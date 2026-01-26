Ίθαν Χοκ: Η συμβουλή που έδωσε στην κόρη του, Μάγια μετά το φινάλε του «Stranger Things»
Ίθαν Χοκ: Η συμβουλή που έδωσε στην κόρη του, Μάγια μετά το φινάλε του «Stranger Things»

Η κόρη του ηθοποιού συμμετείχε στη σειρά στον ρόλο της Ρόμπιν Μπάκλεϊ

Ιωάννα Μαρίνου
Μία συμβουλή στην κόρη του, Μάγια έδωσε ο Ίθαν Χοκ, προτείνοντάς της να αφήσει πίσω της την επιτυχημένη σειρά του Netflix, Stranger Things, στην οποία συμμετείχε.

Η σειρά έριξε αυλαία μετά από πέντε σεζόν, με τη Μάγια να ολοκληρώνει τον ρόλο της ως Ρόμπιν Μπάκλεϊ. Ο πατέρας της  μιλώντας στο Variety είπε σχετικά με τη συμβουλή που της έδωσε: «Ώρα να προχωρήσεις. Πρέπει να το κάνεις και να προχωρήσεις. Μην κοιτάς πίσω».

Εκτός από το «Stranger Things», η Μάγια Χοκ έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Once Upon A Time In Hollywood», «Inside Out 2» και «Asteroid City», ενώ έχει κάνει καριέρα και ως τραγουδοποιός, κυκλοφορώντας τρία άλμπουμ.

Πέρυσι, η ηθοποιός σχολίασε ότι ορισμένες ταινίες βασίζονται αποκλειστικά στους ακολούθους των πρωταγωνιστών τους στο Instagram. Όπως είχε πει στο podcast Happy Sad Confused: «Δεν με νοιάζει το Instagram. Το Instagram είναι χάλια. Εντάξει, για να ξέρετε, αν έχετε πάνω από τόσους ακολούθους, μπορείτε να χρηματοδοτήσετε την ταινία».

