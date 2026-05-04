Η ιστορική απόφαση των ΗΠΑ, η ευρωπαϊκή σκακιέρα και η πραγματικότητα για τους Έλληνες ασθενείς.
«Κόκκινο πανί» ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ στο φετινό Met Gala: Πολλοί σελέμπριτι θα μποϊκοτάρουν την εκδήλωση
Ποιοι ενδέχεται να απουσιάζουν και γιατί ο Μπέζος με τη σύζυγό του προκαλούν οργή
Το Met Gala βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης εξαιτίας της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ. Η συμμετοχή τους έχει ανάψει... φωτιές και μεγάλα ονόματα φέρεται να αποφεύγουν την αποψινή εκδήλωση.
Η εκδήλωση του 2026 έχει ως κύριο θέμα την «Τέχνη του Κοστουμιού», με τον ενδυματολογικό κώδικα για το γκαλά να είναι «Η Μόδα είναι Τέχνη».
All the money in the world can’t buy you character, integrity or a tall body!#MetGala sponsored by the same aholes that sponsor the fascist US regime! #boycottMetGala #Bezos #Wintour pic.twitter.com/rYYir9GB6j— Biggie (@HHManiac) May 4, 2026
Οι διασημότητες της πρώτης γραμμήςΣτη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας για το 2026, θα παρευρεθούν εκατοντάδες διασημότητες πρώτης γραμμής και θα συγκεντρωθούν χρήματα για το Ινστιτούτο Ενδυμασίας του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης. Η Άννα Γουίντουρ, πρόεδρος του Met Gala και παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης του Vogue, έχει τοποθετήσει τη Μπιγιονσέ, τη Νικόλ Κίντμαν και τη Βένους Γουίλιαμς για να υπηρετήσουν τη βραδιά ως συμπρόεδροι.
Ωστόσο, υπάρχουν και διασημότητες οι οποίες θα αποφύγουν να παρευρεθούν στη φαντασμαγορική βραδιά καθώς ο ιδρυτής της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, είναι επίσης συμπρόεδροι αλλά και χορηγοί της εκδήλωσης.
Activists in NYC installed a poster of Jeff Bezos dressed as an ICE agent calling for a boycott of the “Bezos Met Gala” next week (Amazon servers are used to track and deport people for ICE) pic.twitter.com/fPojKJzK29— Marco Foster (@MarcoFoster_) April 29, 2026
Ένα από τα ονόματα που δεν μπορεί να αγνοηθεί και ενδέχεται να απουσιάζει είναι η Μέριλ Στριπ, η οποία εμφανίζεται στο εξώφυλλο του τεύχους Μαΐου του αμερικανικού Vogue και υποδύεται τη Μιράντα Πρίστλι -έναν ρόλο εμπνευσμένο από την ίδια τη Γουίντουρ- στο The Devil Wears Prada 2. Η θρυλική ηθοποιός λέγεται ότι απέρριψε τον ρόλο της συμπαρουσιάστριας φέτος λόγω της συμμετοχής του Μπέζος και της Σάντσεζ, σύμφωνα με το euronews.
i just want to remind everyone that the Met Gala’s lead sponsor this year is Amazon, which supports ICE & provides infrastructure that helps target & terrorize our neighbors & communities— Erin Overbey (@erinoverbey) May 3, 2026
Condé Nast & Vogue made Bezos a co-chair in Feb 2026—AFTER the murders of Alex Pretti,… https://t.co/r2bNcwxf3c
Η Άννα Γουίντουρ φέρεται να έχει λάβει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια από τον Μπέζος, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times, ενώ η Guardian υπενθυμίζει ότι κυκλοφορούν φήμες ότι ο Μπέζος φέρεται να επιδιώκει την εξαγορά της Condé Nast, της μητρικής εταιρείας του Vogue, η οποία επιβλέπει το γκαλά.
Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν σε εκκλήσεις για μποϊκοτάζ, με αφίσες να εμφανίζονται κοντά στο μουσείο της Νέας Υόρκης που προτρέπουν τους συμμετέχοντες να «μποϊκοτάρουν το Met Gala του Μπέζος». Ορισμένες αφίσες αναγράφουν: «Met Gala του Μπέζος: Μια προσφορά της εταιρείας που χρηματοδοτεί την ICE».
Wow people are flooding the streets of New York putting up posters right now calling on everyone to Boycott the Met Gala since Jeff Bezos and his new wife Lauren Sanchez are the honorary Co-Chairs and Lead sponsors this year. pic.twitter.com/OH5ehinpuc— Suzie rizzio (@Suzierizzo1) April 17, 2026
Άλλοι σταρ που φέρεται να απουσιάζουν από την εκδήλωση περιλαμβάνουν τον Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος σπάει την παράδοση της παρουσίας των δημάρχων της Νέας Υόρκης, καθώς και τη Ζεντάγια.
🚨 The Hollywood Reporter suggests that many A-List celebrities may pull out of The Met Gala following the announcement of Jeff Bezos as co-chair and Amazon as lead sponsor:— ⋆⭒˚ᶠᵃⁿ she thinks her piss is wine ⋆⭒˚ (@grxndesenigma) May 2, 2026
“Will Amazon’s involvement drive celebrities away? Zendaya is sitting this one out, Lady Gaga’s name has… pic.twitter.com/itQoJUmv9L
Εταιρείες όπως η OpenAI, η Meta και το Snapchat έχουν αγοράσει θέσεις φέτος, ενώ φημολογείται ότι ο δισεκατομμυριούχος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, θα παρευρεθεί για πρώτη φορά.
Τα μεμονωμένα εισιτήρια κοστίζουν 100.000 δολάρια, από 75.000 δολάρια πέρυσι. Τα τραπέζια κοστίζουν πάνω από 350.000 δολάρια. Ωστόσο, λίγες διασημότητες πληρώνουν πραγματικά τα εισιτήριά τους.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr