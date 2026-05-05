Rolling Stones: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας για το νέο άλμπουμ τους
Το  Foreign Tongues  θα είναι πιστό στον ήχο του θρυλικού συγκροτήματος με μπλουζ, κάντρι και ροκ επιρροές 

Το νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο «Foreign Tongues» θα κυκλοφορήσει τη 10η Ιουλίου, όπως ανακοίνωσαν σήμερα, λιγότερο από έναν μήνα μετά την κυκλοφορία ενός single τραγουδιού.

Πρόκειται για το 25ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος. Ο προηγούμενος δίσκος τους, με τίτλο «Hackney Diamonds», είχε κυκλοφορήσει το 2023.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του στον ιστότοπό του, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου διακρίνονται οι ογδοντάχρονοι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς, όπως και ο εβδομηντάχρονος Ρόνι Γουντ να εργάζονται μέσα σε ένα στούντιο ηχογράφησης.

Αυτό το άλμπουμ θα είναι «πιστό» στον «ήχο των Rolling Stones», με επιρροές μπλουζ, κάντρι, ροκ, αναφέρει το συγκρότημα στον ιστότοπό του.

Λίγο νωρίτερα σήμερα, είχε δημοσιευτεί ένα μήνυμα σχετικά με μια επερχόμενη αναγγελία στον ιστότοπο του μυστηριώδους συγκροτήματος «The Cockroaches», το οποίο είναι στην πραγματικότητα ένα ψευδώνυμο των Rolling Stones. Υπό αυτή την ταυτότητα, την οποία έχει ήδη χρησιμοποιήσει το συγκρότημα για μυστικές συναυλίες τις δεκαετίες του 1970 και 1980, οι Άγγλοι ρόκερ δημοσίευσαν στα μέσα Απρίλιου ένα σινγκλ, το "Rough and Twisted", σε βινύλιο και σε περιορισμένα αντίτυπα.

