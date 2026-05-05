Η Ρέμπελ Γουίλσον και η σύζυγός της απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους
Η ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη τους
Το δεύτερο παιδί της απέκτησαν η Ρέμπελ Γουίλσον και η σύζυγός της, Ραμόνα Αγκρούμα.
Η ηθοποιός μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση τη Δευτέρα 4 Μαΐου μέσα από τα social media, αποκαλύπτοντας το όνομα της νεογέννητης κόρης της. Παράλληλα, δημοσίευσε φωτογραφία του μωρού, εκφράζοντας τη χαρά της για το νέο μέλος της οικογένειάς τους, γράφοντας: «Είμαστε περήφανες που ανακοινώνουμε τη γέννηση της δεύτερης κόρης μας, Ρόουζ Εστέλ! Τι υπέροχη ευλογία να έχουμε ακόμα ένα μικρό κορίτσι». Στη συνέχεια, η ηθοποιός σημείωσε: «Τώρα, από τις 4 Μαΐου, είμαστε πλέον τέσσερις! Η Ραμόνα και εγώ νιώθουμε απίστευτα ευγνώμονες και ευλογημένες που μεγαλώνουμε την οικογένειά μας, ευχαριστούμε όλους για τις ευχές σας».
Η εγκυμοσύνη της Ραμόνα Αγκρούμα είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο μέσω ανάρτησης στα social media, όπου η ίδια είχε μοιραστεί εικόνες με το υπερηχογράφημα, αποκαλύπτοντας ότι περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.
Λίγους μήνες αργότερα, η Ρέμπελ Γουίλσον είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτική εκπομπή, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για την ευχάριστη είδηση, λέγοντας: «Το πρώτο μωρό ήταν η πραγματική έκπληξη, άλλαξε τη ζωή μου, οπότε ελπίζω το δεύτερο να “κουμπώσει” καλά. Η σύζυγός μου, η Ραμόνα είναι έγκυος και είναι έτοιμη να γεννήσει, οπότε είναι πολύ συναρπαστικό να έχουμε ένα ακόμη υπέροχο μωρό».
Οι δύο γυναίκες παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 και έχουν αποκτήσει ήδη μαζί ένα κορίτσι, το οποίο γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας τον Νοέμβριο του 2022.
