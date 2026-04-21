Πέθανε ο Άλαν Όσμοντ, το γηραιότερο μέλος του συγκροτήματος «The Osmonds»
Πέθανε ο Άλαν Όσμοντ, το γηραιότερο μέλος του συγκροτήματος «The Osmonds»
Ο μουσικός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών - Το 1987 είχε διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας
Την τελευταία του πνοή άφησε ο Άλαν Όσμοντ, το γηραιότερο μέλος του συγκροτήματος «The Osmonds», σε ηλικία 76 ετών.
Την είδηση έκανε γνωστή ο αδελφός του και πρώην συνεργάτης του στο συγκρότημα, Μέριλ Όσμοντ, μέσω ανάρτησης στο Facebook. Όπως ανέφερε, ο Άλαν Όσμοντ πέθανε το βράδυ της Δευτέρας 20 Απριλίου, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
Στην ανάρτησή του ο Μέριλ Όσμοντ έγραψε: «Αγαπημένοι μου φίλοι, δύο μέρες πριν φύγει από τη ζωή ο αδελφός μου, ο Άλαν, είχα την ευλογία να καθίσω ήσυχα μαζί του. Μιλήσαμε όπως μιλούν τα αδέλφια, καρδιά με καρδιά. Περνούσε δύσκολα, αλλά όταν του είπα ένα-δυο αστεία, βρήκε τη δύναμη να γελάσει… και μετά χαμογέλασε. Σε μια τρυφερή στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, έσκυψε κοντά μου και μου ψιθύρισε κάτι στο αυτί. Μου είπε "Μέριλ, εσύ κι εγώ δουλέψαμε δίπλα δίπλα. Δημιουργήσαμε, παράξαμε, σκηνοθετήσαμε… δώσαμε την καρδιά μας στο “The Plan” με τον Γουέιν. Σε παρακαλώ… κάνε κάτι με αυτό. Πες στον κόσμο τι προσπαθούσαμε να πούμε". Θέλω να ξέρετε πως η επιθυμία του θα τιμηθεί. Ο αδελφός μου έχει πλέον περάσει στην παρουσία του Πατέρα μας στους Ουρανούς με τιμή και γαλήνη. Η ζωή του δεν μετρήθηκε σε χρόνια, αλλά σε αγάπη, θυσία και σκοπό. Η δημιουργικότητά του, το όραμά του και η βαθιά κατανόησή του για τις διδασκαλίες του Σωτήρα ήταν απλώς μέρος του εαυτού του. Τα ζούσε. Τα ένιωθε. Τα μοιραζόταν. Ήθελε να σας πω πόσο πολύ σας αγαπούσε, και το πιστεύω με όλη μου την καρδιά. Έδωσε τα πάντα στον Κύριο, στην οικογένειά του και σε όλους εσάς. Ήταν πραγματικά ένας ιεραπόστολος. Ήταν πραγματικά ένας άγιος. Και θέλω να ξέρετε και αυτό… δεν με έχει αφήσει. Τον έχω νιώσει. Έχω νιώσει τη σιωπηλή του ενθάρρυνση να συνεχίσω… να συνεχίσω να χτίζω πίστη… να συνεχίσω να μοιράζομαι φως. Η μαρτυρία του δεν χάθηκε. Ζει ακόμη και θα συνεχίσει να γίνεται αισθητή πολύ πέρα από αυτή τη ζωή. Σας παρακαλώ λοιπόν, μην αφήνετε τις καρδιές σας να βαραίνουν. Μην κλαίτε γι’ αυτόν. Να χαίρεστε, γνωρίζοντας ότι ο αδελφός σας, ο φίλος σας, ο ήρωάς σας δεν πονά πια. Είναι ελεύθερος. Είναι ολόκληρος. Είναι στο σπίτι του. Πριν φύγει, του ψιθύρισα ένα αίτημα. Του ζήτησα, όταν φτάσει εκεί… να δώσει μια μεγάλη αγκαλιά στον γιο μου, τον Τρόι, εκ μέρους μου. Με κοίταξε και μου υποσχέθηκε ότι θα το κάνει. Και κάπως… πιστεύω πως αυτή η υπόσχεση έχει ήδη τηρηθεί».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Άλαν Όσμοντ υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της αμερικανικής ποπ σκηνής των δεκαετιών του 1960 και του 1970, ως ιδρυτικό μέλος του οικογενειακού συγκροτήματος «The Osmonds».
Γεννημένος στις 22 Ιουνίου 1949 στη Γιούτα, ήταν ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια Όσμοντ που ακολούθησαν τον δρόμο της μουσικής. Από πολύ μικρή ηλικία, ξεκίνησε να τραγουδά μαζί με τα αδέλφια του, σχηματίζοντας ένα γκρουπ που γρήγορα τράβηξε την προσοχή της βιομηχανίας του θεάματος. Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν το συγκρότημα εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή The Andy Williams Show, γεγονός που εκτόξευσε τη δημοτικότητά τους.
Παρότι δεν ήταν ο βασικός τραγουδιστής, ο Άλαν Όσμοντ υπήρξε ο ηγέτης του συγκροτήματος. Έπαιζε πιάνο και κιθάρα, συνυπέγραφε τραγούδια, επιμελούνταν τις παραγωγές και σχεδίαζε ακόμη και τις χορογραφίες. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση του ήχου και της εικόνας των Osmonds, που γνώρισαν τεράστια επιτυχία παγκοσμίως.
Σταδιακά αποσύρθηκε από τις ζωντανές εμφανίσεις μετά το 2007, με την τελευταία του επί σκηνής παρουσία να καταγράφεται το 2018 στη Χονολουλού. Ωστόσο, παρέμεινε ενεργός δημιουργικά, συνεχίζοντας να γράφει μουσική μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
Ο Άλαν Όσμοντ παντρεύτηκε τη Σουζάν Πίνεγκαρ το 1974 και απέκτησαν μαζί οκτώ γιους, δημιουργώντας μια πολυμελή οικογένεια που συνέχισε την καλλιτεχνική παράδοση των Όσμοντ. Παράλληλα, υπηρέτησε στην Εθνοφρουρά της Καλιφόρνιας και υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος σε φιλανθρωπικές δράσεις, συνιδρύοντας το “Stadium of Fire”, έναν από τους μεγαλύτερους εορτασμούς της Ημέρας Ανεξαρτησίας στις ΗΠΑ.
Το 1987 διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας, μια δοκιμασία που αντιμετώπισε με δύναμη και πίστη. Με το χαρακτηριστικό του μότο: «Μπορεί να έχω σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά εκείνη δεν έχει εμένα», έγινε πηγή έμπνευσης, ενώ δραστηριοποιήθηκε και ως motivational speaker.
Το 2024 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του, One Way Ticket, αποτυπώνοντας τη ζωή, τις δυσκολίες και τις επιτυχίες του.
Την είδηση έκανε γνωστή ο αδελφός του και πρώην συνεργάτης του στο συγκρότημα, Μέριλ Όσμοντ, μέσω ανάρτησης στο Facebook. Όπως ανέφερε, ο Άλαν Όσμοντ πέθανε το βράδυ της Δευτέρας 20 Απριλίου, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
Στην ανάρτησή του ο Μέριλ Όσμοντ έγραψε: «Αγαπημένοι μου φίλοι, δύο μέρες πριν φύγει από τη ζωή ο αδελφός μου, ο Άλαν, είχα την ευλογία να καθίσω ήσυχα μαζί του. Μιλήσαμε όπως μιλούν τα αδέλφια, καρδιά με καρδιά. Περνούσε δύσκολα, αλλά όταν του είπα ένα-δυο αστεία, βρήκε τη δύναμη να γελάσει… και μετά χαμογέλασε. Σε μια τρυφερή στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, έσκυψε κοντά μου και μου ψιθύρισε κάτι στο αυτί. Μου είπε "Μέριλ, εσύ κι εγώ δουλέψαμε δίπλα δίπλα. Δημιουργήσαμε, παράξαμε, σκηνοθετήσαμε… δώσαμε την καρδιά μας στο “The Plan” με τον Γουέιν. Σε παρακαλώ… κάνε κάτι με αυτό. Πες στον κόσμο τι προσπαθούσαμε να πούμε". Θέλω να ξέρετε πως η επιθυμία του θα τιμηθεί. Ο αδελφός μου έχει πλέον περάσει στην παρουσία του Πατέρα μας στους Ουρανούς με τιμή και γαλήνη. Η ζωή του δεν μετρήθηκε σε χρόνια, αλλά σε αγάπη, θυσία και σκοπό. Η δημιουργικότητά του, το όραμά του και η βαθιά κατανόησή του για τις διδασκαλίες του Σωτήρα ήταν απλώς μέρος του εαυτού του. Τα ζούσε. Τα ένιωθε. Τα μοιραζόταν. Ήθελε να σας πω πόσο πολύ σας αγαπούσε, και το πιστεύω με όλη μου την καρδιά. Έδωσε τα πάντα στον Κύριο, στην οικογένειά του και σε όλους εσάς. Ήταν πραγματικά ένας ιεραπόστολος. Ήταν πραγματικά ένας άγιος. Και θέλω να ξέρετε και αυτό… δεν με έχει αφήσει. Τον έχω νιώσει. Έχω νιώσει τη σιωπηλή του ενθάρρυνση να συνεχίσω… να συνεχίσω να χτίζω πίστη… να συνεχίσω να μοιράζομαι φως. Η μαρτυρία του δεν χάθηκε. Ζει ακόμη και θα συνεχίσει να γίνεται αισθητή πολύ πέρα από αυτή τη ζωή. Σας παρακαλώ λοιπόν, μην αφήνετε τις καρδιές σας να βαραίνουν. Μην κλαίτε γι’ αυτόν. Να χαίρεστε, γνωρίζοντας ότι ο αδελφός σας, ο φίλος σας, ο ήρωάς σας δεν πονά πια. Είναι ελεύθερος. Είναι ολόκληρος. Είναι στο σπίτι του. Πριν φύγει, του ψιθύρισα ένα αίτημα. Του ζήτησα, όταν φτάσει εκεί… να δώσει μια μεγάλη αγκαλιά στον γιο μου, τον Τρόι, εκ μέρους μου. Με κοίταξε και μου υποσχέθηκε ότι θα το κάνει. Και κάπως… πιστεύω πως αυτή η υπόσχεση έχει ήδη τηρηθεί».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Άλαν Όσμοντ υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της αμερικανικής ποπ σκηνής των δεκαετιών του 1960 και του 1970, ως ιδρυτικό μέλος του οικογενειακού συγκροτήματος «The Osmonds».
Γεννημένος στις 22 Ιουνίου 1949 στη Γιούτα, ήταν ο μεγαλύτερος από τα αδέλφια Όσμοντ που ακολούθησαν τον δρόμο της μουσικής. Από πολύ μικρή ηλικία, ξεκίνησε να τραγουδά μαζί με τα αδέλφια του, σχηματίζοντας ένα γκρουπ που γρήγορα τράβηξε την προσοχή της βιομηχανίας του θεάματος. Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν το συγκρότημα εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή The Andy Williams Show, γεγονός που εκτόξευσε τη δημοτικότητά τους.
Παρότι δεν ήταν ο βασικός τραγουδιστής, ο Άλαν Όσμοντ υπήρξε ο ηγέτης του συγκροτήματος. Έπαιζε πιάνο και κιθάρα, συνυπέγραφε τραγούδια, επιμελούνταν τις παραγωγές και σχεδίαζε ακόμη και τις χορογραφίες. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση του ήχου και της εικόνας των Osmonds, που γνώρισαν τεράστια επιτυχία παγκοσμίως.
Σταδιακά αποσύρθηκε από τις ζωντανές εμφανίσεις μετά το 2007, με την τελευταία του επί σκηνής παρουσία να καταγράφεται το 2018 στη Χονολουλού. Ωστόσο, παρέμεινε ενεργός δημιουργικά, συνεχίζοντας να γράφει μουσική μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
Ο Άλαν Όσμοντ παντρεύτηκε τη Σουζάν Πίνεγκαρ το 1974 και απέκτησαν μαζί οκτώ γιους, δημιουργώντας μια πολυμελή οικογένεια που συνέχισε την καλλιτεχνική παράδοση των Όσμοντ. Παράλληλα, υπηρέτησε στην Εθνοφρουρά της Καλιφόρνιας και υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος σε φιλανθρωπικές δράσεις, συνιδρύοντας το “Stadium of Fire”, έναν από τους μεγαλύτερους εορτασμούς της Ημέρας Ανεξαρτησίας στις ΗΠΑ.
Το 1987 διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας, μια δοκιμασία που αντιμετώπισε με δύναμη και πίστη. Με το χαρακτηριστικό του μότο: «Μπορεί να έχω σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά εκείνη δεν έχει εμένα», έγινε πηγή έμπνευσης, ενώ δραστηριοποιήθηκε και ως motivational speaker.
Το 2024 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του, One Way Ticket, αποτυπώνοντας τη ζωή, τις δυσκολίες και τις επιτυχίες του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα