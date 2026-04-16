Δέσποινα Βανδή: Η αντίδραση στις φήμες που τη θέλουν του χρόνου στο Hotel Ermou στη θέση της Άννας Βίσση
Η Άννα Βίσση ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο μετά από δέκα συνεχή χρόνια
Την αντίδραση της Δέσποινας Βανδή στις φήμες που τη θέλουν να παίρνει του χρόνου τη θέση της Άννας Βίσση στο Hotel Ermou, κατέγραψε κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής.
Η τραγουδίστρια εντοπίστηκε στον αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την επιστροφή της από τις διακοπές του Πάσχα στην Κρήτη, με δημοσιογράφους που την περίμεναν εκεί να τη ρωτούν μεταξύ άλλων, αν αληθεύει η πληροφορία, πως την επόμενη σεζόν, θα εμφανίζεται εκείνη στη σκηνή του κέντρου, που τα τελευταία χρόνια τραγουδούσε η Άννα Βίσση. Πιο αναλυτικά, η καλλιτέχνιδα έριξε αυλαία στις 4 Απριλίου, ολοκληρώνοντας έναν δεκαετή κύκλο εμφανίσεων στο Hotel Ermou.
Σε δηλώσεις της Δέσποινας Βανδή που προβλήθηκαν την Πέμπτη 16 Απριλίου στο «Happy Day», η τραγουδίστρια απέφυγε να απαντήσει στις φήμες, λέγοντας: «Χρόνια πολλά με υγεία, να έχετε μόνο χαρές, αγάπη και καλές στιγμές. Συνεχίζουμε μέχρι τις 23 Μαϊου με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και οψόμεθα».
