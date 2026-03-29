Η Κιμ Καρντάσιαν είχε υπογράψει συμφωνία με τον Ray J και του είχε δώσει έξι εκατ. δολάρια για να μη μιλάει για το sex tape
Ο ράπερ  ισχυρίζεται ότι εκείνη παραβίασε τη συμφωνία, συζητώντας για το sex tape στη σειρά «The Kardashians»

Σε συμφωνία είχαν καταλήξει η Κιμ Καρντάσιαν και ο Ray J το 2023, η οποία απαγόρευε σε οποιονδήποτε από τους δύο να μιλά για το διαβόητο sex tape τους. Όπως αποκάλυψε το TMZ που εξασφάλισε αντίγραφο της συμφωνίας, η τηλεπερσόνα και η μητέρα της, η Κρις Τζένερ, υπέγραψαν με τον πρώην σύντροφο της πρώτης και τη δική του μητέρα. 

«Τα μέρη αποφάσισαν να συνάψουν τη συγκεκριμένη συμφωνία που καλύπτει όλες τις παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές αξιώσεις, διαφορές, αιτίες αγωγής, ισχυρισμούς και φερόμενες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των αξιώσεων και ισχυρισμών που απορρέουν από ή σχετίζονται με το αντικείμενο του sex tape», αναφέρεται στο κείμενο.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Ray J αποδέχθηκε να μη θεωρεί υπεύθυνες τη Hulu ή την Disney για οποιαδήποτε αξίωση, δεδομένου ότι η σειρά «The Kardashians» προβάλλεται στο Hulu. Σύμφωνα με έναν άλλο όρο τα μέρη δεσμεύονταν να μην «δυσφημούν ή θίγουν τον χαρακτήρα, τη φήμη, την ακεραιότητα, την εντιμότητα, τις επιχειρήσεις ή τις επιχειρηματικές πρακτικές» το ένα του άλλου.

Το συμβόλαιο είχε κατατεθεί στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμάχης για συκοφαντική δυσφήμιση και της αγωγής που είχαν καταθέσει η Κιμ Καρντάσιαν και η Κρις Τζένερ κατά του Ray J, σχετικά με δημόσιους ισχυρισμούς του ότι βρίσκονταν υπό έρευνα από τις ομοσπονδιακές αρχές.

Οι δύο γυναίκες υποστηρίζουν ότι όλα αυτά είναι κατασκευάσματα της φαντασίας του. Ο Ray J είχε απαντήσει με ανταγωγή, ισχυριζόμενος ότι εκείνες «εδώ και δύο δεκαετίες προωθούν την ψευδή ιστορία ότι το sex tape που γύρισε η Καρντάσιαν με τον πρώην σύντροφό της διέρρευσε χωρίς τη συγκατάθεσή της».

Επίσης, είχε ισχυριστεί ότι η Κιμ Καρντάσιαν και η Κρις Τζένερ τον προσέγγισαν το 2023 για να υπογράψει συμφωνία που θα απαγόρευε σε οποιοδήποτε μέρος να μιλά για το sex tape. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει, είχε λάβει έξι εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο της συμφωνίας, η οποία προέβλεπε και οικονομικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής της. Τώρα, ο Ray J ισχυρίζεται ότι το δίδυμο παραβίασε τη συμφωνία, συζητώντας το sex tape στη σειρά τους στο Hulu, μόλις έναν μήνα μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας.
