να τη χαρακτηρίσει «αρπαχτή».



«Καμία από εμάς δεν δέχθηκε τηλεφώνημα. Σε καμία από εμάς δεν είπαν τίποτα. Στην πραγματικότητα, μας έπιασαν απροετοίμαστες», είπε η Σούτα στο podcast The Maverick Approach. «Νόμιζα ότι ήμασταν όλες φίλες, αλλά έτσι είναι τα πράγματα στο Χόλιγουντ».



Η Μπατσάρ επέκρινε επίσης το τρίο με δική της δήλωση. «Δεν επικοινώνησαν μαζί μου σχετικά με την απόφαση του συγκροτήματος να προχωρήσει και έμαθα αυτά τα σχέδια την ίδια στιγμή με το κοινό», έγραψε η 51χρονη στο Instagram. «Δεδομένης της ιστορίας μου με το brand, καθώς ήμουν μέρος της βάσης του πολύ πριν από το εμπορικό του ντεμπούτο και καθοριστική στις επαφές που οδήγησαν στο δισκογραφικό συμβόλαιο… θα εκτιμούσα μια απευθείας επικοινωνία».



Η Μπατσάρ χαρακτήρισε την κίνηση του τρίο «απογοητευτική σε προσωπικό επίπεδο», αλλά πρόσθεσε ότι παραμένει «περήφανη για τον ρόλο που έπαιξα στη διαμόρφωση αυτού που έγιναν οι The Pussycat Dolls». «Η πρόθεσή μου να το μοιραστώ αυτό δεν είναι να δημιουργήσω διχασμό, αλλά να τιμήσω την αλήθεια και τους θαυμαστές που μας έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια», συνέχισε.



«Η διαφάνεια και ο σεβασμός είναι αξίες που εκτιμώ βαθιά. Αυτή τη στιγμή, επιλέγω να επικεντρωθώ στην ευημερία μου και να προχωρήσω με θετικότητα και σκοπό», τόνισε.