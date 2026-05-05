Τζέικομπ Ελόρντι: Εκτός της επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών λόγω τραυματισμού στο πόδι του
Ο ηθοποιός βρισκόταν σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στην επιτροπή της φετινής διοργάνωσης

Ο Τζέικομπ Ελόρντι δεν θα ταξιδέψει στο Φεστιβάλ των Καννών μετά από τραυματισμό που είχε.  Ο ηθοποιός βρισκόταν σε συζητήσεις για να συμμετάσχει στην επιτροπή, όμως αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού στο πόδι, όπως έκανε γνωστό το Page Six.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ελόρντι θα αντικαταστούνταν, μετά το κάταγμα που υπέστη στο πόδι. Εκτός από την παρακολούθηση πολλών ταινιών, τα μέλη της κριτικής επιτροπής πρέπει να μετακινούνται διαρκώς στην Κρουαζέτ για πρεμιέρες, συνεντεύξεις Τύπου, φωτογραφίσεις και πάρτι. 

Ο Νοτιοκορεάτης δημιουργός Παρκ Τσαν-γουκ, με μακρά παρουσία στο φεστιβάλ χάρη σε ταινίες, όπως τα «Oldboy», «Thirst» και «Decision to Leave», θα προεδρεύσει της κριτικής επιτροπής της 79ης διοργάνωσης των Καννών. 

Στο πλευρό του θα βρίσκονται οι Ντέμι Μουρ, Κλόι Ζάο, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Ρουθ Νέγκα, η Βελγίδα σκηνοθέτρια και σεναριογράφος Λόρα Βάντελ, ο Χιλιανός κινηματογραφιστής Ντιέγκο Σέσπεδες, ο Ιβοριανοαμερικανός ηθοποιός Ιζάκ Ντε Μπανκολέ και ο Σκωτσέζος σεναριογράφος Πολ Λάβερτι.

Ανάμεσα στους σκηνοθέτες των οποίων οι ταινίες θα κάνουν πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα είναι οι Ασγκάρ Φαραντί με το «Parallel Tales», Πέδρο Αλμοδόβαρ με το «Amarga Navidad», Πάβελ Παβλικόφσκι με το «Fatherland», Άιρα Σακς με το «The Man I Love», Χιροκάζου Κόρε-Έντα με το «Sheep in the Box», Λάζλο Νέμες με το «Moulin» και Ριουσούκε Χαμαγκούτσι με το «All of a Sudden».

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.

