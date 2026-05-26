«Καμπανάκι» για την καρδιά το λιπώδες ήπαρ – Τι έδειξε νέα μελέτη
Νέα μελέτη αποκαλύπτει έναν απρόσμενο δείκτη που συνδέεται με πιο επικίνδυνη εναπόθεση πλάκας στις αρτηρίες και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο
Η λιπώδης νόσος του ήπατος δεν επηρεάζει μόνο το ήπαρ, αλλά φαίνεται πως μπορεί να αποτελεί και προειδοποιητικό σημάδι σοβαρού καρδιαγγειακού κινδύνου. Νέα μελέτη από το Mass General Brigham Heart and Vascular Institute δείχνει ότι τα άτομα με ηπατική στεάτωση εμφανίζουν περισσότερη επικίνδυνη στεφανιαία πλάκα και σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Clinical Gastroenterology and Hepatology.
«Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν ότι η λιπώδης νόσος του ήπατος δεν είναι μόνο μια πάθηση του ήπατος, αλλά και ένας σημαντικός δείκτης κινδύνου καρδιακής νόσου», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Jan Brendel, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Cardiovascular Imaging Research Center του Mass General Brigham Heart and Vascular Institute.
Όπως εξήγησε, «η λιπώδης νόσος του ήπατος μπορεί να ανιχνευθεί σε συνήθεις καρδιακές αξονικές τομογραφίες και θα μπορούσε να βοηθήσει στην καθοδήγηση πιο έγκαιρης, προληπτικής θεραπείας».
Για να διερευνήσουν τη σχέση ανάμεσα στην ηπατική στεάτωση και την καρδιαγγειακή υγεία, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 3.637 συμμετέχοντες της μελέτης PROMISE, μιας μεγάλης πολυκεντρικής μελέτης ασθενών που εξετάστηκαν λόγω πόνου στο στήθος. Η ηπατική στεάτωση, γνωστή και ως λιπώδες ήπαρ, εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου το 30%-40% των ενηλίκων στις ΗΠΑ.
Χρησιμοποιώντας αξονικές τομογραφίες καρδιάς, οι επιστήμονες μέτρησαν τον όγκο και τη σύσταση της στεφανιαίας πλάκας, ενώ παράλληλα αξιολόγησαν και την παρουσία λίπους στο ήπαρ. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι περισσότερο από το 25% των συμμετεχόντων είχαν ηπατική στεάτωση.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι ασθενείς με λιπώδες ήπαρ εμφάνιζαν 24% μεγαλύτερο όγκο μη ασβεστοποιημένης πλάκας, καθώς και 15% αυξημένο συνολικό φορτίο πλάκας στις στεφανιαίες αρτηρίες, σε σύγκριση με όσους δεν είχαν στεάτωση. Οι ερευνητές εξηγούν ότι η μη ασβεστοποιημένη πλάκα θεωρείται πιο επικίνδυνη, καθώς είναι πιο «μαλακή» και έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστεί ρήξη, προκαλώντας θρόμβο αίματος που μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα ή άλλο σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο.
Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης περίπου 25 μηνών, τα άτομα με ηπατική στεάτωση παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων, όπως έμφραγμα, θάνατο ή νοσηλεία λόγω ασταθούς στηθάγχης, σε σχέση με τα άτομα χωρίς λιπώδες ήπαρ (4,1% έναντι 2,5%). Ακόμη και μετά την προσαρμογή για γνωστούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, η ηπατική στεάτωση παρέμεινε συνδεδεμένη με 69% υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επιπλοκών.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η επικίνδυνη στεφανιαία πλάκα μπορεί να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο λιπώδες ήπαρ και την καρδιακή νόσο. Για τον λόγο αυτό, μελλοντικές μελέτες αναμένεται να εξετάσουν αν θεραπείες όπως οι στατίνες υψηλής έντασης ή οι αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 μπορούν να μειώσουν την επικίνδυνη πλάκα και να περιορίσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασθενείς με ηπατική στεάτωση.
Τι έδειξε η έρευνα
Η επικίνδυνη πλάκα στις αρτηρίες
Ο πιθανός ρόλος νέων θεραπειών
