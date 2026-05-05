Η Έλι Γκούλντινγκ θηλάζει τη δύο μηνών κόρη της, δείτε τη φωτογραφία
Η 39χρονη τραγουδίστρια υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί της τον Μάρτιο
Μία φωτογραφία με την ίδια να θηλάζει το μωρό της δημοσίευσε η Έλι Γκούλντινγκ στα social media και πιο συγκεκριμένα στο Instagram. Η τραγουδίστρια υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί της και το πρώτο με τον νυν σύντροφό της, Μπο Μίνιαρ, πριν από περίπου δύο μήνες.
Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους με ένα Instagram story, απαθανατίζεται, φορώντας γυαλιά ηλίου, ενώ κάθεται σε ένα κρεβάτι. Στην αγκαλιά της κρατάει την κόρη της, την οποία θηλάζει.
Δείτε τη φωτογραφία
Η Έλι Γκούλντινγκ, η οποία έχει ήδη έναν γιο τεσσάρων ετών, τον Άρθουρ, από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της Κάσπαρ Τζόπλινγκ, έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση της έλευσης της κόρης της, την Τρίτη 10 Μαρτίου, μέσα από τα social media. Συγκεκριμένα είχε προχωρήσει σε μία ανάρτηση, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία. Πάνω σε αυτήν είχε γράψει: «Την Παρασκευή γέννησα ένα όμορφο και υγιές κοριτσάκι. Είμαστε εντελώς ξετρελαμένοι μαζί της».
Η 39χρονη τραγουδίστρια είχε αναφέρει επίσης ότι η γέννηση συνέπεσε με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: «Ήταν ταιριαστό που πέρασα την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μαζί της και με την απίστευτη γυναικεία ομάδα στο St Mary’s, που παρείχε σε εμένα και το μωρό μου εξαιρετική φροντίδα και καλοσύνη», είχε σημειώσει. Παράλληλα είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς τις μαίες, γράφοντας: «Θα νιώθω πάντα δέος για τις μαίες».
Όπως είχε τονίσει, το νέο μέλος της οικογένειας τη γεμίζει χαρά, επισημαίνοντας ότι ο γιος της ανυπομονεί για τον νέο του ρόλο: «Αυτή η προσθήκη στην οικογένειά μου με γεμίζει τόση χαρά, ειδικά καθώς ο Άρθουρ είναι τόσο χαρούμενος που γίνεται μεγάλος αδελφός για αυτόν τον μικρό άγγελο».
