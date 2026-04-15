Σόφι Τέρνερ: Συνεχίζονται τα γυρίσματα του «Tomb Raider» μετά τον τραυματισμό της, είχαν διακοπεί για δύο εβδομάδες

Τέρνερ

Η παραγωγή της πολυαναμενόμενης σειράς της Amazon είχε προσωρινά διακοπεί, καθώς η ηθοποιός τραυματίστηκε υπό άγνωστες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί η φύση του τραυματισμού της.Σύμφωνα με πληροφορίες, ηδεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, παρότι πραγματοποιεί η ίδια αρκετές από τις επικίνδυνες σκηνές δράσης της σειράς.Η απουσία της οδήγησε στην προσωρινή παύση των γυρισμάτων, με το συνεργείο να συνεχίζει να αμείβεται κανονικά κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ωστόσο, η καθυστέρηση δεν αναμένεται να επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα της παραγωγής.Στη σειρά, η ηθοποιός υποδύεται τη γνωστή ηρωίδα Λάρα Κροφτ, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Jason Isaacs και Sigourney Weaver.Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες τοποθεσίες, με τη σειρά να φέρει την υπογραφή της Phoebe Waller-Bridge, η οποία έχει αναλάβει τη δημιουργία, το σενάριο, την εκτελεστική παραγωγή και τη διεύθυνση του πρότζεκτ.