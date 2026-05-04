«Κόκκινο πανί» ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ στο φετινό Met Gala: Πολλοί σελέμπριτι θα μποϊκοτάρουν την εκδήλωση
Ποιοι ενδέχεται να απουσιάζουν και γιατί ο Μπέζος με τη σύζυγό του προκαλούν οργή

Λάμψη, γοητεία και διαμαρτυρία. Αυτές οι τρεις λέξεις είναι οι ιδανικές για να περιγράψουν το φετινό Met Gala το οποίο πραγματοποιείται απόψε, σύμφωνα με την παράδοση, που θέλει την εκδήλωση να διοργανώνεται την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. 

Το Met Gala βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης εξαιτίας της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ. Η συμμετοχή τους έχει ανάψει... φωτιές και μεγάλα ονόματα φέρεται να αποφεύγουν την αποψινή εκδήλωση. 

Η εκδήλωση του 2026 έχει ως κύριο θέμα την «Τέχνη του Κοστουμιού», με τον ενδυματολογικό κώδικα για το γκαλά να είναι «Η Μόδα είναι Τέχνη».

Οι διασημότητες της πρώτης γραμμής 

Στη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας για το 2026, θα παρευρεθούν εκατοντάδες διασημότητες πρώτης γραμμής και θα συγκεντρωθούν χρήματα  για το Ινστιτούτο Ενδυμασίας του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης. Η Άννα Γουίντουρ, πρόεδρος του Met Gala και παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης του Vogue, έχει τοποθετήσει τη  Μπιγιονσέ, τη Νικόλ Κίντμαν και τη Βένους Γουίλιαμς για να υπηρετήσουν τη βραδιά ως συμπρόεδροι. 

Ωστόσο, υπάρχουν και διασημότητες οι οποίες θα αποφύγουν να παρευρεθούν στη φαντασμαγορική βραδιά καθώς ο ιδρυτής της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, είναι επίσης συμπρόεδροι αλλά και χορηγοί της εκδήλωσης. 

Ένα από τα ονόματα που δεν μπορεί να αγνοηθεί και ενδέχεται να απουσιάζει είναι η Μέριλ Στριπ, η οποία εμφανίζεται στο εξώφυλλο του τεύχους Μαΐου του αμερικανικού Vogue και υποδύεται τη Μιράντα Πρίστλι -έναν ρόλο εμπνευσμένο από την ίδια τη Γουίντουρ- στο The Devil Wears Prada 2. Η θρυλική ηθοποιός λέγεται ότι απέρριψε τον ρόλο της συμπαρουσιάστριας φέτος λόγω της συμμετοχής του Μπέζος και της Σάντσεζ, σύμφωνα με το euronews.
Η Άννα Γουίντουρ φέρεται να έχει λάβει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια από τον Μπέζος, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, ενώ η Guardian υπενθυμίζει ότι κυκλοφορούν φήμες ότι ο Μπέζος φέρεται να επιδιώκει την εξαγορά της Condé Nast, της μητρικής εταιρείας του Vogue, η οποία επιβλέπει το γκαλά.

Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν σε εκκλήσεις για μποϊκοτάζ, με αφίσες να εμφανίζονται κοντά στο μουσείο της Νέας Υόρκης που προτρέπουν τους συμμετέχοντες να «μποϊκοτάρουν το Met Gala του Μπέζος». Ορισμένες αφίσες αναγράφουν: «Met Gala του Μπέζος: Μια προσφορά της εταιρείας που χρηματοδοτεί την ICE».
Άλλοι σταρ που φέρεται να απουσιάζουν από την εκδήλωση περιλαμβάνουν τον Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος σπάει την παράδοση της παρουσίας των δημάρχων της Νέας Υόρκης, καθώς και τη Ζεντάγια.
Εταιρείες όπως η OpenAI, η Meta και το Snapchat έχουν αγοράσει θέσεις φέτος, ενώ φημολογείται ότι ο δισεκατομμυριούχος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, θα παρευρεθεί για πρώτη φορά.

Τα μεμονωμένα εισιτήρια κοστίζουν 100.000 δολάρια, από 75.000 δολάρια πέρυσι. Τα τραπέζια κοστίζουν πάνω από 350.000 δολάρια. Ωστόσο, λίγες διασημότητες πληρώνουν πραγματικά τα εισιτήριά τους.
